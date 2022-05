De bañero de Marley a “paltero”. ¿Qué es de la vida de Leandro Penna, dónde vive y a qué dedica sus días?

Cordobés, fachero y carismático, en 2008 Leandro Penna (36) saltó a la fama en “El muro infernal”, el ciclo que conducía Marley por Telefe y en el que los participantes contaban con su valiosa ayuda como “bañero” para no caer en una pileta. A partir de ahí, el trabajo se multiplicó y en 2014, mientras se desempeñaba como capitán del ciclo “Combate”, la televisión chilena posó sus ojos sobre él y lo convocó para diferentes proyectos. En medio de sus idas y vueltas entre Argentina y Chile, la pandemia lo dejó del otro lado de los Andes y a pesar de que despunta el vicio haciendo una participación en el programa “La hora de jugar”, en Megavisión, hoy es un exitoso emprendedor, dueño de Paltas Royal, que vende paltas, y proyecta exportarlas.

En julio de 2020, mientras buscaba alternativas para salir adelante en medio de la pandemia, lanzó Palta Royal, que hoy cuenta que es un éxito.

En Chile, Leandro vende la variedad de Palta Hass y sólo acepta pedidos con un mínimo de 10 kilos.

“Desde chico fui muy busca. Más allá de la tele, siempre me las rebusqué con otras cosas. En una época me dediqué a comprar caballos y los vendía, después compré un campo, tuve una serie de restaurantes que los vendí justo seis meses antes de que empezara el coronavirus”, cuenta Leandro desde Chile. Y sigue: “Pero la pandemia me pegó fuerte. De pronto me encontré lejos de casa, de mi familia. Ya no podía viajar, en la tele estaba todo parado, lo mismo que El Refugio, mi campo en Córdoba, en Potrero de Garay, que es mi lugar en el mundo. Necesitaba trabajar, ponerme en movimiento”.

Las camionetas de su empresa con las que se realiza gran parte de los envíos. "Hoy soy líder en venta de fruta y verdura en minimarkets, verdulerías y restaurantes, pronto voy a empezar a exportar y estoy analizando armar una sucursal de Paltas Royal en Miami y en Nueva York", cuenta entusiasmado.

Con más de setecientos mil seguidores en redes sociales, Penna también se luce como influencer para los fanáticos "fierreros".

Y un amigo le pasó 100 kilos de palta, a pagar. “Los vendí en el día. Y así, de a poco, fui aumentando la cantidad. A los días, a un amigo de un amigo el banco le remataba un camión, y se lo compré a treinta días. Y empecé a recorrer todo Santiago. Iba a las comunas, a lugares carenciados, pasaba frutas para que otros la revendieran porque mucha gente estaba sin trabajo. Estuve un año y medio como loco. Me levantaba a las cinco, preseleccionaba, despachaba, salía de recorrida y llegaba muy tarde. Otro amigo me prestó una cochera para guardar las paltas. En ese momento estaba en pareja, pero terminamos. Me mudé a un departamento y dormía dos o tres horas en el piso porque no tenía tiempo ni quería gastar en nada que no fuera mi emprendimiento. Estaba muy enfocado y dispuesto a darlo todo para salir adelante. Puse muchísimo sacrificio y corazón”, confiesa.

En 2008, con Marley y Delfina Gerez Bosco, cuando saltó a la fama como el bañero del programa "El muro infernal".

Postal de sus últimas vacaciones al Cerro Manquehue, Chile, con Sullivan, su bulldog francés y compañero de aventuras.

Modelo e influencer (tiene 778 mil seguidores en Instagram), para relajarse le gusta hacer deporte, especialmente jugar al polo con amigos. “Juego desde que tenía 15 años”, revela. Y cuando se trata de algún torneo, el verde palta es el tono protagonista en su outfit. “Me siento muy afortunado. Desde el 27 de julio de 2020 tengo la empresa y hoy soy líder en venta de fruta y verdura en minimarkets, verdulerías y restaurantes, pronto voy a empezar a exportar y estoy analizando armar una sucursal de Palta Royal en Miami y en Nueva York. Tengo muchos camiones y empleados y siento una responsabilidad enorme por la gente a mi cargo”, concluye.