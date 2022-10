Herederas de estilo. Tabitha y Marion, las mellizas de Sarah Jessica Parker, hechizaron en la red carpet

Hacía mucho tiempo que Sarah Jessica Parker (57) no compartía un estreno con su familia. Si bien a los eventos suele acompañarla su marido, Matthew Broderick (60) o, en ocasiones, su hijo mayor James Wilkie (19), esta vez la actriz quiso que sus princesas, las mellizas Tabitha y Marion (13), desfilaran con ella la alfombra roja.

Sarah Jessica con las mellizas en 2011. Getty Images

Fue el 27 de septiembre pasado, durante el estreno de Hocus Pocus 2 –la comedia sobre brujas que protagoniza junto a la cantante Bette Midler– en el AMC Lincoln Square Theater de Nueva York. Allí, la ex protagonista de Sex and the City posó orgullosa con sus hijas, nacidas en 2009 mediante una subrogación de vientre. “Ellas son el amor de mi vida y todo lo que hago lo hago también para ellas. Siempre quise ser madre y, si bien es agotador, también me hace muy feliz. Me gusta ser testigo de cómo alguien se convierte en una persona realmente interesante, decente y buena que contribuye a este mundo”, dijo sobre sus herederas.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Pilar Bustelo

