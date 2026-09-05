Qué se sabe de… El dolor de Claudia Schiffer, la luna de miel de Patrick Schwarzenegger y el mejor encuentro de Katy Perry

AMOR EN BORA BORA

Casi un año después de dar el sí, el modelo y actor Patrick Schwarzenegger (32) y Abby Champion (29) finalmente disfrutaron de su soñada luna de miel. El paradisíaco destino elegido por el hijo de Arnold Schwarzenegger y su mujer fue el majestuoso Four Seasons Resort Bora Bora, en la Polinesia Francesa.

Tras once años de relación, Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron en 2025 frente al lago Coeur d’Alene, en Idaho. Debido a los compromisos laborales de él, la luna de miel se había postergado hasta ahora

El hijo de Arnold Schwarzenegger y la modelo se conocieron en 2014 a través de unos amigos en común y desde entonces se volvieron inseparables

A través de sus redes sociales, la pareja compartió postales de ensueño que reflejan días de pura desconexión y romance: desde sus zambullidas en las aguas turquesas del Pacífico, paseos en moto de agua y snorkel hasta largas caminatas por la isla.

Abby fue descubierta por un agente de moda mientras acompañaba a su hermana a un concurso de belleza en las Bahamas. Ya desfiló para Miu Miu, Elie Saab y Dolce & Gabbana

La pareja se casó el 6 de septiembre de 2025 en un rancho privado de Idaho, rodeados de su círculo más íntimo. Sin embargo, el viaje debió posponerse por la agenda del hijo de Arnold Schwarzenegger, quien estuvo abocado al rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie The White Lotus.

LA OTRA REINA DE LOS BAJITOS

La actriz y cantante sorprendió a los espectadores que asistieron a la proyección VIP de su película Katy Perry: The Lifetimes TourLive from Paris en el emblemático cine AMC The Grove en Los Ángeles. Con el carisma que la caracteriza, la cantante apareció sin previo aviso al terminar la función.

Para su gran noche, Katy Perry eligió un vestido largo drapeado con cuello halter con detalle floral GettyImages

El momento más emotivo de la velada ocurrió cuando Katy se acercó a sus seguidoras más chicas, quienes no pudieron ocultar su emoción al ver a su ídolo de cerca. Hubo risas, abrazos y fotos que capturaron la felicidad de las minifans. El film, que registra sus shows en el Accor Arena con tecnología de última generación, llega a los cines de todo el mundo el 2 de septiembre.

ADIÓS A LA GRAN EMBAJADORA DE DIOR

Mathilde Favier fue despedida en un féretro de mimbre en una ceremonia católica que se extendió durante casi tres horas GettyImages - Getty Images Europe

Bajo un cielo soleado, Mathilde Favier fue despedida en una emotiva ceremonia celebrada el lunes 31 de agosto en la iglesia Saint-Sulpice, en París. La directora de Relaciones Públicas de Dior –quien murió junto a su pareja, el cineasta Nicolas Altmayer, en un accidente de tránsito el 17 de agosto– recibió el último adiós por parte de las figuras más destacadas de la alta sociedad francesa, la realeza y el mundo de la moda: Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo –embajadora de la firma–, Claudia Schiffer y Olympia de Grecia, entre otros, rindieron homenaje a la icónica representante de la maison.

Con un vestido corto de cuello alto y botonadura frontal y cartera modelo Caro de Dior, Claudia Schiffer despidió a su amiga GettyImages - Getty Images Europe

Pierre Casirgahi asistió con su mujer, Beatrice Borromeo, embajadora de la maison. Para la ocasión, la italiana optó por un traje, zapatos y cartera de Dior GettyImages - Getty Images Europe

Olympia de Grecia, incondicional en cada desfile de Dior, también dijo presente CORDONPRESS - 00767792

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy y Carla Bruni, con tapado y stilettos de la firma GettyImages - Getty Images Europe

El cortejo, encabezado por sus hijos, Héloïse y Carlo Agostinelli (frutos de su matrimonio con el financista estadounidense-italiano Robert Agostinelli), escoltó un cajón de mimbre hasta llegar a la iglesia, adornada con coronas y ramos de rosas. Bernard Arnault (presidente y CEO de LVMH, el conglomerado de lujo al que pertenece Dior), Delphine Arnault (directora general de Dior) y Nicolas Sarkozy y Carla Bruni también estuvieron presentes. Bruni mantenía una profunda amistad con Mathilde: no sólo compartieron veranos en Cap Nègre, en el sur de Francia, sino que además Favier fue testigo de la boda de la cantante con el ex presidente de francés.

Luego de trabajar para Versace y Prada, Mathilde Favier se sumó al equipo de Dior y allí brilló como directora de relaciones públicas durante catorce años GettyImages - Getty Images Europe

Su hija Héloïse Agostinelli –de su matrimonio con el financista estadounidense-italiano Robert Agostinelli– encabezó el cortejo GettyImages - Getty Images Europe

Catherine Deneuve, vestida de riguroso negro GettyImages - Getty Images Europe

La princesa Camilla de BorbónDos Sicilias (en el centro), junto a sus hijas, las princesas Maria Carolina y Maria Chiara GettyImages - Getty Images Europe

Uno de los primeros en dedi - carle unas palabras tras su muerte fue Jonathan Anderson, actual di - rector creativo de Dior. “Mathilde aportaba tanta calidez y energía... Era la persona más positiva y edi - ficante que conocí. Era la encarnación misma de la elegancia y, en muchos sentidos, el espíritu del couture en sí mismo”, escri - bió en las redes sociales. Lo mis - mo hizo Claudia Schiffer.

La primera dama de Francia, Brigitte Macron GettyImages - Getty Images Europe

De derecha a izquierda: Bernard Arnault, presidente y CEO de LVMH (Louis Vuitton y Moët Hennessy, el imperio de lujo más grande del mundo), Olivier Bialobos, director de Comunicación e Imagen Global de Dior Couture, y Hélène Mercier-Arnault, mujer de Bernard GettyImages - Getty Images Europe

Delphine Arnault, directora general de la maison francesa GettyImages - Getty Images Europe

“Tengo el corazón roto. Mathilde brillaba más que el sol, irradiaba calidez, bondad y empatía”. Figura clave en la moda pari - sina, Favier trabajó para Versace y Prada hasta desembarcar en 2012 como directora de Relaciones Públicas e Imagen Internacional de Dior, rol que ocupó hasta el día de su muerte. •