LA NACION

La reina del ropero circular. Máxima deslumbró con un espectacular vestido que usó por primera vez hace casi 20 años

Para la tradicional recepción al cuerpo diplomático rescató de su guardarropa un diseño vintage y del cofre real, una tiara centenaria

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Revista Hola
La soberana de Países Bajos fue de las primeras en sumarse a la tendencia de la moda recicladaPatrick van Katwijk - Getty Images Europe

La reina Máxima (54) lo hizo otra vez: con motivo de la recepción al cuerpo diplomático, celebrada en el Palacio Real de Ámsterdam –una velada de alto nivel institucional de la que es anfitriona junto con el rey Guillermo Alejandro (59) de ciento cuarenta representantes de distintos países–, impactó con un strapless fucsia y rojo con volados firmado por Natan Couture, una de sus casas favoritas, que usó por primera vez en 2007, para el cumpleaños número 40 de su marido. ¡Y le quedó perfecto! Siempre marcando tendencia y una de las primeras en sumarse a la movida de la moda circular, Máxima completó la acertada elección luciendo una de las piezas más imponentes del joyero real, con más de un siglo de historia: la célebre tiara del Pavo Real, cuyo origen se remonta a 1897 y está vinculado a la reina Emma, quien reutilizó rubíes que habían pertenecido a su predecesora, la reina Sofía de Wurtemberg, para mandar a componer una pieza exquisita en el taller de los artesanos Eduard Schürmann & Co (también la princesa Amalia la llevó en varias ocasiones). De inspiración oriental y estilo art nouveau, fue creada junto con un collar y un broche a juego, y se destaca por su silueta semejante a la cola desplegada de un pavo real, y por su carácter transformable, ya que se adapta a distintas versiones.

Del brazo del Rey, Máxima llega al Palacio Real de Ámsterdam para la gala con el cuerpo diplomático, espléndida con un vestido de Natan Couture que es una de las joyas de su vestidor desde 2007 y que, esta vez, lo complementó con zapatos Gianvito Rossi adornados con cristales
Del brazo del Rey, Máxima llega al Palacio Real de Ámsterdam para la gala con el cuerpo diplomático, espléndida con un vestido de Natan Couture que es una de las joyas de su vestidor desde 2007 y que, esta vez, lo complementó con zapatos Gianvito Rossi adornados con cristalesPatrick van Katwijk - Getty Images Europe
El momento en el que el rey Guillermo Alejandro da su discurso frente a ciento cuarenta invitados
El momento en el que el rey Guillermo Alejandro da su discurso frente a ciento cuarenta invitadosPatrick van Katwijk - Getty Images Europe
En 2007, cuando estrenó el fabuloso vestido para el cumpleaños cuarenta del Rey
En 2007, cuando estrenó el fabuloso vestido para el cumpleaños cuarenta del ReyMark Venema - WireImage
La tiara del Pavo Real –junto con el collar y los aros haciendo juego– fueron los otros grandes protagonistas del estilismo de la Reina
La tiara del Pavo Real –junto con el collar y los aros haciendo juego– fueron los otros grandes protagonistas del estilismo de la Reina Patrick van Katwijk - Getty Images Europe
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGetty Images
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Así fue la visita de la princesa Amalia, la hija de Máxima, a la ciudad de Ámsterdam
    1

    Dátiles, licores y básquet: así fue la visita de la princesa Amalia, la hija de Máxima, a la ciudad de Ámsterdam

  2. Todas las fotos del homenaje musical que su familia le hizo en su chacra en San Pedro
    2

    Mónica Cahen d’Anvers a los 91. Todas las fotos del homenaje musical que su familia le hizo en su chacra en San Pedro

  3. Su último encuentro en el Vaticano y el deseo que Bergoglio no llegó a cumplir: "Quedó trunco"
    3

    “Era muy protector”: Es el sobrino del papa Francisco: su último encuentro en el Vaticano y el deseo que Bergoglio no llegó a cumplir

  4. La nueva faceta del novio de Taylor Swift, la compañía más fiel de Irina Shayk y la salida “artística” de Eva Longoria
    4

    Qué se sabe de… La nueva faceta del novio de Taylor Swift, la compañía más fiel de Irina Shayk y la salida “artística” de Eva Longoria