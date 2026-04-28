Amalia, Alexia y Ariane, las hijas de Máxima, conquistaron a todos con su simpatía en el Día del Rey

La ciudad de Dokkum fue el escenario del tradicional Koningsdag, una fiesta colorida y multitudinaria que se celebra junto con el cumpleaños de Guillermo Alejandro
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Este lunes 27, Países Bajos celebró el Día del Rey –que coincide con el cumpleaños de Guillermo Alejandro que, este año, sopló 59 velitas– y festejó por todo lo alto en compañía de la familia real y de una multitud de ciudadanos que se acercaron a Dokkum, en la provincia de Frisia (cada año, la celebración se hace en una ciudad distinta), para demostrarle su cariño y admiración. Además, la jornada festiva se convierte en muy especial porque es una de las grandes ocasiones en las que las princesas Amalia (22), Alexia (20) y Ariane (19) se unen al Rey y a la reina Máxima (54) para participar de todos los eventos (igual que el hermano del soberano, el príncipe Constantin, y su mujer, la princesa Lauretien).
Este día llega, además, en un gran momento para la monarquía de Países Bajos, cuya popularidad ha ido en ascenso desde 2025, en gran medida gracias a la princesa heredera, figura clave, y a sus hermanas: entre las tres lograron que la imagen de la familia real mejorara mucho entre los más jóvenes. Acaso por eso, Amalia, Alexia y Ariane fueron las grandes estrellas de la fiesta en Dokkum, ciudad que las recibió con una calurosa bienvenida.
CUMPLEAÑOS MULTITUDINARIO
Para la familia real, el día arrancó en la capilla de Bonifacio. Desde allí, caballos frisones escoltaron a los Reyes y sus hijas hasta el punto de partida de su recorrido, donde la cantante local Elske DeWall los acompañó en su entrada a la ciudad al ritmo del himno nacional. Así, mientras el desfile real se dirigía al centro histórico, los Reyes y sus hijas iban disfrutando de los deportes típicos del lugar, y de distintas actividades, como vela y baile.
Una vez más, el homenajeado no dudó en lanzarse a patinar sobre hielo junto a la reina Máxima, y también participaron en familia de una curiosa competencia en la que sus hijas se llevaron todos los aplausos: a bordo de una embarcación sobre un canal se disputó un concurso en el que los miembros de la familia real formaron equipos con participantes locales y compitieron entre sí contestando preguntas sobre lengua e historia de la región.
También, el artista visual Hans Jouta creó una obra de arte que se pudo ver en la Plaza de la Innovación, y a lo largo de la calle Kapelstraat se diseñó un espacio para la interacción con el público, donde Amalia, Alexia y Ariane recibieron flores, cartas, mensajes y se sacaron selfies con cada persona que se los pidió. Otro momento emotivo se vivió cuando el rey Guillermo Alejandro pudo felicitar a otros ciudadanos que cumplían años ese mismo día.
Después, el cortejo real se dirigió hacia la Ruta de las Once Ciudades, donde agricultores, pescadores y cocineros prepararon delicias con sabor local, no faltó la visita a un molino de viento en Zeldenrust y, finalmente, todos brindaron por el Rey, para concluir la celebración que es considerada la mayor fiesta de cumpleaños del mundo.
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