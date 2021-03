Estefanía Pasquini. La mujer de Cormillot habla de su embarazo más deseado

Tras haber hecho pública la primera foto de su embarazo, Estefanía Pasquini (34) deja de lado por un instante su bajo perfil para compartir este gran momento con ¡HOLA! Argentina. “Lo estoy viviendo con toda la felicidad del mundo porque fue la noticia más hermosa que recibí en mi vida. También tengo miedo a lo desconocido, pero estoy feliz”, reveló la nutricionista, quien en 2019 se casó con el reconocido médico Alberto Cormillot (82), después de un año y medio de noviazgo. Si bien ella será madre por primera vez, Cormillot ya tiene a Reneé (46) y Adrián (44).

”Alberto está muy feliz, con los mismos miedos que yo. Tiene sus hijos, pero esto es muy distinto, sucede en otro momento de su vida y muchos años después... Por estos días hablamos mucho de nuestro bebé, cosas muy pavas como de quién sacará el color de ojos o a quién se parecerá más. También hablamos de lo que nos preocupa, como a qué clase de colegio irá, la cantidad de idiomas que debería aprender, algún deporte que ayude a transmitirle ciertos valores, que es una de las cosas que más nos importa... Pobre santo aún no nació y ya estamos evaluando todo eso”, cuenta Estefanía entre risas.

–¿Ya empezaron a comprar cosas para el bebé?

–Aún no compré nada porque quiero saber el sexo. De mi parte, es el primer nieto porque yo soy única hija. Imaginate todo lo que ya nos regalaron: ropa, las cosas de la habitación, incluso a mí me compraron pijamas para cuando vaya al parto. Creo que son demasiados precavidos.

–¿Cómo reaccionás cuando cuestionan la diferencia de edad entre Alberto y vos?

–Somos todos distintos y podemos pensar diferente, pero la realidad es que no puedo dejar a todos conformes. Ya sabíamos con Alberto que esto iba a pasar. A mí me basta con tener el apoyo de mi familia, mis amigos...Sé que cuando una está segura de lo que hace, no necesita la aprobación de nadie. Claro que está bueno contar con el apoyo de las personas que querés... Pero si eso no lo tuviera, igual elegiría todo esto que estoy viviendo hoy. No puedo hacerme problema por la mirada de quien no conozco.

LA PALABRA DEL DOCTOR

Por su parte, Cormillot también les hizo frente a los comentarios recibidos en los últimos días por su paternidad a los 82. “Me resultaron ridículos, hoy aprendí la fuerza que tiene el ‘viejismo’... Parece que si tenés más de 60 años o de 70, sos descartable, no utilizable, inútil, no podés bailar, no te podés reír, no podés tener pareja, no podés tener sexo. Y mucho menos ser padre. Eso fue fuerte. Pero aprendí también lo poco que me importa. Mi viejo vivió hasta los 95 y lo disfruté hasta el último momento de su vida... Él estaría encantado de la vida (con la llegada del bebé). Yo pienso vivir hasta los 100 o 105 años, quizás me fracasa, pero ¿qué me va a pasar a esta altura?”, reveló el pasado sábado en el pro-grama PH. Podemos hablar.

A pesar de su bajo perfil, la nutricionista le dijo unas palabras a ¡HOLA! Argentina. Tadeo Jones

Se casaron el 8 de diciembre de 2019 tras un año y medio de relación. Tadeo Jones

Junto a su marido. Tadeo Jones

