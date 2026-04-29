La reina del ropero circular. Máxima deslumbró con un espectacular vestido que usó por primera vez hace casi 20 años

La reina Máxima (54) lo hizo otra vez: con motivo de la recepción al cuerpo diplomático, celebrada en el Palacio Real de Ámsterdam –una velada de alto nivel institucional de la que es anfitriona junto con el rey Guillermo Alejandro (59) de ciento cuarenta representantes de distintos países–, impactó con un strapless fucsia y rojo con volados firmado por Natan Couture, una de sus casas favoritas, que usó por primera vez en 2007, para el cumpleaños número 40 de su marido. ¡Y le quedó perfecto! Siempre marcando tendencia y una de las primeras en sumarse a la movida de la moda circular, Máxima completó la acertada elección luciendo una de las piezas más imponentes del joyero real, con más de un siglo de historia: la célebre tiara del Pavo Real, cuyo origen se remonta a 1897 y está vinculado a la reina Emma, quien reutilizó rubíes que habían pertenecido a su predecesora, la reina Sofía de Wurtemberg, para mandar a componer una pieza exquisita en el taller de los artesanos Eduard Schürmann & Co (también la princesa Amalia la llevó en varias ocasiones). De inspiración oriental y estilo art nouveau, fue creada junto con un collar y un broche a juego, y se destaca por su silueta semejante a la cola desplegada de un pavo real, y por su carácter transformable, ya que se adapta a distintas versiones.

Del brazo del Rey, Máxima llega al Palacio Real de Ámsterdam para la gala con el cuerpo diplomático, espléndida con un vestido de Natan Couture que es una de las joyas de su vestidor desde 2007 y que, esta vez, lo complementó con zapatos Gianvito Rossi adornados con cristales Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

El momento en el que el rey Guillermo Alejandro da su discurso frente a ciento cuarenta invitados Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

En 2007, cuando estrenó el fabuloso vestido para el cumpleaños cuarenta del Rey Mark Venema - WireImage

La tiara del Pavo Real –junto con el collar y los aros haciendo juego– fueron los otros grandes protagonistas del estilismo de la Reina Patrick van Katwijk - Getty Images Europe