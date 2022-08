En Punta del Este. ¿Quién es la nueva novia de Francisco Tinelli, que compartió un fin de semana con su familia?

Fue un fin de semana de celebración y alegría en La Boyita, la chacra marítima de Marcelo Tinelli. El conductor –separado de Guillermina Valdes desde mayo de este año– invitó a sus íntimos y a dos de sus hijos, Candelaria y Francisco, a Uruguay para que lo acompañen en la entrega de premios que se realizó con motivo de los 115 años de Punta del Este.

Marcelo, en pleno discurso tras recibir el premio de manos del intendente de Maldonado, Enrique Antía, y la vicepresidenta uruguaya Beatriz Argimón, en el Enjoy Punta del Este.

La ceremonia, en la que Tinelli fue premiado por el apoyo que le brinda a la ciudad desde hace años, se celebró en el salón Río de Janeiro del Enjoy y allí estuvieron presentes Cande con su novio, Coti Sorokin, y Fran con nueva conquista. Para muchos fue una sorpresa verlo a los besos y a los abrazos con Valentina Liberman, ya que desconocían que se había separado de Martina Villar, con quien estaba desde 2018. Francisco y su flamante novia, de 24 años, compartieron mesa con Luciano “El Tirri” –primo de Marcelo–, Cande y Coti.

Francisco hizo oficial su noviazgo con Valentina Liberman. Se mostraron muy enamorados y cariñosos durante toda la noche.

Otra postal de la nueva pareja cargada de amor.

Al subir al escenario para recibir su reconocimiento, Tinelli dio un pequeño discurso: “Muchísimas gracias a todos por el inmenso amor que nos han dado siempre a mi familia y a mí. Me emociona mucho estar recibiendo este premio después de casi 35 años de venir a Punta del Este. Nos han tocado vivir muchas cosas como familia estando acá y siempre he encontrado un cariño inmenso de parte de los uruguayos. Quería que estuvieran algunos de mis hijos porque estamos tan enamorados de Punta del Este que no nos imaginamos no venir durante todo el año a esta ciudad, no caminar por José Ignacio, no bajar a la playa, no ver los atardeceres en Solanas… Somos felices acá y quiero agradecer este premio porque Punta del Este es como mi casa… Me siento un uruguayo más”.

Candelaria y Francisco acompañaron a su padre en una noche muy especial.

Candelaria y Coti, que además de amor también comparten trabajo: son jurado de Canta conmigo ahora, el nuevo programa de Tinelli.

En la tarde del sábado pasado, Marcelo y su círculo rojo (integrado por el Relaciones Públicas Leo Mateu, su primo El Tirri, Hernán De Laurente y Lautaro Mauro) bajaron a la playa de Guanahani, en la zona de la boya petrolera, para tomar mate frente al mar. Foto: Marcelo Rodríguez

Marcelo y El Tirri en plena charla. Foto: Marcelo Rodríguez