En su piso de La Lucila. María Belén Ludueña nos revela todos los detalles de su boda con Jorge Macri

Son las 12 del mediodía y el exquisito aroma a tuco casero se siente desde el hall de entrada. Atenta a todos los detalles, María Belén Ludueña (35) ayuda a Jorge Macri (56) a preparar la salsa para la pasta del almuerzo. “Somos un gran equipo”, dice la abogada y periodista. Hace menos de un mes, su nombre resonó con fuerza luego de que decidiera dar un paso al costado del noticiero Buenos días, América, donde trabajaba con Antonio Laje. Y resolvió resguardarse en la calidez de su hogar y en la compañía de su pareja, quien fuera el intendente de Vicente López y ahora se desempeña como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –con quien está desde hace tres años y medio– para cerrar el año en armonía. “Con Jorge nos apoyamos mutuamente y soy muy feliz con él. Nuestro amor es muy sano”, asegura.

–El 26 de noviembre te despediste en vivo del noticiero que conduce Antonio Laje en las mañanas de América.

–Se cerró un ciclo muy importante para mí, que me trajo muchas satisfacciones y me enseñó mucho. Estoy convencida de que la Belén que arrancó no es la misma que la que soy hoy y en eso soy muy agradecida. En especial por la visibilidad que me dio el canal. Trabajo desde los 18 años en televisión, primero en Mar del Plata, luego en Buenos Aires, pero esto fue un antes y un después para mí. Aprendí mucho y fue una experiencia valiosa.

–Se te vio muy emocionada.

–Mi despedida me generó mucha angustia porque dejé mi lugar seguro, mi zona de confort. Al tomar una decisión así, es inevitable no pensar en qué vendrá después, en si daré el paso acertado respecto a mi carrera. Estaba muy movilizada porque lo viví como un duelo y no me pude contener. Estaba triste por lo que pasó, por lo que viví y porque nada va a ser como era antes. Estoy muy agradecida con el canal, pero yo no coincidía en la forma ni en los estilos de trabajar que tenía Antonio.

–Luego de tu partida, varias compañeras salieron a hablar y a denunciar el maltrato.

–Con el correr del tiempo la gente pudo darse cuenta del porqué de mi tristeza al aire. Yo creo en la exigencia, soy muy exigente conmigo misma, pero hay formas y formas. Para mí, lo cortés no quita lo valiente. Por suerte, la televisión y la sociedad están cambiando y ya hay cosas y modos que no se admiten más.

–¿Qué tenés ganas de hacer ahora?

–En principio, me estoy reuniendo con América, que es el lugar que me abrió las primeras puertas, para ver si nos ponemos de acuerdo y encuentro un proyecto que me motive. También hay propuestas y conversaciones con otros canales. Me gusta la conducción y estoy abierta a escuchar propuestas y a seguir aprendiendo.

UN AMOR CONSOLIDADO

“A Jorge lo conocí cuando tenía 31 años, ya tenía mi camino recorrido. Pero fue un amor de esos que te vienen a cambiar la vida”, cuenta Belén, con lágrimas de felicidad en los ojos.

–¿Qué te enamoró de él?

–Es un hombre muy caballero, pero si hay algo que valoro sobre todas las cosas, es su inteligencia. Lo admiro en todo sentido. Cómo trata a sus hijos [Antonio, Martina y Giorgio, de su primer matrimonio, con Florencia De Nardi], a su mamá, a sus hermanas, a quienes trabajan con él, su sentido de la responsabilidad… Y a eso sumale que nos llevamos muy bien y que tiene muy buen sentido del humor.

–¿Le pedís consejos?

–Todo el tiempo. Cuando voy a tomar una decisión importante es al primero que consulto porque sé que siempre me va a guiar desde el equilibro. Yo soy más impulsiva, en cambio él tiene mucha templanza, ve las cosas con otros ojos.

–¿También te enamora verlo en su rol de padre?

Belén: Lo admiro desde ese lugar también. Es re buen padre, guía a sus hijos desde la enseñanza y nunca desde el reto. Ya son grandes, pero están muy presentes en nuestra cotidianidad. Nos encanta estar en familia. Todos los domingos vamos a la casa de mi suegra y una vez por semana nosotras vamos a comer afuera solos. Todos me hacen sentir parte. Estoy muy agradecida.

Jorge: Soy un papá que le gusta estar, pero sin ahogar.

–Jorge, ¿qué te enamora de Belén?

–Me cautivó su sonrisa. Es una mujer con mucha alegría y con energía positiva. Desde que ella vive conmigo hizo que este departamento sea un hogar.

–Belén, ¿qué cosas les gusta hacer en pareja?

–Salimos mucho a comer a la noche. A pesar de que los dos tenemos agendas muy cargadas, siempre nos hacemos un tiempo para salir con amigos y también para estar solos. En pandemia empezamos a hacer transmisiones en vivo en donde mostrábamos cómo cocinábamos y la gente se enganchó. Conocieron un Jorge desde otro lugar.

–¿Es incómodo para vos siendo periodista estar con un político?

–Hay mucho prejuicio sobre los políticos, pero a mí me en - canta porque él lo vive de una manera tan natural y tan poco impostada que hace que todo sea más fácil. Es una persona honesta. Caminamos mucho por la calle y la gente siempre se le acerca con buenas intenciones. Y si tienen algún reclamo, él les responde con respeto y les explica cómo son las cosas. Cuando me escriben a mí por privado, siempre contesto y trato de ayudar. Soy un canal de comunicación entre Jorge y la gente.

–¿Qué causas abrazás?

–Cuando asumís el compromiso de estar con alguien que trabaja en política tenés que encontrar algo que te guste y que sume a la causa. Yo encontré un espacio junto a Las Lopez Vicentas, un grupo de mujeres emprendedoras que me permitieron involucrarme para visibilizar sus emprendimientos. Me gusta empatizar con las mujeres trabajadoras y dar a conocer sus historias de vida. Me encanta acompañarlo en la política porque sé que es su vocación, pero también me gusta ocuparme de mi profesión. Los dos respetamos nuestras profesiones.

–Fabiola Yañez dejó su profesión desde que es primera dama.

–Yo creo que se puede compatibilizar, por ejemplo, la primera dama de Estados Unidos es maestra y sigue trabajando. Nosotros nos respetamos individualmente y eso es clave para nuestra pareja.

SUENAN CAMPANAS DE BODA

–¿Tienen ganas de tener hijos?

–Me encantaría, pero todavía no estoy preparada, es un proyecto a largo plazo. Tener n hijo cuando uno es más grande dicen que también es una gran experiencia, así que creo que para los dos va a ser mágico.

–En junio te propuso matrimonio en vivo en el programa de Juana Viale.

–Fue muy divertido porque no me lo esperaba. Era algo que habíamos hablado, pero no me imaginaba que fuera a brindar por eso al aire. Y en Polémica en el bar también me pidió casamiento delante de cámara. Me sorprendió, pero me gustó porque es algo que siempre quise. Es algo que está bueno hacer para afianzar nuestro amor.

–¿Cómo vienen los preparativos?

–Ya tenemos fecha, va a ser el 12 de noviembre de 2022 en La Rural. El mismo día vamos a hacer una ceremonia civil y después la fiesta. Por suerte, soy bastante relajada, sé lo que quiero y decidimos todo rápido. Quiero que sea una fiesta sencilla, cómoda, en donde todos vengan a pasarla bien, el dress code va a ser elegante, pero cada uno se puede poner lo que quiera. No vamos a poner mesas: va a haber distintos livings y mesas largas sin lugar asignado.

–¿Ya elegiste diseñador para tu vestido?

–Me quiero hacer algo sencillo, net. Por el momento estoy entre dos diseñadores, me gusta Fabián Zitta porque nos llevamos muy bien y siempre fue muy generoso conmigo, y también Gabriel Lage que tiene unos diseños increíbles. Tal vez me haga dos modelos, uno más arreglado y otro más cómodo.

–¿Van a tener muchos invitados?

–Los dos somos de familia grande. Va a venir toda mi familia y amigos de Mar del Plata, más los de Buenos Aires, vamos a ser varios.

–¿Tienen wedding planner?

–Sí, contratamos a The Brown, es amiga de mi cuñada y una mujer que tiene mucha experiencia. Lo único que sé que no quiero es el video de nuestro recorrido, me parece aburrido, queremos algo divertido.

–¿Luna de miel?

–A mí me encantaría volver a Italia, pero para conocerla de la manera que te cuenta Jorge, por sus raíces y costumbres.

–¿Por qué vas a brindar en estas fiestas?

–Por varias cosas. Primero porque creo que con Jorge tenemos un amor consolidado y eso no es fácil de encontrar. Y también quiero brindar por mi familia porque todo lo que soy se lo debo a ellos. Soy muy agradecida por los padres que me tocaron y lo que me enseñaron. Creo que tener a mi familia unida, en medio de una pandemia, y que todos estemos bien, es un gran motivo para celebrar.

