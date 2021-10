En París. Zaira Nara protagoniza una producción de moda y revela qué la une a Wanda en el mundo fashion

Después de disfrutar de un mes de vacaciones y reencuentros familiares en Europa, Zaira Nara (33) se despidió de París con una fabulosa producción de fotos, cargada de fashion. “Tenía muchas ganas de hacer un shooting en la ciudad de la moda”, cuenta la modelo y conductora, que viajó junto a su pareja, Jakob von Plessen (41), y sus hijos Malaika (5) y Viggo (1) para visitar a su hermana Wanda, Mauro Icardi y sus sobrinos que viven en París. “Estaba esperando ansiosamente este viaje desde el año pasado… Era un regalo que me había hecho Jako que tuvimos que postergar por la pandemia”, dice Zaira, y se zambulle en esta charla de moda con ¡HOLA! Argentina.

Top cuadrillé con escote redondo y manga abullonada, y cierre frontal con botones y lazo [Rodner Figueroa]. Jean Oxford tiro alto [Levi´s]. Pendientes fantasía [Talita London]. Collar y pulseras [Chanel]. Bolso [Dior] Raúl Guillermo

–¿Viajás con muchas valijas?

–No, cargo poco y que pueda servir para distintos looks, me gusta viajar liviana. Me ayuda mucho mi estilista, Anita Korman, y con ella aprendí a llevar prendas versátiles para el día y la noche.

–¿Cómo definirías tu estilo?

–Soy bastante clásica, con toques vintage. Elijo tonos neutros, muchos colores tierra y tejidos nobles. A la hora de trabajar, me gusta animarme a mostrar más moda. Para la vida diaria, no suelo llevar demasiadas estampas ni brillos.

“Soy bastante clásica para vestirme. Me gusta dar algún toque vintage. A la hora de trabajar, me animo a jugar más con la moda y a mostrar texturas, estampas y brillos”, revela Raúl Guillermo

–¿Cuáles son los imprescindibles en tu guardarropa?

–Un jean de tiro alto, una campera de denim, botas texanas negras y remeras y camisas de algodón.

–¿Tenés alguna prenda o accesorio fetiche?

–En este momento mi cadena de oro, que siento que va con todos mis looks.

–¿En qué invertís?

–En carteras, botas y sandalias.

–¿Cuáles son tus diseñadores preferidos?

–En Argentina tenemos muchos diseñadores talentosos y suelo trabajar con todos. De afuera me encantan Saint Laurent, Zimmermann, Isabel Marant, Gucci, Chloé.

–Wanda, tu hermana, tiene un vestidor de estrella. ¿Te presta?

–¡Obvio! Nos prestamos mutuamente, como cuando éramos chicas. Nos divertimos mucho cuando salimos de shopping juntas y nos gusta conocer la opinión de la otra. Esta vez compartimos la semana de la moda de Milán y de París las dos solas. ¡La pasamos bárbaro!

Camisa entallada [Zara]. Jean tiro alto arremangado [Levi´s]. Pañuelos de seda natural [Hermès]. Cartera de rafia con detalles en strass [Roger Vivier Paris] Raúl Guillermo

Camisa de algodón a rayas, y conjunto de ciclistas y cardigan crop top de punto en animal print [Cloetas] Raúl Guillermo

Pañuelo de seda natural atado como top [Fendi]. Pantalón de lino tiro alto [Valentina Karnoubi]. Pendientes y collar [Chanel]. Anteojos de sol [Prada]. Minicartera de satén con cierre de strass [Roger Vivier Paris] Raúl Guillermo

Vestido con cuerpo de paillettes y falda de tul [Martín Raffa]. Vincha de terciopelo y strass [Roger Vivier Paris]. Pendientes [Chanel] Raúl Guillermo

Camisa [Rodner Figueroa]. Pantalón tiro alto con estampado floral [Martín Raffa]. Zapatillas [Nike]. Sombrero con pañuelo [De la Rosa Tulum] Raúl Guillermo

Musculosa negra básica [Zara]. Pañuelo de seda natural [Hermès]. Vincha de terciopelo con strass [Roger Vivier Paris]. Zapatos de tacón con lazo bordado [Dior] Raúl Guillermo

Agradecemos especialmente a Raúl Guillermo (fotos), Nicolás Pesce Freijo (producción), Jordy Muah Paris con productos Zaira Beauty (maquillaje y peinado), Martu Dotti (asistente de producción), Anita Korman y Hotel San Régis.