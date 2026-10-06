Es el hijo de dos estrellas del cine, sorprende por su parecido físico y comparte con ellos el amor por la actuación

Ser el heredero de dos reconocidas estrellas de Hollywood puede abrir muchas puertas, pero también implica convivir con expectativas difíciles de igualar. Para Deacon Phillippe, hijo de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, el desafío fue precisamente ese: construir una identidad propia más allá de la fama de sus padres. A sus 22 años, comienza a consolidarse como músico, productor y actor, y acaba de dar el paso más importante de su carrera al asumir su primer protagónico en la pantalla grande.

Una foto de su infancia junto a su madre y su hermana Ava Phillippe. También tiene un hermano menor, Tennessee James, fruto del segundo matrimonio de Reese con Jim Toth

Con su padre Ryan Phillippe, en la alfombra roja de "Motorheads", la serie que compartieron Getty Images

SIEMPRE LIGADO AL ARTE

Deacon nació el 23 de octubre de 2003 en Los Ángeles y cuando tenía apenas 3 años sus padres pusieron fin a su matrimonio. Junto a su hermana mayor, Ava Phillippe, vivió una infancia marcada por la exposición mediática, aunque también por la intención de sus papás de ofrecerle una vida lo más normal posible. Con el paso de los años, el joven actor se convirtió en una presencia habitual en las redes sociales de su madre. Los seguidores de la actriz no tardaron en señalar el extraordinario parecido físico que Deacon comparte tanto con Reese como con Ryan.

Deacon dijo presente en el estreno mundial de su primera película, "Brother Save Us", que se celebró en el 57° Nashville Film Festival a fines de septiembre Getty Images

El arribo al mundo de la producción musical fue de la mano de su padre. En una entrevista, Deacon recordó que comenzó a interesarse por lo que ocurría detrás de una canción cuando escuchaba música junto a su papá. Pero antes de lanzarse de lleno a la industria del entretenimiento, el protagonista de esta historia siguió al pie de la letra una decisión que sus padres consideraban esencial. Tras graduarse de la escuela secundaria en 2022, se trasladó a Nueva York para estudiar en la prestigiosa New York University, donde cursó estudios vinculados con la música y la producción en la reconocida Tisch School of the Arts. “Estoy muy contento de que me impulsaran a hacerlo”, explicó sobre su formación universitaria a la revista Variety.

El día de su graduación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, con su hermana Ava

DE LA MÚSICA A LA ACTUACIÓN

Como actor, su primera experiencia destacada llegó en 2022 con una participación en la exitosa serie de Netflix, Never Have I Ever, creada por Mindy Kaling, amiga cercana de Reese. Luego llegó la serie Motorheads, donde interpretó una versión más joven de un personaje asociado a su padre. Ahora, Deacon enfrenta el desafío más importante de su carrera hasta el momento con Brother Save Us, un thriller de ciencia ficción dirigido por Jesse Behrenwald, que marca su debut como protagonista en una película.

El afiche de su nueva película

Lejos de aprovechar únicamente los beneficios de pertenecer a una familia famosa, el joven asegura ser plenamente consciente del privilegio que representa su origen. “Reconozco que soy extremadamente afortunado”, declaró a Variety, pero aclaró que su principal objetivo es exigirse a sí mismo y trabajar duro para alcanzar sus metas. “No estoy intentando demostrarle nada a nadie más que a mí mismo”, afirmó.