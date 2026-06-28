En París. Isabelle Strom y su hija Olympia brillaron en una cita hípica, con el polista Corchito Zavaleta como orgulloso espectador

Fueron días de mucha alegría para la amazona francesa Isabelle Strom. Habitué de las arenas más prestigiosas del mundo, el fin de semana participó de Longines Paris Eiffel Jumping –es parte del prestigioso circuito internacional Longines Global Champions Tour–, que cada año reúne a los mejores jinetes en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel.

La familia completa: Olympia (montada sobre su pony, Goliath de la Roche), Assia (tiene 7 años y también practica equitación), Isabelle y el polista argentino Corchito Zavaleta

La amazona francesa y su caballo, Diamant de Demet, en la jornada inaugural, donde quedaron quintos en la categoría 1,40 metro

Súper orgullosa, Isa dijo sobre su hija: "Su dedicación dio sus frutos con un recorrido impecable y un destacado octavo puesto en una prueba de ponis de gran nivel competitivo"

Bajo la atenta mirada de su marido, el polista argentino Clemente “Corchito” Zavaleta, Isabelle y su caballo, Diamant de Demet, se lucieron como un dúo nacido para brillar (durante la jornada inaugural quedaron en el quinto puesto en la categoría 1,40). Pero eso no fue todo.

Madre e hija, con outfits impecables

Isabelle felicita a su hija, Olympia

Más tarde, debutó en esa misma pista su hija mayor, Olympia, de 9 años, que participó en la categoría pony y quedó en octavo puesto con su caballo, Goliath de la Roche. “Estamos muy orgullosos de ambos. Olympia se tomó este reto muy en serio y entrenó duro con su pony las últimas semanas. Su dedicación dio sus frutos con un recorrido impecable en una categoría muy competitiva”, dijo la orgullosa mamá.