Vera Spinetta. Cómo fue el parto respetado de su hijo Azul en su casa, en plena pandemia

Son tiempos de alegría pura para Vera Spinetta (29). Al próximo estreno de la serie de Netflix, El reino –donde interpreta a Ana Vázquez, la hija de un pastor evangelista candidato a vicepresidente–, se suma su carrera de cantante. Además, la hija del genial Luis Alberto Spinetta atraviesa un gran presente personal junto al músico Juan Saieg (26), con quien tuvo a Azul hace once meses. La actriz ya era mamá de Eloísa (6), fruto de una relación anterior con Pedro Merlo.

Un recuerdo con su papá, el Flaco Spinetta. Con respecto a la serie de Netflix que espera su estreno para el 13 de agosto, dice: “Es hermoso trabajar con Marcelo Piñeyro como director. Sumado a que están Diego Peretti, que ya había sido mi padre en otra serie, y Chino Darín que es mi amigo... Estaba todo dado para que fuera un disfrute”.

–Hay muchos actores jóvenes argentinos haciendo camino en España, ¿vos pensaste alguna vez en irte a trabajar al exterior?

–Hace un tiempo tuve la posibilidad de vivir la experiencia de viajar por trabajo, pero fueron sólo unos meses. Hoy sólo lo haría si me puedo llevar a mis hijos. De todos modos, no me quedaría a vivir en otro país, sólo iría por un tiempo y volvería. Obviamente me gustaría hacerlo para seguir sumando experiencias y conocer otras formas de trabajo.

–¿Quiénes son tus referentes en el mundo artístico?

-¡Muchos! En este momento estoy muy copada con Joaquin Phoenix y estoy viendo todo sobre él. Tiene un nivel de entrega insuperable, es camaleónico, me gusta estudiarlo.

–Con una familia tan ligada al arte, ¿podrías haberte dedicado a otra cosa?

–El arte es nuestro lenguaje común. Es lo que conocemos, nuestra pasión, nuestro trabajo y nos vinculamos así. Con todos mis hermanos me llevo muy bien, a pesar de que nos llevamos muchos años, somos amigos, nos apoyamos y nos ayudamos en nuestros proyectos. Aunque siendo sincera, soy más amiga de mis sobrinos mayores porque son más cercanos a mi edad, nos criamos juntos.

–¿Sentís que tu apellido es un peso para tu profesión?

–Tal vez en algún momento lo fue, pero ahora no, al contrario. Toda la vida recibí mucho amor de parte de la gente que ama a mi padre. Amor que uno no espera. Pero sí me pasó que, al querer hacer música, me tuve que hacer mi propio lugar. No me importa si me comparan o no con él, esta soy yo y esto es lo que tengo para decir.

–¿Cómo recordás a tu papá?

–Con todo el amor. Pero no hablaría de recuerdo porque yo lo siento muy presente, guiándome todo el tiempo.

–Fuiste mamá en pandemia, ¿cómo fue esa experiencia?

–Al igual que Eloísa, Azul nació en mi casa. Tuve un parto respetado increíble, con muchísimo amor, junto a mi pareja y mi partera (Edith Diez). También fue muy fuerte cuando me enteré de que estaba embarazada en pleno rodaje de El reino. Fue todo un dilema para mí, lo hablé con el director para ver cómo íbamos a llevarlo adelante y estuvo todo más que bien. Me tuvieron mucha paciencia y amor. A medida que crecía la panza hacíamos planos más cerrados y cuando nació me acompañaba Juan a los rodajes. Somos un gran equipo.

–Con tu pareja también comparten la pasión por la música.

–Sí, nos entendemos muy bien. Venimos de lo mismo porque él también tiene padres artistas, es lo que conocemos y donde nos movemos con seguridad y libertad.

–Y Eloísa, ¿cómo recibió la llegada de su hermano?

–Es hermosa, una superhermana mayor, amorosa, dulce y le juega todo el tiempo.

Sus dos hijos, Eloísa y Azul.

Junto a su pareja, el músico Juan Saieg