Inseparable de Luis Miguel. ¿Quién es y a qué se dedica Paloma Cuevas, la nueva dueña del corazón del cantante mexicano?

Se conocen desde hace mucho tiempo (“desde que eran niños”, dice un allegado a la pareja), pero dese hace seis meses el vínculo entre ellos se hizo más fuerte y los sentimientos se profundizaron. Luis Miguel (52) y Paloma Cuevas (50) ahora son más que amigos y su círculo íntimo es testigo de la felicidad que sienten los dos por este nuevo amor. Aunque el cantante y la empresaria española no confirman ni niegan el romance, cada vez pasan más tiempo juntos y se los ha visto abrazados y sonrientes, tanto solos como con amigos. Entre algunas de las citas de las últimas semanas, hubo una comida en un restaurante chino de Madrid y una noche a fines de diciembre en El Corte Inglés, la tienda española que Luis Miguel habría pedido cerrar al público para hacer shopping con Paloma sin ser molestados. Además, tuvieron un plan de parejas en restaurante madrileño junto a los duques de Anjou y al exjugador del Real Madrid Raúl González Blanco y su mujer, Mamen Sanz.

Considerada una de las mujeres más sofisticadas de España, Paloma Cuevas se destaca como empresaria y diseñadora. Jesus Cordero

En 2015 en una gala en Valencia, junto al reconocido torero Enrique Ponce, de quien se divorció en 2021. Cuando aún estaban casados fueron los padrinos de Miguel, uno de los hijos de Luismi y Aracely Arámbula. Getty Images - Europa Press

QUIÉN ES LA ELEGIDA

Considerada una de las mujeres más elegantes y sofisticadas de España, Paloma Cuevas es una socialité y diseñadora de modas. Hija del torero Victoriano Valencia y de la bailarina de flamenco Paloma Díaz, formó una pareja muy mediática con el torero Enrique Ponce (51), con quién estuvo casada veintiséis años y tuvo a sus hijas Paloma (14) y Bianca (11). El matrimonio tenía una excelente relación con Luis Miguel y su ex mujer Aracely Arámbula. Eran tan buenos amigos que, incluso, el torero y la diseñadora fueron los padrinos de Miguel, uno de los hijos del cantante.

Con su hija mayor Paloma -fruto de su matrimonio con Ponce-, el día de su comunión.

Un retrato de su pequeña Bianca el día de Navidad.

En 2021, Cuevas y Ponce firmaron los papeles de divorcio –se sospechó que hubo alguna infidelidad por parte del matadory ella se dedicó de lleno al diseño. Si bien años atrás había obtenido un título de Administración de Empresas en la Universidad de Boston, siguió apostando a la moda: diseñó una colección cápsula para la marca de trajes de novia Rosa Clará y hasta una colección de joyas –la reina Letizia lució algunos de los aros creados por Cuevas-. “He elegido ser feliz. Mi vida sigue siendo muy parecida a la de antes porque siempre traté de priorizar a mi familia y a mis amigos. Ahora mismo no pienso en volver a casarme. Digamos que dejaré que la vida me sorprenda”, dijo Paloma en su entrevista más reciente. Y no se equivocó: la vida ya la sorprendió, solo falta saber si, junto a Luis Miguel, habrá una boda en el futuro.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Marcelo Rodriguez

