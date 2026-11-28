Cada 19 de noviembre, el principado se viste de gala para celebrar el Día Nacional de Mónaco, una jornada marcada por la tradición que reúne a pleno a la familia Grimaldi. Con el príncipe Alberto y la princesa Charlene a la cabeza, este año sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella (11), dieron un paso más en sus obligaciones institucionales y participaron por primera vez en el Te Deum celebrado en la catedral monegasca. El heredero, además, volvió a vestir el uniforme de gala de los Carabineros del Príncipe, igualito al de su papá, anticipando su rol como futuro soberano del principado.

Sus Altezas Serenísimas, sonrientes y de la mano. Charlene llevó un set de pantalones fluidos y blazer con cuello redondo, botones forrados y bordados florales de Elie Saab. Accesorizó con un tocado con detalles de hojas. Según anunció esa mañana Alberto III, a través de un decreto la princesa será nombrada regente del principado en caso de que él no pueda asumir sus funciones mientras su hijo sea menor de edad Michaël Alesi/Palacio Principesco, Mónaco

El sombrero de fieltro y la chaqueta efecto bomber de Armani fueron las piezas clave del look de la princesa Carolina Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Un momento fuera de protocolo para Charlotte, tomándose una selfie SC Pool - Corbis - Getty Images Europe

En el patio del Palacio del Príncipe. De izquierda a derecha: Kaia-Rose Wittstock, Bodhi Wittstock, Gareth Wittstock (es hermano de Charlene), Camille Gottlieb, Marie Ducruet, Louis Ducruet, Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi, Pierre Casiraghi, Stefano Casiraghi, Melanie Antoinette de Massy, Charlotte Casiraghi, Balthazar Rassam, Raphaël Elmaleh, Sacha Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, Maximilian Casiraghi, India Casiraghi y Andrea Casiraghi Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Charlotte se mostró muy cómplice con su hermano Andrea, con quien charló y rio antes de que empezara la ceremonia PLS Monaco Pool - Getty Images Europe

Sus Altezas Serenísimas con sus hijos, los mellizos Jacques (como heredero al trono volvió a vestir el uniforme de gala de los Carabineros del Príncipe, igualito al de su papá) y Gabrielle Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

También estaban las hermanas de Su Alteza Serenísima, las princesas Carolina y Estefanía, con sus hijos y nietos. Entre ellos, Charlotte Casiraghi volvió a destacar por su elegancia y su buen humor, a pesar de que la revista Voici publicó que tras dos años de relación se separó del escritor francés Nicolas Mathieu y que fue ella quien tomó la decisión. A pura sonrisa, conversó con sus hermanos, Andrea y Pierre, y se animó a salirse del protocolo sacándose selfies.

Beatrice Borromeo se destaca siempre por sus estilismos cuidados y muy femeninos. En este caso, recordaba a algunos de los looks icónicos de Grace Kelly, abuela de su marido Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

La princesa Gabrielle lució un abrigo de línea A con detalles florales Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Pierre Casiraghi, con sus hijos, Francesco y Stefano Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Andrea Casiraghi y su mujer Tatiana Santo Domingo durante un momento de confidencias Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

A la izquierda de la imagen se ve a los hijos de Charlotte, Raphaël Elmaleh y Balthazar Rassam, y a la derecha están Sacha y Maximilian Casiraghi, hijos de Andrea SC Pool - Corbis - Getty Images Europe

Fiel a Chanel, Charlotte eligió para la ocasión un vestido de la colección Métiers d´art 2026 de la maison, que destacaba por su silueta estructurada, mangas largas y grandes flores bordadas en el zócalo de la falda, que complementó con pendientes rojos y el pelo recogido PLS Monaco Pool - Getty Images Europe

Carolina, siempre fabulosa, sale de la Catedral y se dirige al Palacio del Príncipe para el desfile militar Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Terminada la ceremonia, todos se trasladaron al Palacio del Príncipe, decorado con los colores nacionales y rodeado por cientos de ciudadanos que salieron a la calle para ver a sus príncipes y princesas de primera mano. En esta instancia se sumó la “joven guardia” Grimaldi, que causó sensación cuando salió a saludar al balcón, dejando algunas de las postales más tiernas de la jornada: hubo abrazos, mimos y hasta algo de cansancio entre los más chicos sobre el final del desfile militar. Sin dudas, al que se lo vio más cambiado fue a Raphaël Elmaleh, hijo mayor de Charlotte. A sus 13 años, “pegó el estirón”, ya pasó a su mamá en altura y demostró su coquetería al pedirle el celular para revisar y acomodar su peinado.

Beatrice Borromeo volvió a dar cátedra de estilo con un total look de Dior, de estética New Look: blazer, falda midi con volumen, minibag y pamela de ala ancha. El tejido jacquard incluía pequeños motivos de lirios del valle en el mismo tono Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Mélanie-Antoinette de Massy, sobrina segunda de Alberto II ya que su abuela era hermana de Raniero III Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi con dos de sus tres hijos, India y Maximilian SC Pool - Corbis - Getty Images Europe

Cariñosa, Charlotte le acomoda uno de los aros a su mamá, la princesa Carolina Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Estefanía junto a sus hijos, Camille Gottlieb y Louis Ducruet, que estaba con su mujer, Marie Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

La jornada cerró con una noche de gala en la ópera seguida por un banquete en la Salle des Princes del Grimaldi Forum, además del anuncio por parte de Alberto de que Charlene, a través de un decreto, será nombrada regente del principado, en caso de que él no pueda por algún motivo ejercer sus funciones mientras Jacques sea menor de edad.