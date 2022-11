Florencia Peña. La acompañamos a la prueba de sus trajes de novia: “La moda tiene mucho prejuicio con los cuerpos voluptuosos”

escuchar

Si hay algo que sabe Florencia Peña (47) es reírse de sí misma. Y apenas se le pregunta si tiene nervios ante el inminente “sí, quiero” con Ramiro Ponce de León (padre del menor de sus tres hijos, Felipe), dice: “Mi vida es adrenalínica y el casamiento, también. La logística de Salta me tiene un poco inquieta. Además, ya me casé una vez ¡pero en un mundo que no había redes!”, le cuenta a ¡HOLA! la actriz, mientras se prueba la toile que le preparó la diseñadora Camila Romano, que será la encargada de los dos vestidos que lucirá.

Este viernes será la primera celebración, en Salta, provincia natal del novio. La segunda, en un salón de Benavídez, está agendada para el 2 de diciembre. FOTO: Matías Salgado

"En algunas partes del mundo hay mujeres voluptuosas que se imponen en la moda, pero acá no pasa eso. La moda es de las lánguidas. Y Cami, que tiene moda para todas, respeta mi personalidad", opina Flor. FOTO: Matías Salgado

El casamiento tendrá dos capítulos, uno en Salta, provincia natal del novio (en un viñedo, el próximo 11), y otro en Buenos Aires, en un lugar de eventos en Benavídez, donde recibirá a cuatrocientos invitados. “Serán dos vestidos bien distintos”, adelanta Flor. Y cierra: “Yo no persigo las tendencias, sino que quiero sentirme plena, linda, y no estar disfrazada. La moda tiene mucho prejuicio con cuerpos voluptuosos como el mío. Y Cami respeta mi personalidad y mi onda, aunque, por supuesto, con Maggie, mi estilista, opinan en todo”.

Sin revelar cómo serán sus trajes, Flor avisa: “No persigo las tendencias, sino que quiero sentirme plena, linda, y no estar disfrazada". FOTO: Matías Salgado

"Mi vida es adrenalínica. Y el casamiento también. Además, yo ya me casé una vez, ¡pero en una época en que no había redes sociales!", dice Flor. FOTO: Matías Salgado

