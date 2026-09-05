Famosas en fotos: todas las invitadas al show fashion que nadie quiso perderse

El Palacio Ortiz Basualdo (hoy sede de la embajada de Francia), al 1300 de Cerrito, tuvo un mediodía muy particular el pasado jueves 3 de septiembre. Sus impresionantes salas de estilo parisino se transformaron en una larga pasarela enmarcada por una primera fila de efecto infinito.

El negro fue el gran protagonista de la tarde: Zaira Nara, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri y Delfina Chaves eligieron estilismos en esa tonalidad, combinando encaje, tejidos, transparencias y cuero

Agostina Barbagelata y Francesca Ribero dijeron presente con looks que combinaron brillo, sastrería relajada y tonos claros, en una apuesta elegante y canchera

En primera fila, Anita Espasandin y Elena Bordeu acompañaron el desfile con looks de inspiración western y rockera, completados con anteojos de sol y detalles en denim y tachas

Sophia Santamarina y Clara Fiorito, con estilismos en tonos neutros

Sol Acuña, Francisco de Narváez, Carolina “Cuki” Klemencic y Josefina Helguera

Se vieron caras distintas de una nueva generación, algunas herederas con apellidos conocidos y otras jóvenes promesas debutantes. La cita fue al mediodía y empezó con un cóctel (tragos, vino y finger food) en el que los invitados se saludaban y precalentaban para el gran show: el desfile primavera verano de Rapsodia (titulado “We speak in flowers”), la marca de dos amigas entrañables, Josefina Helguera y Sol Acuña.

Maia Mayorga y Allegra Antelo, con looks juveniles y descontracturados donde el denim fue el gran protagonista

Con looks super cancheros, Simón Hempe y Malena Fernández Iriarte

Fátima Cernadas, Gloria Llerena y Kayla Acuña

Entre los nombres nuevos se puede citar a Zelmira Agote (hija de Hernán Agote y Lula Vacca), Allegra Antelo (hija de Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos; estudia en Madrid y está haciendo temporalmente una pasantía en Buenos Aires), Maia Mayorga (hija de Paquito Mayorga y Carola del Bianco), Charo Calamaro (hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali).

Catarina y Vera Spinetta compartieron una noche de moda y encuentro, luciendo looks de impronta bohemia y rockera que reflejaron sus estilos únicos y complementarios

Loli Acuña y Kayla Acuña, tía y sobrina, posaron juntas durante el evento

Victoria Malbran y Ema Gazzera, con looks que combinaron denim, color y un aire boho chic

Se la vio a Azucena “Zuzu” Coudeu, hija de Sol (una de las anfitrionas), hoy convertida en una reconocida influencer. También brillaron en primera fila, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri. El empresario Francisco de Narváez cantó presente junto a su mujer, Carolina “Cuki” Klemencic. Y muy cerca de ellos, hubo un lugar reservado para las amigas de toda la vida de las fundadoras: las hermanas Paula y Lulu Cahen d’Anvers, Carolina Eiras, Josefina “Mimi” Robirosa y Milagros Resta, infaltables en cada evento de esta firma desde su fundación en 1999.

Zaira Nara se inclinó por una estética sobria y elegante, combinando básicos en negro con accesorios discretos y anteojos oscuros

Sol Acuña, Milagros Resta, Josefina Helguera, Carolina Eiras y las hermanas Paula y Lulu Cahen d’Anvers

Jazmín De Narváez y Josefina Helguera, cómplices y elegantes

Cómplices y sonrientes, Olivia Pauls y Sofía Suaya posaron juntas

Muy sonrientes, Loli Acuña, Anita Bereciartua y Romina Taborda miraron el desfile desde el front row

Con un top lencero bordado, pantalón blanco de tiro alto y un mix de accesorios en capas, Marcela Kloosterboer lució un estilismo relajado y sofisticado para la ocasión

Delfina Chávez apostó por el cuero de pies a cabeza y un estilismo en clave rockera, una de las tendencias que sigue marcando la temporada

Francisco de Narváez y su pareja, Carolina “Cuki” Klemencic

Rosario Alcala eligió un look rockero en blanco y negro JOSE PEREYRA LUCENA

Violeta Ayerza apostó por una combinación de camisa blanca, chaleco con tachas y pollera con brillos

Espléndidas, Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri

Sol Acuña, Ana Torrejón y Josefina Helguera

Fini Bocchino lució una camisa con detalles de tachas y flecos, pañuelo al cuello y shorts de denim

Madre e hija, Carolina y Catalina Blaquier se lucieron con estilismos sobrios y sofisticados

Con un estilismo que fusionó elegancia y audacia, Charo Calamaro completó su look con anteojos de sol, joyería dorada y un llamativo cinturón dorado

Madre e hija, Carola del Bianco y Maia Mayorga apostaron por looks relajados denim