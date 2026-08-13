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Juliana Awada presentó en sociedad un nuevo proyecto acompañada por su familia, amigas e influencers

La diseñadora recibió a sus invitados en un brunch exclusivo en Béccar

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Muy sonriente, Juliana Awada posa rodeada de hierbas y verduras en Estudio Te, donde invitó a referentes de moda y lifestyle a conocer su apuesta

Juliana Awada (52) siempre vuelve a sus primeros amores: la moda, la decoración, el lifestyle… Un mundo que le es propio, natural, genuino. “Esta nueva colección está inspirada en la naturaleza y en pequeños rituales de todos los días”, dice de su apuesta Awada Market, una selección de objetos para la casa y el jardín, que tiene cerámica, textiles, accesorios y fragancias.

La ex modelo Lara Bernasconi conversa con Lala Bruzoni, fundadora de The Gelatina
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La diseñadora Justina Socas. Está casada con el francés Clément Le Coz y viven en París
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Lula Gallo, modelo, creadora de contenido y emprendedora
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La presentación en sociedad se hizo en Estudio Te, en la zona de Béccar, con una fabulosa puesta en escena para descubrir las piezas en vivo. Entre las invitadas se vieron muchas amigas de la ex primera dama, como Carola del Bianco (vecina de Juliana en Villa La Angostura y compañera de aventuras), Marina Lafuente, Carolina Stanley, Lala Bruzoni, Lara Bernasconi, Andrea Martínez, sólo por citar algunos nombres conocidos. Tampoco faltó la familia Awada, siempre fundamental en cada paso que da Juliana.

Pamela Marcuzzi, Gloria Confalonieri, Juliana, Marina Tozzi (íntima de Juliana desde el colegio) y Marina Lafuente
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Juliana vistió jeans con top lencero y blazer blanco, un look que le encanta
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A sus hermanos, Daniel y Zoraida, además del afecto, los une el trabajo. Pomi Baker, la madre de 90 años, tampoco se perdió el brunch. Como muchos de los invitados, halagó el exquisito menú de Teodelina “Toti” Quesada, alma mater de Casa Néctar. Y también los arreglos florales con tomates y brócolis y las mesas puestas con la misma onda con la que Juliana ambienta los momentos que postea en su Instagram.

Teodelina “Toti” Quesada (embarazada de siete meses) se ocupó de las delicias del brunch
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Inés Berton, la reina del té, charla con Anita Gil, artista y fundadora de La Cúpula
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“Estoy tranquila, dedicada a mis hijas y a mis amigas, a hacer deporte… Hago algunas colaboraciones y viajes como influencer, de temas que me gusten y me representen en todo sentido”, dice con una sonrisa. Y evita seguir hablando de su vida privada.

Espléndida, Juliana posa junto a las mesas de su evento, decoradas con tomates y brócolis naturales y piezas de cerámica de la Fundación Los Naranjos, creadas especialmente para esta propuesta
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Carola del Bianco, con doble jean y saco tejido
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Pomi Baker, la mamá de Juliana, felicita a Denise Awada por la colección
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Martina Elisa, artista multidisciplinaria
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Sofía Suaya, diseñadora
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
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