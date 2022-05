“Fue un flechazo”. La historia de Carolina Ramírez, protagonista de “La reina del flow”, con un empresario argentino

Los cambios no la asustan, todo lo contrario, los busca porque sabe encontrar en ellos los caminos hacia sus sueños. Uno de los primeros éxitos de la colombiana Carolina Ramírez (38) en la escena internacional lo alcanzó en 2006 gracias a su protagónico en la novela “La hija del mariachi”, pero hoy, quince años más tarde, sus horizontes se extendieron más que nunca, luego del éxito de la serie “La reina del flow” (Netflix), donde protagoniza a Yeimi Montoya. En su última visita a España, con motivo de la gala de los Premios Platino, su presencia causó un gran revuelo acrecentado por su radical cambio de look, con el que puso en relieve su fuerza camaleónica. La también bailarina charló con ¡HOLA! sobre sus planes y su vida en Argentina, junto a su marido y apoyo incondicional, el empresario Mariano Bacaleinik.

–Van a cumplir doce años de matrimonio con Mariano, ¿tienen planes para celebrarlo?

–La verdad es que celebramos todos los días, nos llevamos bien y realmente compartimos todo. Él es mi mejor amigo. Creo que el matrimonio es uno de los grandes desafíos de la vida y tuve mucha suerte por haber encontrado a un gran compañero, además de un gran socio.

–¿Qué es lo que más disfrutan hacer cuando no están trabajando?

–Viajar es todo y afortunadamente hemos podido darnos el lujo de disfrutar de lindas experiencias. También el hecho de que él sea argentino y yo colombiana nos ha obligado a tener una vida con mucho movimiento. De hecho, cuando empezamos a ser novios él vivía en Argentina y yo en Colombia.

Junto a Mariano, su marido. “Es mi amigo, mi socio, mi compañero”, nos cuenta.

–¿Cómo se conocieron?

–Entré a una discoteca con una amiga y él se acercó a saludarme y luego me sacó a bailar. Pero en ese tiempo yo tenía novio, aunque no estaba conmigo en esa fiesta. Bailamos unos minutos y no lo vi más, sólo intercambiamos direcciones de correo, no fui capaz de darle mi teléfono.

–¿Y cómo volvieron a encontrarse?

–Cinco meses después de conocernos fui a Buenos Aires porque mi hermano se había ido a estudiar allá. Le escribí a Mariano y cuando salí del avión ahí estaba él. Realmente el flechazo fue desde el primer momento, creo que nuestra historia de amor empezó desde el instante en que me tocó el hombro.

–¿Hay planes de hijos?

–Lo quisimos en un momento, pero la pandemia nos llevó a tomarlo con más calma. A veces las mujeres queremos que sea cuanto antes, pensando en el reloj biológico, y cuando no se da, la frustración puede ser muy grande. Así que ahora se lo entregamos al universo, que ocurra cuando sea, nos encantaría pero si no pasa, también estamos muy bien.

–”La reina del flow” traspasó muchas fronteras. ¿Qué significó para vos?

–Seguir vigente. Esta serie es toda una renovación para mí, sobre todo ante las nuevas generaciones, ya que es una serie que ven niños pequeños y que ahora me conocen, luego crecerán y me verán envejecer. Sin duda esto me regala una vigencia que agradezco mucho porque de nuevo me está abriendo muchos caminos.

–¿Qué es lo que más te gusta de tu vida en Argentina?

–Lo que más me gusta es que ya no me siento una extranjera. Que ahí tengo una familia porque la familia de mi marido es mi familia, y ahora estamos menos solos de lo que estábamos en Bogotá porque mi familia es de Cali. Por otro lado, Buenos Aires es como una ciudad europea y también muy latinoamericana. No tengo más que agradecimiento porque Argentina es un país que abre sus puertas al inmigrante.

Promotora de la adopción de perros, la vemos con María Guadalupe de la Lleca. En agosto del año pasado, sumaron otro perro a la familia al que llamaron Cazzú.

Carolina en su papel de Yeimi Montoya en la serie "La reina del flow".

–¿Qué extrañás de Colombia?

–Echo de menos a mi hermano, a mi familia y las frutas tropicales que no consigo en Argentina.

–¿Cómo te animaste a un cambio de look tan radical?

–¡Muchos no me reconocen! Tengo como cábala que siempre que termino un proyecto, me corto el pelo. En febrero hice una película en Argentina y mi personaje llevaba el pelo corto y me encantó, tanto que desde entonces me lo he cortado cuatro veces más. Me encanta.

–¿Qué sueños te quedan por cumplir?

–Me gustaría mucho hacer cine en Europa, poder seguir trabajando en esto y continuar vigente hasta que sea viejita.

Entrevista: Guadalupe Domínguez