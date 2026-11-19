Organizada para acompañar proyectos socio-productivos de barrios vulnerables, fue un éxito de convocatoria
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Por segundo año consecutivo, Construyendo Argentina llegó a los jardines del Palacio Duhau Park-Hyatt para realizar su tradicional feria navideña. Y nadie se la quiso perder. La cita fue el martes 17,a las 16, y allí estuvieron desde Karina Milei (llegó antes de que abrieran las puertas) hasta Juliana Awada, Valeria Mazza junto a su hija Taína Gravier o Pampita Ardohain, que no sólo recorrieron cada uno de los stands sino que charlaron con los emprendedores para conocer de cerca su trabajo.
Además de poder adelantar los regalos que irán al arbolito y ayudar con una muy buena causa, la propuesta incluyó buena música, algunas delicatessen y tragos y se extendió hasta las 20. De la ambientación se encargó el reconocido ambientador Armando Cazón, que decoró todo el exterior con pinos realizados a mano con diferentes géneros y texturas y pintados a mano.
Construyendo Argentina es una iniciativa filantrópica que impulsa proyectos socioproductivos en barrios vulnerables. Acompaña a emprendedores en la profesionalización de sus oficios y en el desarrollo de sus negocios. Lo hacen de manera gratuita, a través de asesoramiento, capacitación, fortaleciendo las marcas y generado oportunidades comerciales.
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