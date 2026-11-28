Sonrisas, gestos cómplices y el avance de la “joven guardia” marcaron una jornada cargada de simbolismo para los Grimaldi
- 3 minutos de lectura'
Cada 19 de noviembre, el principado se viste de gala para celebrar el Día Nacional de Mónaco, una jornada marcada por la tradición que reúne a pleno a la familia Grimaldi. Con el príncipe Alberto y la princesa Charlene a la cabeza, este año sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella (11), dieron un paso más en sus obligaciones institucionales y participaron por primera vez en el Te Deum celebrado en la catedral monegasca. El heredero, además, volvió a vestir el uniforme de gala de los Carabineros del Príncipe, igualito al de su papá, anticipando su rol como futuro soberano del principado.
También estaban las hermanas de Su Alteza Serenísima, las princesas Carolina y Estefanía, con sus hijos y nietos. Entre ellos, Charlotte Casiraghi volvió a destacar por su elegancia y su buen humor, a pesar de que la revista Voici publicó que tras dos años de relación se separó del escritor francés Nicolas Mathieu y que fue ella quien tomó la decisión. A pura sonrisa, conversó con sus hermanos, Andrea y Pierre, y se animó a salirse del protocolo sacándose selfies.
Terminada la ceremonia, todos se trasladaron al Palacio del Príncipe, decorado con los colores nacionales y rodeado por cientos de ciudadanos que salieron a la calle para ver a sus príncipes y princesas de primera mano. En esta instancia se sumó la “joven guardia” Grimaldi, que causó sensación cuando salió a saludar al balcón, dejando algunas de las postales más tiernas de la jornada: hubo abrazos, mimos y hasta algo de cansancio entre los más chicos sobre el final del desfile militar. Sin dudas, al que se lo vio más cambiado fue a Raphaël Elmaleh, hijo mayor de Charlotte. A sus 13 años, “pegó el estirón”, ya pasó a su mamá en altura y demostró su coquetería al pedirle el celular para revisar y acomodar su peinado.
La jornada cerró con una noche de gala en la ópera seguida por un banquete en la Salle des Princes del Grimaldi Forum, además del anuncio por parte de Alberto de que Charlene, a través de un decreto, será nombrada regente del principado, en caso de que él no pueda por algún motivo ejercer sus funciones mientras Jacques sea menor de edad.
Más leídas de Revista ¡HOLA!
- 1
- 2
“Fuimos bastante libres y no nos metimos”: Julieta y Rosario Ortega hablan de sus planes, sus diferencias y de su famosa familia
- 3
Grabada como símbolo sexual. Es una de las mujeres más fascinantes del cine: tuvo grandes amores, pero nunca quiso casarse ni tener hijos
- 4
Cóctel de noticias: Tagliafico, el fan enamorado de Caro Calvagni, Anita Pauls con la mejor compañía y el sueño cumplido de Sofía Calzetti