“Todavía estamos locos, obsesionados el uno con el otro”, le dice Victoria Beckham (49) al periodista del diario The Wall Street Journal en una reciente entrevista. Veintisiete años después de haber comenzado a vivir su gran historia de amor, David Beckham (48) y la reconocida diseñadora de modas no sólo se volvieron una de las parejas más estables del show business, sino que además lograron hacer de su nombre una verdadera marca registrada. Seductores, carismáticos y super exitosos, David y Victoria formaron la alianza perfecta para construir un imperio propio. Según Celebrity Net Worth (un sitio especializado en estimar la fortuna de los famosos), el ex futbolista y su mujer llevan cosechado hasta el momento un patrimonio neto de 450 millones de dólares.

En 2004 David Beckham creó junto a su mujer Brand Beckham Company, la empresa con la que explota su negocio de perfumería y moda y que anualmente le reporta 24 millones de dólares. Getty Images

Victoria brilla como diseñadora de moda de la marca que lleva su nombre y que lanzó en 2008. Getty Images

Así como en la actualidad él hace negocios como copropietario del Inter Miami –el club pasó de ganar 55 millones de dólares a 112 millones esta temporada, con el ingreso de Leo Messi al equipo– y ella como dueña de su propia marca de ropa, los Beckham siguen siendo un imán para inversores, productores y admiradores. “Cuando tenés dos personas igualmente carismáticas, se duplica el volumen y aumenta mucho el efecto “, dice Anna Wintour (73) en Beckham, la docuserie de cuatro episodios que lanzó Netflix a principios de octubre y que rápidamente escaló entre las producciones más clickeadas (sólo en la primera semana tuvo 12,4 millones de visualizaciones).

El ex jugador y la diseñadora conquistaron la alfombra roja durante el estreno en Londres de la docuserie "Beckham", de Netflix. Getty Images

Los Beckham durante el estreno de su documental. De izquierda a derecha: Mia Megan junto a su novio, Romeo Beckham; a su lado los hermanos Cruz y Harper Seven Beckham; David y Victoria, y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, con su mujer, Nicola Peltz. Getty Images

El afiche de la nueva producción que Netflix lanzó a principios de octubre y que sólo en la primera semana tuvo 12,4 millones de visualizaciones.

EL FUTBOLISTA Y LA ESTRELLA DEL POP

En 1996, el entonces delantero del Manchester United vio a una de las cantantes de las Spice Girls en un videoclip y le dijo a un amigo: “Esa chica que ves ahí es la mujer con la que me quiero casar”. Dos años después, Beckham y “Spice Posh” dieron el “sí, quiero” con una fabulosa fiesta para 230 invitados en el castillo de Luttrellstown, Irlanda. Y, desde entonces, formaron una familia magnética junto con sus cuatro hijos: Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) y Harper Seven (12). Además de convertirse en una pareja estrella, a poco de casarse los Beckham ya habían demostrado su visión para los buenos negocios.

En 1998, después de dos años de relación, cuando anunciaron su compromiso. Él le había regalado un diamante talla marquesa engarzado en un anillo de oro amarillo. Getty Images

David, por ejemplo, fue uno de los primeros jugadores de fútbol en posar para marcas como Calvin Klein, Adidas y Pepsi, a principios de la década del 2000. Y, por si fuera poco, a sus ganancias como modelo y futbolista –su paso por Los Angeles Galaxy, por ejemplo, le hizo ganar un total de 272 millones de dólares en seis temporadas–, se le sumaron la venta de perfumes con su firma Beckham y la creación de una empresa de deportes electrónicos bajo el nombre de Guild Esports.

En julio pasado, el Inter Miami anunció la firma del contrato de Lionel Messi junto a los propietarios del club, los hermanos José y Jorge Mas y David Beckham.

Cruz abraza a su padre, que se apoya en el trofeo de la Leagues Cup conquistada por el Inter Miami, mientras Harper posa con su madre.

Sus más recientes “golazos” los hizo después de haberse retirado del fútbol: la adquisición del club estadounidense Inter Miami en sociedad con los hermanos José y Jorge Más –gracias a la incorporación de Messi el club se coronó campeón de la Leagues Cup– y su nuevo contrato con Qatar por 225 millones de dólares para ser el embajador de turismo del país en los próximos diez años.

David posa con Abdul Aziz Al Mawlawi, jefe de Turismo de Qatar durante el Grand Prix F1 de ese país en Lusail, organizado a principios de octubre. Desde 2021 Beckham es embajador de turismo de ese país. Getty Images

Victoria, por su parte, amasó su fortuna en la industria de la música y la moda. Las primeras ganancias las obtuvo como integrante de Spice Girls, cuyo hitazo “Wannabe” le dio a la famosa banda pop 80 millones de dólares en su primer año. Y, en 2008, ya alejada de los escenarios, lanzó la línea de ropa que lleva su nombre y que, con el tiempo, la alentó a crear además una marca de lujo de productos de belleza y maquillaje, Victoria Beckham Beauty. Por estos días, la diseñadora aprovechó la vuelta de la beckhamanía para lanzar su primera línea de fragancias y sumar más facturación a su empresa.

SIEMPRE JUNTOS

“Somos muy fuertes como pareja. Y sí, tenemos hijos increíbles, tenemos carreras increíbles, pero…también nos dedicamos tiempo para estar el uno al otro”, dice David Beckham en la docuserie de Netflix que volvió a ubicarlo en el centro de la escena. Allí, y por primera vez desde que están juntos, la pareja habla del momento más oscuro de su relación: la supuesta infidelidad de Beckham en 2004 con la actriz y modelo Rebecca Loos, mientras jugaba en el Real Madrid. “Victoria lo es todo para mí y verla lastimada fue increíblemente difícil… Pero somos tenaces. Y cuando tuvimos que luchar por nosotros, tuvimos que luchar también por nuestra familia. Valía la pena hacerlo”, reveló. Con más de cien millones de seguidores en sus redes sociales, David y Victoria Beckham siguen demostrando por qué son una dupla imbatible.