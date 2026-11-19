Por segundo año consecutivo, Construyendo Argentina llegó a los jardines del Palacio Duhau Park-Hyatt para realizar su tradicional feria navideña. Y nadie se la quiso perder. La cita fue el martes 17,a las 16, y allí estuvieron desde Karina Milei (llegó antes de que abrieran las puertas) hasta Juliana Awada, Valeria Mazza junto a su hija Taína Gravier o Pampita Ardohain, que no sólo recorrieron cada uno de los stands sino que charlaron con los emprendedores para conocer de cerca su trabajo.

Además de poder adelantar los regalos que irán al arbolito y ayudar con una muy buena causa, la propuesta incluyó buena música, algunas delicatessen y tragos y se extendió hasta las 20. De la ambientación se encargó el reconocido ambientador Armando Cazón, que decoró todo el exterior con pinos realizados a mano con diferentes géneros y texturas y pintados a mano.

Construyendo Argentina es una iniciativa filantrópica que impulsa proyectos socioproductivos en barrios vulnerables. Acompaña a emprendedores en la profesionalización de sus oficios y en el desarrollo de sus negocios. Lo hacen de manera gratuita, a través de asesoramiento, capacitación, fortaleciendo las marcas y generado oportunidades comerciales.

Juliana Awada impactó con un look monocromo de blazer, blusa de encaje y pantalones Oxford. Y lo complementó con cartera de gamuza con flecos y sandalias Tadeo jones

Pampita Ardohain eligió un vestido romántico con volado en el zócalo, ideal para el calor que hizo Tadeo jones

Valeria Mazza y su hija, Taína Gravier, en una tarde de madre e hija Tadeo jones

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, llegó antes de que abrieran las puertas, recorrió la feria con Nathalie Sielecki y el team de Construyendo Argentina y charló con los emprendedores

Team Construyendo: Florencia Perotti y Carolina Stanley, mentoras del proyecto; y Nathalie Sielecki, Silvina Pueyrredón y Mariana Bagó, sus fundadoras Tadeo jones

Patricia "Pato" Bordeu y Florencia Anzorreguy Tadeo jones

La feria tuvo gran convocatoria. Los expositores fueron Esperanza, LH Tejidos, Luz de Esperanza, Fundación Los Naranjos, Chura, Viento Norte, Siwok (comunidades wichí del Chaco salteño) y Niwok (artesanías wichí de Formosa) Tadeo jones

Carolina Stanley y su marido, Federico Salvai Tadeo jones

Anamá Ferreira, que hace tres meses debutó como abuela, contó que a su nieta Amalia le habla en portugués "para que se le vaya haciendo el oído" Tadeo jones

Evelyn Scheidl y Teresa Calandra recorrieron juntas los stands Tadeo jones

Juliana Awada, en plena recorrida por el stand de Siwok, con paneras, platos de sitio y servilleteros, entre otros productos, realizados por tejedoras salteñas en chaguar Tadeo jones

Sabine Mulliez charló con Anita Petracchi Tadeo jones

Una panorámica del espectacular jardín del Palacio Duhau, tomado por las propuestas de los emprendedores Tadeo jones

Tato Lanusse, Silvina Pueyrredón, Nathalie y Calilo Sielecki Tadeo jones

Mariana Bagó, Valeria Mazza, Taína Gravier, Carolina Stanley y Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno porteño Tadeo jones

Camila Pitana Tadeo jones

La galerista María Calcaterra posa con Paula Santamariña Tadeo jones

María Locatelli y Teresa Bulgheroni Tadeo jones

Elba Marcovecchio Tadeo jones

Mariana Bagó, Silvina Pueyrredón, Nathalie Sielecki y Rochi Sporleder Tadeo jones

La arquitecta Ximena Fontán Balestra fue con su mamá, Pompi Chopitea Tadeo jones

Gabriela Vaca Guzmán, Zunilda Zapata y Carolina Klemencic Tadeo jones

Andrea "Tucu" Martínez eligió para la ocasión un set monocromo de chaqueta, body de encaje y pantalones atados al tobillo, que combinó con sandalias metalizadas Tadeo jones

Juliana conoce bien a los emprendedores que forman parte de Construyendo desde sus tiempos de primera dama. Acá se la ve con Rosa, de carteras Esperanza, que le contó cuánto la había ayudado una publicación que Awada hizo usando uno de los modelos de la marca Tadeo jones

Laura Crotto, Eugenia Anzorreguy y Rocío Colombres, seguidoras hace años de las propuestas de los artesanos de Construyendo Argentina Tadeo jones

Silvina Chedieck, con sus compras para el arbolito de navidad Tadeo jones

Taina Laurino contó que Amalia, su beba, ya tiene tres meses y que la maternidad la tiene fascinada Tadeo jones

Algunos productos de la feria Tadeo jones

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y su mujer, Stephanie Tadeo jones

Agustina Ayllon eligió un conjunto de musculosa con volados ribeteados y falda midi, que acompañó con sandalias y sweater liviano Tadeo jones

Silvina Pueyrredón, Elena Bordeu, Nathalie Sielecki y Dolores "Lola" Galarraga Tadeo jones

La artista plástica Sofía Pinto, con vestido intervenido con flores Tadeo jones

La cita fue de 16 a 20, hubo tragos, algunas delicatessen y Tati Juanico, de Sarapura, se encargó de poner música Tadeo jones

Martín Cabrales, siempre impecable Tadeo jones

Armando Cazón se ocupó de armar los arbolitos que decoraron el jardín. "Los hice con diferentes texturas y los pintamos a mano", le contó a ¡HOLA! el reconocido ambientador, que, junto a su pareja, Marcelo Leiva Arguello, posó con Nathalie Tadeo jones

María Claudia Pedrayes y la diseñadora Camila Romano, parten felices con sus compras Tadeo jones

Mariana Galante, presidente de la Fundación del Banco Nación, que donaron maquinaria y equipo de trabajo a los emprendedores Tadeo jones