Superó su peor momento y se consagró campeón. Tras la agresión, Tiziano Gravier ganó la Copa Sudamericana de Esquí Alpino

A principios de junio, Tiziano Gravier (20), el segundo de los cuatro hijos de Valeria Mazza (50) y Alejandro Gravier (60), fue víctima de una brutal golpiza a la salida de una disco en Rosario que lo dejó con una fractura de mandíbula. El joven atleta tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas en las que le colocaron tres placas de titanio y cuatro tornillos, y atravesó un arduo proceso de recuperación: al principio, prácticamente no podía hablar, comer ni tomar agua. A eso se sumaron fuertes dolores estomacales, fiebre y un malhumor constante, según él mismo describió. “Estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó”, expresó entonces en diálogo con ¡HOLA! Argentina.

Tiziano en su debut como modelo en una producción de fotos que protagonizó con su hermano Benicio para ¡HOLA! Argentina. foto: Pilar Bustelo

Esa tristeza no era sólo porque intentaba encontrarle una respuesta lógica a la situación, sino también porque corría el riesgo de quedar afuera de la Copa Sudamericana de Esquí Alpino. A la sexta semana de rehabilitación, los médicos lo autorizaron a realizar nuevamente actividades con impacto. Y así fue que, a pura fuerza de voluntad y dedicación, Tiziano retomó el objetivo que se había puesto a principios de año: consagrarse campeón.

“Pensé que ni siquiera iba a poder competir. Cuando me dijeron a mitad de julio que podía volver a esquiar, y las primeras competencias eran a principios de agosto, decidí mantener el objetivo, que iba a ser más complicado todavía. Sabía que s itrabajaba y hacía las cosas bien lo iba a lograr”, recuerda Tiziano. Claro que el camino hacia el éxito no fue nada fácil. “Me costó bastante porque me faltaba ritmo de entrenamiento y físicamente estaba cinco kilos por debajo de mi peso ideal para competir. Con toda la gente de la Federación, la Selección, los entrenadores, preparadores físicos y la nutricionista hicimos un trabajo muy bueno. Para fines de agosto me empecé a sentir bien y a esquiar mejor”, detalló.

En la última carrera de la competencia, el deportista logró el resultado que esperaba y terminó primero en el podio con 721 puntos.

Pese a los obstáculos, Tiziano llegó a la última fecha –de las 20 de la Copa Sudamericana– en el segundo puesto de la tabla general, y muy reñido con los dos chilenos que estaban en primer y tercer lugar, Henrik von Appen y Andrés Figueroa Marinovic. Para obtener el título estaba obligado a ganar la última carrera en el Centro de Ski Corralco (Chile), y que sus competidores quedaran terceros o más abajo. Y así sucedió. “Fue una alegría inmensa y un alivio enorme saber que el esfuerzo de todos estos meses salió bien. Es mi primer título sudamericano de overall y de la categoría de mayores”, celebró.

Levanta su esquí para celebrar el primer puesto de la Copa Sudamericana, rodeado por los chilenos Henrik Von Appen (segundo puesto) y Andrés Figueroa Marinovic (tercero).

Feliz por el logro de su hijo, Valeria Mazza comentó a ¡HOLA! Argentina: “Estamos muy orgullosos como padres al ver cómo enfrentó la dificultad. El principio de la temporada fue duro, pero lo transitó con valentía, dedicación y esfuerzo. De a poco fue mejorando y llegó a cumplir este objetivo de ser campeón sudamericano. Creo que todo esto fue un largo camino de aprendizaje. Nosotros como padres lo acompañamos, apoyamos, y ahora festejamos”.

Gracias a este triunfo, Tiziano Gravier clasificó a la Copa del Mundo, “el mejor circuito de todos a nivel esquí”. A mitad de noviembre comenzará su tour europeo, pero antes quiere enfocarse en su carrera de Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés. “Ahora toca volver a agarrar los libros y estudiar un poco”, concluyó.

Felices después de tanto sacrificio, celebra con su mamá, Valeria Mazza. Diego Oros

