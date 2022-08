Jujuy Jiménez nos comparte las mejores fotos de sus vacaciones en el verano europeo: sol, playa y diversión

A principios de julio, Sofía “Jujuy” Jiménez (31) viajó al otro lado del Atlántico para disfrutar de unas vacaciones en las que, además de aprovechar el verano europeo, salir con amigos y conocer gente, emprendió un nuevo camino de autoconocimiento y autosuficiencia que la tiene feliz. El viaje comenzó el 1 del mes pasado en Barcelona, donde celebró el cumpleaños de su mejor amigo, Alejo Lizzi. Después, con el mismo grupo estuvo un fin de semana en el Pride de Madrid que, según describió a ¡HOLA! Argentina, “estuvo espectacular”. Y, para coronar la etapa más festiva de la travesía, la modelo y sus amigos se dirigieron a Mallorca, Ibiza y Formentera, destinos de moda entre las celebrities argentinas. “Fue muy divertido, con ellos fue mucha joda”, aseguró Jujuy. Pero luego, su viaje dio un vuelco de 180 grados cuando empezó a moverse sola, y Menorca se convirtió en su primer destino.

Jujuy y un espectacular atardecer como telón de fondo en Dubrovnik.

Lista para el primer chapuzón en Croacia.

"Los croatas son divinos, muy buena onda, bombas totales”, sostuvo Sofía.

“Al principio fue bastante duro por los nervios de estar sin compañía. Me había pasado lo mismo en su momento, cuando en 2018 me fui a California por mi cuenta y hasta me animé a manejar”, nos comentó la conductora. “Acá me dieron esos nervios de decir: ‘Ay, y ahora qué?’. Pero por suerte y gracias a Dios, todo se fue acomodando, conocí gente increíble. De eso se trata también viajar sola, tiene como esa cosa del auto - conocimiento constante, vivís situaciones en las que tenés que tomar decisiones por vos misma”, remarcó. En ese sentido, confesó cómo son sus cambios de ánimo en medio de esta travesía: “De repente, agarro el auto, pongo música y voy llorando por algún lado mientras río a la vez. Me encanta porque siento que es un gran momento conmigo misma, es un regalo que me estoy haciendo después de tantos años de trabajo y dedicación”.

Día de playa en Positano.

En una postal con las típicas casas de Positano de fondo.

Hasta el momento, después de pasar por España e Italia, el destino que más la impactó es Croacia. “Me flasheó fuerte, tiene una energía increíble. La gente es muy especial, los croatas son divinos, muy buena onda, bombas totales”, sostuvo Jiménez. A lo largo de agosto, planea recorrer Francia, cuyos destinos predilectos para visitar por primera vez serán París y la Costa Azul y –quizás– Grecia. Mientras tanto, continúa analizando una interesante oferta laboral que la espera en Argentina: un nuevo reality de Telefe con el que aún no cerró contrato, pero que no descarta para nada. “Sería en septiembre, así que llegaría justo a grabarlo. No lo puedo confirmar aún”, reveló. ¿Hay lugar para un amor de verano? “Sigo soltera, estoy muy bien así”, concluyó Jujuy, que en abril se separó del polista Bautista Bello.

Durante un día de navegación por el mar Tirreno frente a las costas de Capri.

En Palma de Mallorca, disfrutando del verano europeo en el mar Mediterráneo.

Al comienzo del viaje en Ibiza, con sus amigos, Alejo Lizzi, Juan Romero, Felipe Bosch y Jaime O’Brien.