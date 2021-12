La hijastra de Salma Hayek. Te presentamos a Mathilde Pinault, multimillonaria, amazona e influencer

Tiene 19 años y más de cincuenta mil seguidores en Instagram. Como influencer, avanza a paso firme en la moda. Se llama Mathilde Pinault y es la hija del multimillonario francés François-Henri Pinault (59), actual marido de Salma Hayek (55). Estrella de los after parties más top y del último Fashion Week de París, la joven conquistó a todos con su simpatía durante el estreno House of Gucci en Londres. Vestida con un slip dress de la firma italiana, la it girl escoltó a su papá y a su madrastra –quien participa en la película– en su paso por la alfombra roja.

Mathilde escoltó a su padre, François-Henri Pinault y a Salma Hayek durante el estreno de "House of Gucci". Ellas eligieron diseños de la marca italiana: la actriz optó por un vestido de lamé, con escote en V y mangas abullonadas y la it girl, un slip dress de estampado animal en naranja y azul. Getty Images

Mathilde también es una gran apasionada de la equitación, deporte que la llevó a participar en las mismas competencias que Charlotte Casiraghi. Getty Images

Además de lucirse como embajadora de marcas como Olgana París y Miasuki y de compartir sus looks deluxe en redes sociales, Mathilde dedica gran parte de su tiempo a la equitación, deporte que la llevó a participar en las mismas competencias que Charlotte Casiraghi, con quien mantiene una gran amistad.

LEGADO FAMILIAR

“Tildie”, como la llaman sus íntimos, es una de las herederas del imperio Pinault, la tercera fortuna más grande de Francia. Después de que su abuelo François fundara un poderoso conglomerado de marcas de lujo –que lo llevaron a cosechar más de cincuenta mil millones de dólares, según la revista Forbes–, su padre François-Henri hizo su propio camino como presidente y CEO de la compañía Kering –al que pertenecen Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen, entre otras–.

La joven heredera mantiene una gran amistad con la hija de la princesa Carolina de Mónaco, Charlotte Casiraghi. Getty Images

Lookeada de Balenciaga, Pinault dijo presente en la última Semana de la Moda de París. Getty Images

Pero Mathilde no es la única que recibirá la riqueza familiar. Los otros beneficiados serán sus hermanos François (21), Valentina (14) –hija de Hayek y su padre– y Augustin James (14) –nacido de la relación de François-Henri Pinault con Linda Evangelista–.