De sangre argentina. Es una de las mujeres con más poder en el mundo del fútbol y creó una app que vendió por millones

escuchar

Antes de viajar a Sevilla para participar en la World Football Summit donde se anunció oficialmente la venta millonaria de Gloria, la startup que fundó; antes de viajar a Madrid, donde la prensa especializada se agolpó para conseguir una entrevista con ella, una de las mujeres con más poder en el mundo del fútbol; antes de desembarcar en Londres, donde próximamente tendrá su oficina como vicepresidenta de OneFootball, la compañía número uno del mundo de ese deporte; antes de todo eso, Victoire Cogevina Reynal (31) estuvo en Atenas.

La emprendedora, en el edificio que la familia Cogevina tiene en Atenas, en Palio Psixico, un barrio exclusivo donde están las embajadas. Nicholas Mastoras

Para esta mujer menuda y arrolladora, Grecia tiene un significado muy especial porque mitad de su historia pertenece a allí. Su padre, el ex embajador Alexios Cogevinas (70) –en griego, el apellido de los hombres siempre lleva “s” final; y Cogevina se pronuncia “Coievina”–, pertenece a una familia cuya historia, tanto en Atenas como en la paradisíaca isla de Corfú, se remonta a muchos siglos hacia atrás. Tras retirarse de la diplomacia, Cogevinas regresó a su tierra: vive en el edificio familiar ubicado en un barrio de embajadas, en las afueras de la capital. “Esta zona es como el Barrio Parque porteño”, explica Victoire a ¡HOLA! Argentina. “En esta casa están los primeros recuerdos de mi vida”. En Grecia, ella habla en griego, idioma que maneja a la perfección gracias a su padre. También sabe inglés, francés y español. Su madre es la argentina Shalimar Reynal, una pionera en representar jugadores de fútbol que, además, tiene el ADN emprendedor de su padre Billy Reynal [fue creador, entre muchas cosa el soft power que me atribuyen es herencia de mi papá. El fútbol es, al fin y al cabo, una carrera política. Entonces, el balance de los dos mundos me vino muy bien para mi trabajo”, define.

Durante la World Football Summit, el megaevento que se realizó en Sevilla y en donde se hizo el anuncio oficial de la venta de Gloria, la startup que fundó. Nicholas Mastoras

–¿En qué momento aparece el fútbol en tu vida?

–Tenía 9 años cuando llegamos a Buenos Aires. Fue un momento difícil. Por un lado, mis padres estaban divorciándose. Y, por el otro, en el colegio, era la nueva que no hablaba bien español. Hasta que me cambiaron al Northlands, más internacional, me hicieron bastante bullying durante ese tiempo. Mi hermano Nicolás [nueve años mayor que ella] pensó que, llevándome a la cancha, podía distraerme. Y me llevó a ver a Racing, en Avellaneda, porque era fanático de Sergio Goycochea. Esa experiencia me salvó y me hizo descubrir mi amor por el fútbol.

–Estudiaste Marketing de Moda en Londres, pero te volviste experta en representación y contratos de jugadores de fútbol al trabajar en SR All Star, la compañía de tu mamá. ¿Cómo reaccionó ella cuando te abriste para crear Gloria, una plataforma digital de fútbol?

–Mi mamá ha sido una gran inspiración. Uno de los tatuajes que tengo [tiene quince] es en su honor. Hicimos muchas cosas juntas, pero era mi momento para independizarme. Y tanto ella como mi padre me apoyaron. No me dieron ni un peso. Cuando les decía que quería empezar una empresa de tecnología que vinculara jugadores con clubes o federaciones, los dos me dijeron lo mismo: “Buscate un trabajo”. Yo no lo podía creer, pero después me di cuenta de que, con ese gesto, me hicieron el favor más grande.

El exembajador Alexios Cogevinas (70), que estuvo varias veces como diplomático en la Argentina, pertenece a una familia cuya historia, tanto en Atenas como en la paradisíaca isla de Corfú, se remonta a muchos siglos hacia atrás. Nicholas Mastoras

–¿La pasaste mal en algún momento?

–Lo que hice con la app fue empezar algo de cero, out of the box, tal como lo hizo mi abuelo Billy, que fundó una línea aérea y que negoció los primeros contratos de petróleo en Argentina. Y lo mismo sucedió con la venta de Gloria: fue la primera vez que una mujer vendía una empresa en el fútbol. Pero todo me costó mucho. Tuve noviazgos que no duraron porque trabajaba demasiado o porque viajaba mucho. En San Francisco, adonde me mudé después de vivir en Miami, no conocía a nadie y muy pocos entendían la magnitud del fútbol: en los próximos 20 años, además, el fútbol femenino será el negocio más grande del fútbol… Cuatro años atrás, para una mujer –que además es latina– conseguir financiamiento en Silicon Valley era muy difícil. Sin embargo, yo estaba segura de que en esa ciudad iba a encontrar inversores para mi proyecto. Antes de que Alexis Ohanian [el marido de Serena Williams y cofundador del sitio Reddit] me diera el primer sí, me dijeron no unas 147 veces. Antes de eso vendí todo lo de valor que tenía… ropa, carteras. Hubo momentos en los cuales no tenía para pagar la electricidad: no tenía luz ni wifi. Cargaba el teléfono donde podía. Fue duro, pero sabía que valía la pena el esfuerzo. Y si yo pude, otras mujeres van a poder.

–Estás llevando adelante una gran movida vinculada a la igualdad de género en el fútbol: las Naciones Unidas te nombraron Vocera para la Igualdad de Género y Deporte.

–Al principio, no me lo tomaba tan seriamente hasta que empecé a recibir mensajes alentándome por el trabajo por la igualdad de género que estaba haciendo junto con Nadia Nadim [la futbolista afgana nacionalizada danesa]. Estoy convencida de que, si hay igualdad de género en el fútbol, habrá igualdad en el mundo. Luchar por eso es mi misión.

AMOR EN TIEMPOS DE FÚTBOL

La tristeza aquella, asegura, ya no está más. “Con el proyecto de Gloria, aprendí a creer en mí misma. Cuando te dicen 147 veces que no, aprendés de vos misma y de resiliencia. Tuve un novio que me vio luchar para tratar de conseguir la atención de Alexis [Ohanian]. Me decía: ‘¿Por qué pensás que él, que es uno de los inversores más importantes, te va a dar bola a vos, que recién empezás y no tenés experiencia en tecnología?’. Me acuerdo que lo miré desconcertada y le respondí: ‘Vos más que nadie tenés que creer en mí’”.

–¿Ese novio es el mismo con el que fuiste a la fiesta de casamiento de Pico Mónaco y tu amiga Diana Arnopoulos, en Grecia?

–¡Nooo! No estoy más con él. Mi novio se llama Philippe Souki. Es inglés y tiene 34 años [estudió Administración de Empresas en Regent’s College y es jugador profesional de póker]. Estoy muy enamorada.

Con su novio Philippe Souki, jugador profesional de póker, en julio de este año, en el casamiento de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos, en Grecia. Nicholas Mastoras

–¿Cómo se conocieron?

–Lo conocí hace dieciocho años en Mykonos través de amigos en común. En ese momento, él tenía novia y yo no. Más tarde, era yo quien estaba en pareja. Un día nos cruzamos en Miami. Yo recién me había mudado y él estaba jugando un torneo de póker. Los dos estábamos solteros y le saqué una primera cita. Salimos a comer y, desde entonces, no nos separamos más.

–El fútbol y la tecnología, ¿son temas de pelea?

–Con otras relaciones que tuve antes, las conversaciones se complicaban bastante… Por suerte, Phil es muy seguro y tiene su propia carrera. Es uno de los diez mejores de jugadores de póker del mundo. Le pone feliz que a mí me vaya bien. Además, le encanta el fútbol. Para su cumpleaños, le organicé un tour privado al estadio del Fulham Football Club, su equipo favorito de Londres, con sus amigos.

--El de Qatar va a ser el primer mundial que vean juntos…

-- Sí. Va a estar buenísimo. Desde ya que yo voy a hinchar por la Argentina y, si podemos, viajaremos a ver algún partido especial. Para mí, será interesante para ver el comportamiento que se les da a las mujeres dentro y fuera de la cancha de cara al próximo mundial de futbol femenino, que será en Australia y Nueva Zelanda, en 2023.

– Si vienen a la Argentina, ¿lo llevarías a la popular con vos?

–Racing y la popular son mis dos lugares favoritos en el mundo. De hecho, cada vez que doy una charla, lo hago mostrando un video de la popular de Racing. Quienes entienden de fútbol pueden apreciar esa pasión. Si a Phil no le gusta, tal vez sea motivo de divorcio [Se ríe].

–¿Están pensando en casarse? Vos, que sos experta en lograr buenos contratos, ¿harías un contrato prenupcial?

–Que antes me pida casamiento y después lo vemos.

“Si sos mujer y trabajás en una liga o en un club de fútbol, sos, por default, una emprendedora”, dice ella quien, además, está trabajando por la igualdad de género en ese deporte. Nicholas Mastoras

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana AP