Fiesta de tocados y caballos. El regreso de la princesa Kate, un diamante famoso, un debut y una derrota para Carlos y Camilla

El 16 de junio arrancó uno de los grandes hitos del verano en Berkshire, Reino Unido: el icónico Royal Ascot. Fundado en 1711 por la reina Ana, el evento trasciende lo deportivo y se consolida como una de las citas sociales más relevantes de Reino Unido.

Kate apostó a un clásico de su guardarropa: el vestido Brigitte de Roksanda, en crêpe y seda, con drapeado y lazo en el escote. Lo completó con un tocado estilo plato, pulsera de tres hileras de perlas –heredada de su suegra, Lady Diana–, pendientes de perlas y diamantes y stilettos de Gianvito Rossi. A su lado, el príncipe William, elegantísimo con un toque amarillo en la solapa Chris Jackson - Chris Jackson Collection

Cada año, la localidad se convierte en el epicentro de las carreras de caballos purasangre, la moda y el desfile de figuras de la realeza y la escena internacional. Como dicta la tradición, la apertura estuvo marcada por la procesión real, liderada por los reyes Carlos III y Camilla.

La procesión real, que se hace de manera ininterrumpida desde hace 201 años, estuvo encabezada una vez más por los reyes Carlos III y Camilla. La reina llevó el legendario diamante rosa Williamson, engarzado en un broche de platino con forma de flor con pétalos de diamantes Chris Jackson - Chris Jackson Collection

Con más de tres siglos de historia, el encuentro volvió a convertirse en una vidriera de estilo: sombreros impactantes, piezas de joyería histórica y looks de alta costura dominaron la escena. Pero, sin dudas, una de las grandes protagonistas fue Kate.

Los príncipes William y Kate responden con sonrisas a los saludos de los presentes Wiktor Szymanowicz - Future Publishing

Luego de dos años de ausencia, la princesa Kate vuelve a asistir al evento hípico. El tocado estilo plato es de Jane Taylor Anadolu - Anadolu

La princesa de Gales regresó al evento tras dos años de ausencia, en medio de su tratamiento contra el cáncer, y firmó su sexta aparición en Ascot. Fiel a su impronta elegante, eligió un vestido amarillo de Roksanda y lo combinó con un tocado con velo de red que ya había lucido en otras ocasiones.

Peter Phillips, de jaquette y galera, y su flamante mujer Harriet Spierling, con un vestido de encaje de Beulah, sombrero a juego de Jane Taylor y joyas de Pragnell, participaron en la procesión de carruajes Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Harriet Spierling, flamante mujer de Peter Phillips, destacó con su sombrero blanco de estilo nupcial Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Su reaparición no pasó desapercibida y volvió a posicionarla como referente de estilo. Entre los asistentes también se destacaron los recién casados Peter Phillips y Harriet Sperling en su primera aparición pública como matrimonio; Carole Middleton, madre de Kate, acompañada por su nuera, Alizée Thevenet; la princesa Ana y su hija Zara Tindall; David Armstrong-Jones, segundo conde de Snowdon, junto a Isabelle de la Bruyère; y Sophie, duquesa de Edimburgo, que asistió con su hijo James (debutó en el tradicional evento).

Una postal del desfile de carruajes en el Hipódromo de Ascot con sus tribunas colmadas Mike Egerton - PA Images - PA Images

Entre carruajes, apuestas, vestidos de ensueño y tocados escultóricos, Royal Ascot reafirmó su lugar como uno de los grandes escenarios de la alta sociedad británica.

Carole Middleton (la mamá de Kate) llevó un vestido de Catherine Walker & Co –el mismo que usó en la boda de Harry y Meghan– con sombrero a tono, mientras que la reina Camilla eligió un diseño de Fiona Clare Aldridge y un sombrero de Philip Treacy Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

El rey Carlos III usó binoculares para observar las carreras de caballos Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

El momento en el que los reyes Carlos y Camilla presencian la derrota de su caballo, Warrant Holder, que terminó en segundo lugar en la carrera Duke of Edinburgh Stakes, de las más competitivas y tradicionales del hípico Samir Hussein - WireImage

David Armstrong‑Jones, conde de Snowdon e hijo de la princesa Margarita, y su pareja Isabelle de la Bruyère, que llevó un vestido abrigo, ceñido con una faja negra y un clásico sombrero de ala ancha y aros de esmeraldas Chris Jackson - Chris Jackson Collection

La princesa Ana lució un traje con sombrero a juego adornado con tres flores que ya había usado en el evento hace un cuarto de siglo. Lo completó con pendientes de perlas y su característico broche de caballo de oro Anadolu - Anadolu

En otra jornada, Carole Middleton llega radiante con el mismo vestido abrigo de Catherine Walker & Co que lució en la boda de Pippa en 2017, acompañada por su nuera Alizée Thevenet, mujer de James Middleton Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Zara Tindall lució un vestido de lunares al estilo Pretty Woman de su diseñadora favorita, Claire Mischevani Samir Hussein - WireImage

Los recién casados Peter y Harriet Phillips, muy sonrientes Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Sophie, duquesa de Edimburgo, asistió con su hijo James Wessex (18), quien estuvo presente por primera vez en el evento. La nuera de Isabel II eligió un vestido con motivos geométricos y tocado a juego Samir Hussein - WireImage