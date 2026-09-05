Qué se sabe de… El dolor de Claudia Schiffer, la luna de miel de Patrick Schwarzenegger y el mejor encuentro de Katy Perry

La ex top model despidió a una gran amiga de la industria de la moda y la joven estrella de Hollywood disfruta las playas de la Polinesia junto a su flamante esposa
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AMOR EN BORA BORA
Casi un año después de dar el sí, el modelo y actor Patrick Schwarzenegger (32) y Abby Champion (29) finalmente disfrutaron de su soñada luna de miel. El paradisíaco destino elegido por el hijo de Arnold Schwarzenegger y su mujer fue el majestuoso Four Seasons Resort Bora Bora, en la Polinesia Francesa.
A través de sus redes sociales, la pareja compartió postales de ensueño que reflejan días de pura desconexión y romance: desde sus zambullidas en las aguas turquesas del Pacífico, paseos en moto de agua y snorkel hasta largas caminatas por la isla.
La pareja se casó el 6 de septiembre de 2025 en un rancho privado de Idaho, rodeados de su círculo más íntimo. Sin embargo, el viaje debió posponerse por la agenda del hijo de Arnold Schwarzenegger, quien estuvo abocado al rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie The White Lotus.
LA OTRA REINA DE LOS BAJITOS
La actriz y cantante sorprendió a los espectadores que asistieron a la proyección VIP de su película Katy Perry: The Lifetimes TourLive from Paris en el emblemático cine AMC The Grove en Los Ángeles. Con el carisma que la caracteriza, la cantante apareció sin previo aviso al terminar la función.
El momento más emotivo de la velada ocurrió cuando Katy se acercó a sus seguidoras más chicas, quienes no pudieron ocultar su emoción al ver a su ídolo de cerca. Hubo risas, abrazos y fotos que capturaron la felicidad de las minifans. El film, que registra sus shows en el Accor Arena con tecnología de última generación, llega a los cines de todo el mundo el 2 de septiembre.
ADIÓS A LA GRAN EMBAJADORA DE DIOR
Bajo un cielo soleado, Mathilde Favier fue despedida en una emotiva ceremonia celebrada el lunes 31 de agosto en la iglesia Saint-Sulpice, en París. La directora de Relaciones Públicas de Dior –quien murió junto a su pareja, el cineasta Nicolas Altmayer, en un accidente de tránsito el 17 de agosto– recibió el último adiós por parte de las figuras más destacadas de la alta sociedad francesa, la realeza y el mundo de la moda: Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo –embajadora de la firma–, Claudia Schiffer y Olympia de Grecia, entre otros, rindieron homenaje a la icónica representante de la maison.
El cortejo, encabezado por sus hijos, Héloïse y Carlo Agostinelli (frutos de su matrimonio con el financista estadounidense-italiano Robert Agostinelli), escoltó un cajón de mimbre hasta llegar a la iglesia, adornada con coronas y ramos de rosas. Bernard Arnault (presidente y CEO de LVMH, el conglomerado de lujo al que pertenece Dior), Delphine Arnault (directora general de Dior) y Nicolas Sarkozy y Carla Bruni también estuvieron presentes. Bruni mantenía una profunda amistad con Mathilde: no sólo compartieron veranos en Cap Nègre, en el sur de Francia, sino que además Favier fue testigo de la boda de la cantante con el ex presidente de francés.
Uno de los primeros en dedi - carle unas palabras tras su muerte fue Jonathan Anderson, actual di - rector creativo de Dior. “Mathilde aportaba tanta calidez y energía... Era la persona más positiva y edi - ficante que conocí. Era la encarnación misma de la elegancia y, en muchos sentidos, el espíritu del couture en sí mismo”, escri - bió en las redes sociales. Lo mis - mo hizo Claudia Schiffer.
“Tengo el corazón roto. Mathilde brillaba más que el sol, irradiaba calidez, bondad y empatía”. Figura clave en la moda pari - sina, Favier trabajó para Versace y Prada hasta desembarcar en 2012 como directora de Relaciones Públicas e Imagen Internacional de Dior, rol que ocupó hasta el día de su muerte. •
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