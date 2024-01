escuchar

Tenía sólo 14 años cuando un buscador de talentos le dijo “Vos deberías ser modelo”, pero fue recién a los 18 cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Con el tiempo, Angie Landaburu (29) se convirtió en una de las influencers más importantes de la Argentina. Protagonista de campañas nacionales e internacionales, diseñadora de colecciones cápsula, invitada al Fashion Week de Milán y de París, fue elegida por Daddy Yankee para participar del video de su tema Problema y resultó ganadora del Martín Fierro de la Moda 2023 como Mejor Influencer, un premio por el que recibió muchas críticas de algunas colegas. Cuando le preguntamos cómo se sintió en ese momento, ella asegura: “No me lo tomé personal, hago terapia desde muy chica, y sé que la crítica y la agresión hablan más del otro que de mí. Yo estaba muy feliz y emocionada con el premio. Sentí mucho amor, porque admiro al jurado, que me conoce desde chica”.

Angie es la menor de seis hermanos. Su padre, Jorge Landaburu, es un reconocido abogado penalista, al igual que dos de sus hermanos. “A mí me encanta el derecho, estudié tres años, pero desde chica soñaba con vivir un tiempo en el exterior, y si elegía Abogacía no iba a poder trabajar afuera. Así que estudié Comunicación”, cuenta la modelo que pertenece a la agencia internacional Elite World –la misma que representa a Emily Ratajkowski y a Kendall Jenner– y es amiga de Paris Hilton. En 2019 se casó, luego de tres años de noviazgo, con el empresario Tomás Eurnekian (sobrino nieto de Eduardo Eurnekian). La pareja se radicó en Miami, pero tres años después anunció su divorcio. “Tuvimos una relación muy linda en la que los dos crecimos mucho. Lo conocí a Tomás cuando tenía 22 años. Fuimos grandes compañeros, nos mudamos a otro país, pasamos el COVID en el exterior recién casados… Nos llevamos muy bien, la separación fue muy hablada”, cuenta.

En 2023, un amigo le presentó al empresario Augusto Marini, presidente y CEO del holding de inversión CaleGroup. “Cuando nos conocimos, yo tenía pautados muchos viajes y él también, pero se fue dando. En el verano pasado tuvimos la oportunidad de convivir en Uruguay y después seguimos así en Buenos Aires. Compartimos muchas cosas y respetamos el vuelo del otro”, afirma. En diciembre, Angie y Augusto se instalaron en Punta del Este, donde comparten sus días de trabajo y placer. “Me encanta este lugar, porque puedo estar de vacaciones con mis sobrinos, mi mamá y amigos uruguayos. Claro que como soy una workaholic también aprovecho para trabajar”, nos dice.

–¿Qué proyectos tenés para este año que recién comienza?

–Ahora estoy muy metida en el diseño de mis cápsulas; me encanta entrar en la cocina de las marcas y poner mi impronta. La que hicimos de trajes de baño KSK se agotó enseguida.

–¿Cómo es tu proceso creativo?

–En el caso de los trajes de baño, primero hice las campañas y eso generó una relación con la marca. Fui conociendo el público al que apunta, lo que le gusta, qué le parece interesante… Y entonces ahí sumé mi sello personal.

Con un diseño largo de Missoni, posa en la cocina de la casa -ubicada en Punta Ballena- que alquiló para pasar sus vacaciones en Uruguay junto a su novio, el empresario Augusto Marini. foto: Santiago Sedlacek

–¿Cómo ves el diseño argentino?

–Me encanta la Alta Costura que se hace en la Argentina, y para mis eventos importantes siempre elijo a diseñadores de mi país. Si bien nos cuesta llegar al mundo, tenemos un mercado excepcional.

–¿Vivís pendiente del celular?

–Lo que siempre tengo presente es que mi vida no gire alrededor del celular, que las redes sociales son muy importantes, pero mis vínculos reales también lo son. Es gracioso, porque cuando voy a comer con mis amigas, la única que deja el celular en la cartera soy yo. Viví cuatro años en el exterior y pasé la pandemia afuera, eso me hizo valorar mucho mis afectos y el tiempo que paso con ellos.

–Siempre estás impecable. ¿Seguís una rutina de cuidado físico?

–Respeto mucho mi cuerpo; si estoy cansada, no entreno, no lo exijo. Tengo una alimentación sana, pero no me obsesiono. Me encanta, por ejemplo, jugar al paddle o hacer deportes que impliquen también un punto de encuentro social.

–¿Pensás mucho cada paso que das?

–Cuando actuás bien y tenés las cosas claras, la vida te va dando oportunidades. Siempre tuve claros mis objetivos y me dediqué a estudiar y a trabajar… pasito a pasito. Mi papá me aconsejó pensar en mi futuro desde chica, todo lo que gané lo invertí en arte, que es algo que me apasiona. Por eso hice muchos cursos, porque sé que cuando arme mi propia familia, no voy a poder dedicarme de la misma forma a mi carrera de modelo.

–Venís de una familia numerosa. ¿Te gustaría tener muchos hijos?

–Sí, me encantaría, pero por ahora quiero seguir trabajando y avanzando en mi carrera.

Con el mar como telón fondo, la influencer luce un minivestido sin mangas de Casablanca. foto: Santiago Sedlacek

