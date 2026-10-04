Javier y Paula Zanetti: el ex futbolista y su mujer organizaron un show benéfico en Nápoles para tres mil personas

Fue una noche fabulosa. Veinticinco años después de haber creado la Fundación Pupi (Por Un Piberío Integrado), Javier Zanetti y su mujer Paula de la Fuente celebraron el aniversario de la entidad con un espectacular show musical que reunió a artistas, deportistas y protagonistas del mundo del espectáculo en la histórica Piazza del Plebiscito, en Nápoles.

Javier Zanetti, Claudia Villafañe y Paula de la Fuente posan en la Piazza del Plebiscito

Javier y Paula se conocieron en 1992 en Remedios de Escalada y nunca más se separaron. Hoy viven entre el Lago di Como y Milán junto a sus tres hijos, Sol, Tomás e Ignacio

Más de tres mil personas, entre ellos Claudia Villafañe, Carolina Baldini y su hijo, Giovanni Simeone, con su mujer Giulia Coppini, dijeron presente en un evento que incluyó además un sentido homenaje a Diego Maradona. “Estamos felices de haber logrado en estos 25 años transformar la realidad de muchos chicos, impulsando oportunidades... Manteniendo siempre esas ganas de seguir soñando con una alternativa de una vida mejor para todos”, dijo el matrimonio en una charla exclusiva con ¡HOLA! Argentina.

La artista argentina Lola Ponce cerró el show con la canción "No llores por mí Argentina"

El anfitrión junto a Lola Ponce y su marido, Aaron Díaz

Pupi y Paula también nos adelantaron que este show benéfico fue el primero de una serie de festejos que tendrán lugar en los próximos días. El cierre estuvo a cargo de Lola Ponce, que emocionó a todos con el tema “No llores por mí Argentina”.

Carolina Baldini —muy amiga de Paula de la época en la que Diego Simeone jugaba en el Inter con Javier— y su nuera, Giulia Coppini, casada con Giovanni Simeone

EL NACIMIENTO DE UN PROYECTO

En 2001, Javier y Paula de la Fuente crearon la Fundación Pupi con el objetivo de generar un espacio para ayudar y acompañar a los chicos de los sectores más vulnerables. “Estamos convencidos de que garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y sus fami­lias es posible”, dice la página web de la entidad.

Para la ocasión, Giulia eligió un diseño de Natalia Antolín mientras que Carolina optó por un vestido de la italiana Elizabetta Franchi

Dedicados de lleno a celebrar el aniversario de su proyecto más ambicioso, el matrimonio reveló además que planean más festejos. “El evento del Nápoles fue solo el primer paso de un viaje que continuará en los próximos meses. Además de Buenos Aires, vamos a recorrer Italia con paradas en ciudades que sentimos como nuestro hogar: Milán y Como, y en 2027 llegaremos también a Suiza y a Estados Unidos. El itinerario sigue actualizándose, pero una cosa es segura: nos espera un año intenso, para compartirlo con nuestros amigos, colaboradores y todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos 25 años”, dijeron a través de sus redes sociales.