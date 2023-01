Verónica Lozano. Recuperada de las quebraduras de sus tobillos, se animó a una nueva actividad acuática en Punta del Este

escuchar

El verano 2023 no debe ser uno más para Vero Lozano (52). Este 8 de febrero se cumplirá un año del grave accidente que sufrió en un centro de esquí de Aspen, Colorado, al caer desde siete metros de altura, cuando se encontraba en una aerosilla junto a su gran amiga Analía Franchín y una instructora. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida: se fracturó los dos tobillos y tuvo que ser operada en Estados Unidos. Luego, le siguió una extensa rehabilitación con kinesiología, botas ortopédicas, vendaje y silla de ruedas, ya que por tres meses no pudo apoyar el peso del cuerpo sobre sus pies. Y aunque al principio atravesó un momento de tristeza y depresión, logró salir adelante a fuerza de voluntad y mucha disciplina. “Me dije: ‘Bueno, basta, ¿qué hago con esto que me pasa? O me deprimo, me enojo, me frustro, o encaro lo que me pasó. Voy a salir adelante’”, contó a mediados de 2022 en diálogo con ¡HOLA! Argentina. La fe y la meditación fueron otros de sus grandes pilares, así como el apoyo de su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez (60), su hija Antonia (13), sus amigos y los compañeros de Cortá por Lozano, el programa que conduce por la pantalla de Telefe desde hace seis años.

Domingo 22. Vero levanta el pulgar en señal de aprobación y sonríe mientras comparte tabla con Analía Franchín. Marcelo Rodriguez

Con Vero al mando, la tabla avanza en aguas de La Barra. Marcelo Rodriguez

Casi un año después de ese momento bisagra, y ya recuperada, Vero volvió a vacacionar con Franchín, aunque en esta oportunidad cambiaron la nieve por el mar de Punta del Este, donde se instalaron a principios de mes. Eso sí, la práctica de deportes estuvo a la orden del día. El domingo 22, las amigas practicaron stand up paddle en La Barra, mientras los maridos de ambas –Jorge “Corcho” Rodríguez y Sebastián Eskenazi (58)– charlaban en la playa. También fueron de la partida Benicio Eskenazi (12), el hijo del empresario y la panelista, y Luna, la novia de Tomás Eskenazi, uno de los hijos que Sebastián tuvo con Marcela Brugo.

Benicio Eskenazi, el único hijo de Analía Franchín y Sebastián Eskenazi, también hizo stand up paddle junto a Luna, la novia de su hermano Tomás. Marcelo Rodriguez

Analía Franchín y su marido, Sebastián Eskenazi, acompañaron a Vero Lozano y “Corcho” Rodríguez en su día de playa. Marcelo Rodriguez

Los empresarios charlan mientras sus mujeres practican stand up paddle. Marcelo Rodriguez

Ya de regreso en Buenos Aires, la conductora contó a través de sus redes sociales que le costó retomar su rutina de entrenamiento, y que casi cae en la tentación de cancelarle a su personal trainer. “Tenía cero ganas de entrenar. Pero me dije: ‘Verónica, no’. Así que acá está el trabajo realizado junto a Jose (su profesora), Copito, Tiki y Luna (sus mascotas)”, expresó junto a un video en el que se la puede ver haciendo estocadas, burpees y distintos ejercicios para fortalecer el tren superior. Y el día mejoró no sólo por haberse superado a sí misma, sino también por su regreso triunfal a Cortá por Lozano –que inició su séptima temporada– con un promedio de 10,2 puntos de rating, lo que posicionó al magazine como el cuarto programa más visto del lunes.

El gesto triunfal de la conductora, que permanece de pie en la tabla, un gran logro después de la rehabilitación. Marcelo Rodriguez

La conductora y su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez, almorzaron en el parador antes de retornar a “Yellow Rose”, su casa en Punta del Este. Marcelo Rodriguez

