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Amalia, Alexia y Ariane, las hijas de Máxima, conquistaron a todos con su simpatía en el Día del Rey

La ciudad de Dokkum fue el escenario del tradicional Koningsdag, una fiesta colorida y multitudinaria que se celebra junto con el cumpleaños de Guillermo Alejandro

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Espontáneas como su madre, las princesas de Orange son las favoritas de la gentePatrick van Katwijk - Getty Images Europe

Este lunes 27, Países Bajos celebró el Día del Rey –que coincide con el cumpleaños de Guillermo Alejandro que, este año, sopló 59 velitas– y festejó por todo lo alto en compañía de la familia real y de una multitud de ciudadanos que se acercaron a Dokkum, en la provincia de Frisia (cada año, la celebración se hace en una ciudad distinta), para demostrarle su cariño y admiración. Además, la jornada festiva se convierte en muy especial porque es una de las grandes ocasiones en las que las princesas Amalia (22), Alexia (20) y Ariane (19) se unen al Rey y a la reina Máxima (54) para participar de todos los eventos (igual que el hermano del soberano, el príncipe Constantin, y su mujer, la princesa Lauretien).

Alexia, con un vestido rojo de la casa española Helsa, botas de caña alta Gianvito Rossi y clutch de Sarah’s Bag, recorre las calles de la ciudad junto a su hermana menor, Ariane, que vistió un conjunto de blusa y palazzo de macramé blanco de Twinset y bag de rafia de Marina Raphael
Alexia, con un vestido rojo de la casa española Helsa, botas de caña alta Gianvito Rossi y clutch de Sarah’s Bag, recorre las calles de la ciudad junto a su hermana menor, Ariane, que vistió un conjunto de blusa y palazzo de macramé blanco de Twinset y bag de rafia de Marina RaphaelAndreas Rentz - Getty Images Europe
Amalia, la heredera del trono, es clave en el alza que experimentó la popularidad de la familia real en el último año y medio
Amalia, la heredera del trono, es clave en el alza que experimentó la popularidad de la familia real en el último año y medioAndreas Rentz - Getty Images Europe

Este día llega, además, en un gran momento para la monarquía de Países Bajos, cuya popularidad ha ido en ascenso desde 2025, en gran medida gracias a la princesa heredera, figura clave, y a sus hermanas: entre las tres lograron que la imagen de la familia real mejorara mucho entre los más jóvenes. Acaso por eso, Amalia, Alexia y Ariane fueron las grandes estrellas de la fiesta en Dokkum, ciudad que las recibió con una calurosa bienvenida.

Los reyes Guillermo y Máxima fueron recibidos con muestras de afecto de parte de los habitantes de Dokkum
Los reyes Guillermo y Máxima fueron recibidos con muestras de afecto de parte de los habitantes de DokkumPatrick van Katwijk - Getty Images Europe

CUMPLEAÑOS MULTITUDINARIO

Para la familia real, el día arrancó en la capilla de Bonifacio. Desde allí, caballos frisones escoltaron a los Reyes y sus hijas hasta el punto de partida de su recorrido, donde la cantante local Elske DeWall los acompañó en su entrada a la ciudad al ritmo del himno nacional. Así, mientras el desfile real se dirigía al centro histórico, los Reyes y sus hijas iban disfrutando de los deportes típicos del lugar, y de distintas actividades, como vela y baile.

La Reina, con vestido amarillo de Natan, pamela de Fabienne Delvigne, stilettos Gianvito Rossi y clutch de Maria La Rosa, posa con Ariane, Amalia (que eligió un conjunto rojo de pantalón y saco Max Mara, zapatos Gianvito Rossi, clutch de metal de Sarah’s Bag y pendientes de oro de su madre), y Alexia
La Reina, con vestido amarillo de Natan, pamela de Fabienne Delvigne, stilettos Gianvito Rossi y clutch de Maria La Rosa, posa con Ariane, Amalia (que eligió un conjunto rojo de pantalón y saco Max Mara, zapatos Gianvito Rossi, clutch de metal de Sarah’s Bag y pendientes de oro de su madre), y AlexiaPatrick van Katwijk - Getty Images Europe
Las princesas degustando algunas de las delicias locales
Las princesas degustando algunas de las delicias localesMISCHA SCHOENMAKER / POOL / ANP - ANP MAG
Alexia aprendiendo sobre semillas para la huerta
Alexia aprendiendo sobre semillas para la huerta Andreas Rentz - Getty Images Europe
La princesa Amalia se divirtió tomando sus propias fotografías del evento
La princesa Amalia se divirtió tomando sus propias fotografías del eventoAndreas Rentz - Getty Images Europe

Una vez más, el homenajeado no dudó en lanzarse a patinar sobre hielo junto a la reina Máxima, y también participaron en familia de una curiosa competencia en la que sus hijas se llevaron todos los aplausos: a bordo de una embarcación sobre un canal se disputó un concurso en el que los miembros de la familia real formaron equipos con participantes locales y compitieron entre sí contestando preguntas sobre lengua e historia de la región.

Ariane, que se prepara para estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, una de las más prestigiosas de Europa, se pone los patines junto a la reina Máxima
Ariane, que se prepara para estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, una de las más prestigiosas de Europa, se pone los patines junto a la reina MáximaAndreas Rentz - Getty Images Europe
De la mano, madre e hija en la pista de hielo. Unos metros más atrás, el rey Guillermo Alejandro
De la mano, madre e hija en la pista de hielo. Unos metros más atrás, el rey Guillermo AlejandroPatrick van Katwijk - Getty Images Europe

También, el artista visual Hans Jouta creó una obra de arte que se pudo ver en la Plaza de la Innovación, y a lo largo de la calle Kapelstraat se diseñó un espacio para la interacción con el público, donde Amalia, Alexia y Ariane recibieron flores, cartas, mensajes y se sacaron selfies con cada persona que se los pidió. Otro momento emotivo se vivió cuando el rey Guillermo Alejandro pudo felicitar a otros ciudadanos que cumplían años ese mismo día.

Las hermanas captaron todas las miradas durante la fiesta
Las hermanas captaron todas las miradas durante la fiesta Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Después, el cortejo real se dirigió hacia la Ruta de las Once Ciudades, donde agricultores, pescadores y cocineros prepararon delicias con sabor local, no faltó la visita a un molino de viento en Zeldenrust y, finalmente, todos brindaron por el Rey, para concluir la celebración que es considerada la mayor fiesta de cumpleaños del mundo.

Alexia, cada día más parecida a su madre, participó de varios de los deportes típicos de la región y se lució en kaatsen
Alexia, cada día más parecida a su madre, participó de varios de los deportes típicos de la región y se lució en kaatsenRoyal Press Europe - Royal Press Europe
Amalia, siempre cercana a la gente, posa para una selfie
Amalia, siempre cercana a la gente, posa para una selfiePatrick van Katwijk - Getty Images Europe
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