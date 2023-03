Festejo exclusivo. Las fotos del espectacular cumpleaños de Javier Iturrioz en un sky bar: todos los invitados

escuchar

“Un festejo entre las nubes”. Así definió el arquitecto e interiorista Javier Iturrioz la celebración de sus 56 años. Doscientos invitados se dieron cita el jueves 9 por la noche en Olympo Sky Bar, un bar de tragos ubicado en el piso 31 de Lex Tower, en pleno centro porteño y con una vista 360° de la ciudad de Buenos Aires.

Deslumbrante con un vestido de Joti Harriague y zapatos de su propia marca, Puli Demaría fue una de las primeras en llegar junto a su novio, el empresario mendocino Federico Deis. foto: Matías Salgado

Radiantes, la artista plástica Flavia Martini y Evangelina Bomparola, vestidas por la propia diseñadora, llegaron y corrieron a los brazos del agasajado. foto: Matías Salgado

A medida que los invitados arribaban, el anfitrión los recibía delante de una cortina metalizada para las fotos. En esta imagen posa con Milagros Resta y Diego Alexandre. foto: Matías Salgado

Benito Fernández y Analía Maiorana, con un diseño de su autoría. foto: Matías Salgado

El anfitrión junto a la artista plástica Karina El Azem, que lució un vestido de Adolfo Domínguez y zapatos Manolo Blahnik. foto: Matías Salgado

Martín Cabrales y su mujer Dora Sánchez. foto: Robert Remonteo

El dress code fue black tie para ellos y dress to impress para las mujeres. “La única vez que bajé el tema de la vestimenta fue el año pasado por la guerra, pero si no siempre, por más que haga calor como hoy, me gusta que estén todos bien arriba”, explicó el anfitrión a ¡HOLA! Argentina.

Con Gastón Cami y su novia Mercedes Ocampo. foto: Matías Salgado

Santiago Born y la estilista Vicky Miranda. foto: Matías Salgado

La fotógrafa y artista Grace Ratto, Angie Landaburu, Augusto Marini y Julieta Kemble. foto: Matías Salgado

Mauara Mariussi Reynal y Taina Laurino. La hija de Anamá Ferreira apostó al rojo con un vestido de Pía Carregal, sandalias Jimmy Choo y cartera de Flâneur. foto: Matías Salgado

En 2022, cuando retomó su festejo de cumpleaños después de la pandemia, Javier prefirió hacer algo más íntimo y sobrio por respeto al momento sensible que se estaba viviendo a nivel mundial por la invasión de Rusia a Ucrania. Por eso, redujo su lista a ochenta invitados y la velada transcurrió sin música ni pista de baile. Y en 2023 decidió retornar a su despliegue habitual para que sus invitados pudieran distenderse y divertirse a puro baile.

Javier y Julieta Kemble encendieron la pista de baile pasada la medianoche, cuando oficialmente ya era el cumpleaños de Iturrioz. Ella optó por un diseño con transparencias de Adrián Brown. foto: Robert Remonteo

Juana Santillán Braun y Catalina Solá fueron otras de las grandes bailarinas de la velada. foto: Matías Salgado

Soledad Solaro, con un vestido cut out de Maison Antuak, y Vicky Miranda. foto: Matías Salgado

Con esa idea en mente, optó por una comida descontracturada con islas de fiambre y quesos y bandejeo de miniburgers, empanadas árabes de verdura y hongos, bocados de mozzarella y pinchos de langostinos rebozados, entre otras delicias. A la hora de los dulces, se mantuvo la misma premisa con una degustación de postres en vasos tipo shot de cheesecake, chocotorta, tiramisú y torta oreo. Luigi Bosca acompañó a su embajador con una variedad de vinos y espumantes dispuestos en dos barras y con ocho sommeliers que aconsejaban a los invitados.

A pura charla, Puli Demaría y Vanesa Gervasini disfrutaron del sector al aire libre con vista 360° de la Ciudad de Buenos Aires. foto: Robert Remonteo

Angie Landaburu, muy sensual con un diseño de Adrián Brown, y su nuevo novio, Augusto Marini, eligieron una de las mesas interiores para hablar con Santiago Artemis, que lució un traje vintage con una blusa de su marca y un colorido aplique de Gucci. foto: Matías Salgado

El agasajado con Amalia Amoedo, con vestido y zapatos de Valentino. foto: Matías Salgado

La soprano Sara Fleming, María Noel, Roberto Devorik y Fernanda Martínez Castro. foto: Matías Salgado

Alejandro Mata, Inés Berton, el anfitrión y Gerard Confalonieri. foto: Matías Salgado

La torta, que simulaba un rascacielos, acompañó a la perfección la temática y la decoración del lugar, de estilo minimalista. “Puse arreglos muy net, todo en negro, plateado y blanco”, describió Javier, el protagonista de la noche.

Por primera vez en sus festejos, el agasajado pidió que el regalo fuera una donación “para los que deciden ayudar”. Así, en las invitaciones virtuales que envió, mencionó a las ONG Rescate de caballos CRRE, un hospital de equinos maltratados y hogar de caballos gerontes y con discapacidades, y Caballos de Quilmes, un refugio para caballos en estado de abandono y maltrato dentro de la mencionada localidad.

Ni bien el reloj marcó las 12, Javier sopló las velitas junto a su socio y pareja, Leopoldo Montes, y sus sobrinas, Carolina e Inés O´Toole. foto: Matías Salgado

El saludo de sus íntimas, Flavia Martini, Evangelina Bomparola, Julieta Kemble y Magalí Auger, ex mujer de Sergio Sessa, que vino de Canadá especialmente para la fiesta. foto: Matías Salgado

Juana Santillán Braun, Julieta Kemble, Evangelina Bomparola y Verónica Zoani de Nutting. foto: Matías Salgado

La modelo Dafne Cejas, Angie Landaburu, Javier Iturrioz, Taina Laurino y Santiago Artemis. foto: Matías Salgado

Daniel Lombardi, Fabiana del Río, Augusto Marini y Angie Landaburu. foto: Matías Salgado

Iturrioz, Ani Mestre y Chiche Denegri. foto: Matías Salgado

Con colores vibrantes, Puli Demaría y Amalia Amoedo. foto: Matías Salgado

Juana Santillán Braun y Gerard Confalonieri. foto: Matías Salgado