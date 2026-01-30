La especial salida de Nico Vázquez con su novia, las vacaciones de Isabel Macedo y un nuevo Simeone en la cancha

AL COLÓN

“Astor, Piazzolla Eterno” promete ser un exitazo. Su esperado estreno en el Colón se vivió como un hito cultural que nadie quiso perderse. Se trata de una coproducción del emblemático teatro con RGB Entertainment, la compañía de Gustavo Yankelevich. La puesta en escena y dirección están a cargo de Emiliano Dionisi. Entre otras caras conocidas, se vio a los enamorados Nicolás Vázquez y Daiana Fernández y a uno de los matrimonios récord de nuestro showbusiness (se casaron en 1990 y tienen tres hijos): Mario Pergolini y su mujer, Dolores Galán.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández

Gustavo Yankelevich y Amelita Baltar

Mario Pergolini y Dolores Galán

LOS TUYOS Y LAS NUESTRAS

Desde hace varios años, la actriz Isabel Macedo elige las playas de Punta del Este para pasar parte del verano. Lo hizo de soltera con su grupo de amigas, cuando estaba de novia con Juan Manuel Urtubey y también después de casada. Sus hijas Belita y Julia conocieron el mar en Uruguay y desde entonces son habitués del Este, donde se las puede ver con sus baldes, palitas y rastrillos para jugar con la arena. También suelen ser parte de la rutina y del gran equipo familiar los herederos del ex gobernador de Salta... y este 2026 no faltó ninguno: Marcos (que estuvo con su mujer María Florencia Díaz Montaño), Lucas, Mateo y Juana. Los hermanos mayores de Belita y Julia no sólo se divirtieron jugando con ellas, sino que también las acompañaron a meterse al mar para hacerles frente a las olas que rompían en la orilla. Lo que se dice una foto feliz de una familia ensamblada. Otra infaltable de la banda es Lizzie, la madre de la actriz.

Juan Manuel Urtubey, Mateo, Belita, Lucas (con Julia a upa) e Isabel posan con el mar de fondo

Julia en pleno juego

El ex gobernador de Salta con sus hijos Mateo y Lucas

Lucas juega con sus hermanas menores

Lizzie, la mamá de Isabel, también forma parte del team esteño

PRIMERA VEZ EN LA CANCHA

Diego Simeone se convirtió en abuelo por primera vez el pasado 25 de octubre cuando nació Faustino, el hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela. A los tres meses, el nieto del Cholo emprendió su primer vuelo en avión rumbo a Madrid junto a sus padres en plan “viaje sorpresa”. La llegada del bebé a la casa que el director técnico comparte con Carla Pereyra en las afuera de la capital española enloqueció de alegría a las tías, Francesca y Valentina. Y como no podía ser de otra manera en la familia Simeone, Faustino tuvo su día de cancha: el domingo 25 estuvo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido del Atlético alentando a su tío Giuliano y, obviamente, a su abuelo, entrenador del equipo. Vestido con la camiseta rojiblanca que le regaló su papá antes de que naciera, Fausti pasó de brazo en brazo en el palco durante el partido en el que resultó ganador el Atlético. Ese mismo día, todos celebraron el tercer cumplemés del bebé.

Giuliano y Gianluca posan con Faustino después del partido

El beso más esperado: el del abuelo Diego

Carla Pereyra y sus hijas Francesca y Valentina, pura felicidad con el bebé