Íntima. Ángela Torres: “Me considero bisexual, me atraen tanto hombres como mujeres”

Acabo de cumplir 23 años –el 13 de agosto–, me siento una adulta ¡y me deprime! Quiero ser una niña para siempre”, revela Ángela Torres, actriz y cantante –nacida en una familia de artistas–, e independiente desde los 16 años, cuando decidió que era el momento de dejar la casa de su infancia. “Estaba con mucho trabajo, con varios proyectos en simultáneo y como mamá vive en el bajo de San Isidro me quedaba muy trasmano. Estuve un tiempo en lo de un amigo, en Capital, y a los 17 alquilé mi primer departamento”, dice la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, que en más de una oportunidad aseguró que tiene un “vínculo delicado” con sus padres. Su madre, incluso, confesó que le llegó a sacar la puerta del cuarto porque “pegaba portazos y Amelia (la hija de Gloria con Luciano Cáceres) era chiquita”. “No estuvo bueno. Cuando sos adolescente y te llevás mal con tus padres, encerrarte en tu cuarto es tu refugio. Pero hoy en día me lo tomo con gracia. A mamá la amo e intentamos llevarnos cada vez mejor”, señala la actriz, que a mediados de septiembre volverá a la pantalla después de tres años –lo último que hizo fue la novela Simona, en 2018– como protagonista de Días de gallos, una serie para HBO Max. “Interpreto a Rafaela, una rapera de 18 años que fue madre adolescente y quiere seguir sus sueños en el mundo del rap. Fue uno de los personajes más desafiantes de mi carrera porque se aleja mucho de mi personalidad real. Es un drama juvenil con todos los condimentos”, cuenta en charla con ¡HOLA! Argentina.

“Cuando tenía 3 años mi tío Diego me subió al escenario a cantar en River y ahí me di cuenta de que ese era mi mundo” HBO MAX

–¿Te manejabas bien con el rap?

–No, ¡fue un desafío enorme aprender a rapear! Pero muchos de mis compañeros de elenco son raperos y me enseñaron. Y yo les di tips de actuación porque nunca habían actuado. Se generó un intercambio de información muy nutritivo.

–Estos últimos años te dedicaste a la música, ¿extrañabas actuar?

–No mientras no lo hice… Incluso llegué a preguntarme si me apasionaba tanto o había sido un impulso de chica. Pero cuando volví a actuar reafirmé que es algo que amo.

–¿Cómo vivís ser “hija de”, “nieta de” y “sobrina de”?

–Nunca me generó un mambo. Creo que fue una ventaja porque crecí entre camarines, acompañando a mi mamá a ensayar, o a mi tío Diego a sus shows. Cuando tenía 3 años, él me subió al escenario a cantar en River y ahí me di cuenta de que ese era mi mundo. Aprendí observando. Estoy muy agradecida de la familia de la que vengo.

"Mi abuela fue una inspiración muy grande para mí a lo largo de mi vida", cuenta de Lolita, que falleció cuando ella tenía 4 años HBO Max

–Este año lanzaste tu disco, La niña de fuego. ¿Qué influencia tuvo tu abuela, Lolita Torres, en tu música?

–Mucha, la admiro desde chica y crecí escuchándola. Mi abuela fue una inspiración muy grande para mí a lo largo de mi vida y de alguna forma, incluyéndola en mi primer disco me sentí acompañada y angelada por esa niña de fuego que era ella y en la que también me veo reflejada.

–¿Qué recuerdos tenés de ella?

–Vivía con mi papá y de todos los nietos tuve la suerte de ser la que más se la cruzaba. Tengo pequeños flashbacks porque murió cuando yo tenía 4 años, pero recuerdo que mirábamos mucho La dama y el vagabundo, y yo le daba de comer… Tenía unos tenedores especiales por su enfermedad (padecía artritis reumatoidea). Era una dulzura.

–Estuviste seis años de novia en una relación poliamorosa –con el actor Pepo Maurizi–. ¿Es un requisito para tu próxima pareja?

–Fue mi primera relación poliamorosa y aprendí mucho. Creo que está bueno probar y no quedarse con las ganas, pero no quiere decir que sea el formato en el que me vaya a manejar siempre en los vínculos sexo-afectivos porque también dependen del otro y de quién te enamores.

–Hace poco invitaste a las chicas a que te escriban. ¿Podrías enamorarte de una mujer?

–Sí, totalmente. Me considero bisexual y me atraen tanto hombres como mujeres.

–Hoy, ¿por dónde pasan tus sueños?

–Mi deseo está puesto en la música, en seguir creciendo y aprendiendo. Y en lo personal, en estar rodeada de la gente que quiero.

Recientemente terminó un noviazgo de seis años con el actor Pepe Maurizi, con el que mantuvo una relación poliamorosa. “Las veces que tuve celos me los guardé, porque quería resolverlos sola, entendiendo que era un drama mío” HBO Max

Con su mamá, Gloria Carrá, y su hermana Amelia (12, hija de Gloria y Luciano Cáceres). Además, tiene otros dos hermanos, Vito (12) y Mía (6), por parte de su papá, el músico Marcelo Torres

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Pilar Bustelo