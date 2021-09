“Me empuja a romper mis límites”: ¿Cuál es la pasión de Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos?

La primera vez que pisó un autódromo tenía 13 años. Su padre, Diego Santilli (54), el actual vicejefe de Gobierno porteño, tenía que ir a la presentación del circuito callejero Súper TC2000 y Nicanor quiso acompañarlo. Dice que se subieron juntos a un auto de carrera y que el torrente de adrenalina que sintió en ese momento fue tan fuerte que nunca lo olvidó. Tanto lo marcó la experiencia que, alentado también por su madre, la periodista Nancy Pazos (53), tomó clases para probarse como piloto en los circuitos de karting.

El domingo 29 de agosto, el hijo de Santilli y Pazos corrió su cuarta carrera del campeonato en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. Marcelo Kehler - Diario El Popular Olavarría

Nicanor, junto a Rocío Migliore y Nicolás Yema, también pilotos del equipo Tinos Sports. Del Aire Fotografía

Después de cuatro años de adueñarse de las pistas, Nicky (18) – como lo llaman sus amigos– se animó a dar el salto grande y este año debutó en el Campeonato Top Race Junior, una actividad que por ahora desarrolla en su tiempo libre, ya que durante la semana estudia Programación en la Universidad Torcuato Di Tella. El domingo 29 de agosto pasado, el hijo de Santilli y Pazos corrió su cuarta carrera del campeonato y lo hizo con un Chevrolet Cruze del equipo Tinos Sport, en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. “Venía bastante bien, pero a último momento el auto hizo un trompo y se fue de pista”, explica Nicanor.

–¿Qué es lo que más disfrutás de este deporte?

–Me gusta que todo el tiempo me den ganas de seguir luchando. Correr me enseña a no bajar los brazos ante cualquier frustración. Mi auto salió de pista y me quería morir, pero es ahí cuando entendés que debés seguir adelante. Ya me va a salir mejor, sé que estoy aprendiendo. Otra cosa que me gusta de todo esto es que descubrí que la pista es un buen lugar para descargar y desconectarme. Si tengo un mal día, sé que ir ahí me cambia la energía. Recuerdo que, cuando recién empezaba a correr, le decía a mamá que mis mejores días eran los que me tocaba ir al autódromo.

"Si me animo a soñar, algún día me encantaría correr en TC. Pero todavía me falta, estoy aprendiendo…"

–¿Cómo se siente esa adrenalina?

–No se puede explicar, pero es como si de repente estuvieras en cámara lenta y vieras pasar todo a tu alrededor. Hay algo en todo esto que me hace querer superarme, tratar de ser el mejor, romper mis propios límites y salir a comerme al mundo.

–¿Cómo manejás esa presión?

–Por suerte, recibo mucho apoyo de mi familia y me ayuda un psicólogo deportivo que me acompaña en todo esto. No es fácil tener la cabeza despejada y sobrellevar las frustraciones.

Su madre, Nancy Pazos lo alentó minutos antes de salir. “Sufro ante cada carrera, pero soy feliz viéndote crecer y disfrutar. Te amo”, escribió la periodista en sus redes Marcelo Kehler - Diario El Popular Olavarría

Diego Santilli también dijo presente en el gran día.“Una de las cosas que siempre me dicen mis viejos es que me relaje y que disfrute lo que estoy viviendo. Y a eso apunto”, cuenta el joven piloto. Del Aire Fotografía

–¿Cuál es tu mayor sueño?

–Para mí esto no es un hobbie, como tampoco lo va a ser la Programación, por lo que trato de equilibrar las dos cosas que me gustan mucho. Si me animo a soñar, me encantaría –a nivel automovilístico– correr algún día un TC. Pero todavía me falta, estoy aprendiendo…

–¿Qué consejos te dieron tus padres?

–Una de las cosas que siempre me dicen es que me relaje y que disfrute lo que estoy viviendo. Y a eso apunto.•

Alentado por sus padres, en 2017 dio sus primeros pasos en el automovilismo y debutó en el circuito de karting y salió tercero en la categoría Pre Junior de la Copa TBR.

Nicanor con sus padres en sus comienzos en las pistas del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

