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En fotos: todos los famosos invitados a “Desde el jardín”, la obra protagonizada por Guillermo Francella

El actor regresó a la calle Corrientes bajo la dirección de Marcos Carnevale y los coprotagónicos de Andrea Frigerio y Martín Seefeld

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Flavia Palmiero, Gino Bogani, Mora Furtado y Adrián Suar dijeron presente en el teatro Metropolitan
Flavia Palmiero, Gino Bogani, Mora Furtado y Adrián Suar dijeron presente en el teatro Metropolitan
Benjamín Vicuña
Benjamín Vicuña
Para las fotos, Claudia Villafañe se animó a ponerse el sombrero del personaje de Francella
Para las fotos, Claudia Villafañe se animó a ponerse el sombrero del personaje de FrancellaGabriel_Macarol
Diego Peretti y su pareja Andrea
Diego Peretti y su pareja Andrea
Los hijos de Guillermo, Yoyi y Nicolás, no quisieron perderse la obra protagonizada por su padre
Los hijos de Guillermo, Yoyi y Nicolás, no quisieron perderse la obra protagonizada por su padreGabriel_Macarol
Dario Turovelzky y Sofía Soldati
Dario Turovelzky y Sofía Soldati
Íntimos amigos, Gino Bogani y Mora Furtado
Íntimos amigos, Gino Bogani y Mora Furtado
Ingrid Grudke, deslumbrante
Ingrid Grudke, deslumbrante
Los Gravier Mazza: Taína, Tiziano, Valeria, Alejandro y Benicio
Los Gravier Mazza: Taína, Tiziano, Valeria, Alejandro y Benicio
Inseparables desde 2021, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
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Arturo Puig
Arturo Puig
Ezequiel Corbo y Carla Conte
Ezequiel Corbo y Carla Conte
Pablo Codevilla y su mujer Noelí Calvo
Pablo Codevilla y su mujer Noelí Calvo
El diseñador Fabián Zitta
El diseñador Fabián Zitta
Julieta Nair Calvo
Julieta Nair Calvo
Luis Alberto Scalella y Flavia Palmiero
Luis Alberto Scalella y Flavia Palmiero
Carlos Rottemberg y su mujer Karina Pérez
Carlos Rottemberg y su mujer Karina Pérez
Coco Fernández y Virgina Elizalde
Coco Fernández y Virgina Elizalde
Diego Leuco
Diego Leuco
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
Ernestina Pais
Ernestina PaisGabriel_Macarol
Compañeros de escenario en "La cena de los tontos", Martín Bossi y Laurita Fernández
Compañeros de escenario en "La cena de los tontos", Martín Bossi y Laurita Fernández
Adrián Suar y su novia Rocío Robles. El productor y actor y la modelo están juntos oficialmente desde diciembre de 2025
Adrián Suar y su novia Rocío Robles. El productor y actor y la modelo están juntos oficialmente desde diciembre de 2025
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