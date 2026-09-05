Famosas en fotos: todas las invitadas al show fashion que nadie quiso perderse

Actrices, modelos e influencers se reunieron en una tarde donde la moda, las tendencias y los encuentros fueron protagonistas
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El Palacio Ortiz Basualdo (hoy sede de la embajada de Francia), al 1300 de Cerrito, tuvo un mediodía muy particular el pasado jueves 3 de septiembre. Sus impresionantes salas de estilo parisino se transformaron en una larga pasarela enmarcada por una primera fila de efecto infinito.
Se vieron caras distintas de una nueva generación, algunas herederas con apellidos conocidos y otras jóvenes promesas debutantes. La cita fue al mediodía y empezó con un cóctel (tragos, vino y finger food) en el que los invitados se saludaban y precalentaban para el gran show: el desfile primavera verano de Rapsodia (titulado “We speak in flowers”), la marca de dos amigas entrañables, Josefina Helguera y Sol Acuña.
Entre los nombres nuevos se puede citar a Zelmira Agote (hija de Hernán Agote y Lula Vacca), Allegra Antelo (hija de Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos; estudia en Madrid y está haciendo temporalmente una pasantía en Buenos Aires), Maia Mayorga (hija de Paquito Mayorga y Carola del Bianco), Charo Calamaro (hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali).
Se la vio a Azucena “Zuzu” Coudeu, hija de Sol (una de las anfitrionas), hoy convertida en una reconocida influencer. También brillaron en primera fila, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri. El empresario Francisco de Narváez cantó presente junto a su mujer, Carolina “Cuki” Klemencic. Y muy cerca de ellos, hubo un lugar reservado para las amigas de toda la vida de las fundadoras: las hermanas Paula y Lulu Cahen d’Anvers, Carolina Eiras, Josefina “Mimi” Robirosa y Milagros Resta, infaltables en cada evento de esta firma desde su fundación en 1999.
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