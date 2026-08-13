Juliana Awada presentó en sociedad un nuevo proyecto acompañada por su familia, amigas e influencers

La diseñadora recibió a sus invitados en un brunch exclusivo en Béccar
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Juliana Awada (52) siempre vuelve a sus primeros amores: la moda, la decoración, el lifestyle… Un mundo que le es propio, natural, genuino. “Esta nueva colección está inspirada en la naturaleza y en pequeños rituales de todos los días”, dice de su apuesta Awada Market, una selección de objetos para la casa y el jardín, que tiene cerámica, textiles, accesorios y fragancias.
La presentación en sociedad se hizo en Estudio Te, en la zona de Béccar, con una fabulosa puesta en escena para descubrir las piezas en vivo. Entre las invitadas se vieron muchas amigas de la ex primera dama, como Carola del Bianco (vecina de Juliana en Villa La Angostura y compañera de aventuras), Marina Lafuente, Carolina Stanley, Lala Bruzoni, Lara Bernasconi, Andrea Martínez, sólo por citar algunos nombres conocidos. Tampoco faltó la familia Awada, siempre fundamental en cada paso que da Juliana.
A sus hermanos, Daniel y Zoraida, además del afecto, los une el trabajo. Pomi Baker, la madre de 90 años, tampoco se perdió el brunch. Como muchos de los invitados, halagó el exquisito menú de Teodelina “Toti” Quesada, alma mater de Casa Néctar. Y también los arreglos florales con tomates y brócolis y las mesas puestas con la misma onda con la que Juliana ambienta los momentos que postea en su Instagram.
“Estoy tranquila, dedicada a mis hijas y a mis amigas, a hacer deporte… Hago algunas colaboraciones y viajes como influencer, de temas que me gusten y me representen en todo sentido”, dice con una sonrisa. Y evita seguir hablando de su vida privada.
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