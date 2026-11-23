Nacida el 26 de abril de 1988, Annie Starke disfrutó de una infancia que ella misma definió como “profundamente normal”. “Era una chica que andaba descalza, muy conectada con la naturaleza. Nunca tuve hermanos, pero tenía gatos y perros. Agradezco a mis padres por mantenerme con los pies sobre la tierra y hacer que todo fuera normal”, le dijo la hija de Glenn Close y el productor John Starke a la revista People sobre sus primeros años de vida en Beanfield, la granja familiar en Bedford (Nueva York). Si bien solía acompañar a su famosa madre a los sets de filmación y a los 7 años hizo un tímido cameo en la película 101 dálmatas, en la que Glenn daba vida de manera magistral a Cruella de Vil, decidió estudiar Historia del Arte en Hamilton College, una prestigiosa universidad en Nueva York. Pero finalmente Annie resolvió seguir la pasión que corría por sus venas y comenzó a desarrollar una carrera como actriz. “Sé lo difícil que es esta industria. No sólo a nivel profesional, sino también a nivel personal: conocía lo bueno y lo malo, lo loco y lo feo”, explicó a Grumpy Magazine en 2021.

Glenn Close recibió el 15 de noviembre un Oscar honorífico, y lo hizo acompañada de su única hija Amy Sussman - WireImage

En 1993, en un alto de la filmación de "La casa de los espíritus" junto a mamá Glenn

Su primera vez sobre un escenario fue a los 22 en el Off Broadway en una producción teatral en la que compartió cartel con Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore. Entre sus trabajos más destacados figuran las películas We Don›t Belong Here y The Wife, donde interpretó la versión joven del personaje encarnado por su madre. También participó en la serie de Netflix, Ratched, junto a Sarah Paulson. En los últimos años encontró una nueva forma de conectar con el público al frente de The Mountain Kitchen, su programa de cocina en el que abre las puertas de su rancho, con las montañas de Bozeman (Montana) como telón de fondo, para compartir recetas, anécdotas familiares (en uno de los capítulos participó su mamá) y su pasión por la cocina de campo.

En la cocina, donde encontró una nueva pasión, además de un trabajo

En el plano sentimental, encontró la felicidad junto al ejecutivo especializado en consultoría estratégica y tecnología Marc Albu, con quien se casó en 2018 en la histórica casa familiar de Bedford. En febrero de 2025, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Rory Westaway. Hoy, a sus 38 años, Annie representa una nueva generación de herederas de Hollywood que supo equilibrar la herencia actoral con su propia impronta.

Annie posa en su rancho de Bozeman (Montana) con su marido Marc Albu y su hijo Rory Westaway, de 1 años y 9 meses