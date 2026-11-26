La del Prix Baron B-Édition Solidarité es una de las noches más esperadas y convocantes del calendario porteño. Desde que se lanzó en 2011 para dar visibilidad a organizaciones comprometidas con distintas causas, este encuentro convoca a destacadas personalidades del ámbito social, artístico y cultural. En esta 15ª edición, que se realizó en el Hipódromo de Palermo y estuvo conducida por Iván de Pineda, fueron las nuevas generaciones las que marcaron el pulso de la lista de invitados.

Valentina Barbier, la primogénita de Juliana Awada, enfundada en una creación de Giacobbe Tadeo jones

Acompañada por su novio, el odontólogo Conrado dell Acqua, la actriz Fini Bocchino impactó con una propuesta de encaje que dejaba ver sus curvas Tadeo jones

Azucena "Zuzu” Coudeu, hija de Sol Acuña, con un modelo de Evangelina Bomparola

Junto a figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, Benjamín Vicuña y Eva de Dominici, siempre presentes, tomó la posta una camada joven que copó la velada desde el comienzo: Valentina Barbier –la primogénita de Juliana Awada–, Fini Bocchino –hija de Andrea Frigerio–, Francesca Ribero –de Andrea Bursten y de Federico Ribero–, Benicio Gravier –de Valeria Gravier–, Imán Kaumann –de Miuki Madelaire–, Lara Tarlowski –de Yanina Solnicki–, India y Dante Ortega, Helena Otamendi, Zuzu Coudeu... Respetando el dress code del evento –para ellos, black tie y para ellas, vestidos largos–, disfrutaron de la música de los DJ y estuvieron atentos a sorteos esperados (el premio mayor consistía en dos pasajes a París).

Agostina Barbagelata, con look de María Gorof, y Joaquín Rozas Tadeo jones

Lara Tarlowski (fue en solitario, sin su novio Poroto Cambiaso) eligió un diseño firmado por su mamá, Yanina Solnicki, dueña de El Camarín Tadeo jones

El momento más emotivo llegó con las palabras de Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Favaloro, que este año fue la institución destinataria de lo recaudado. Sobrina nieta del recordado cirujano René G. Favaloro, dijo: “La prioridad siempre fue, es y será el paciente. Gracias por hacer que este legado siga latiendo”.

La modelo India Ortega (hija de Emanuel y Ana Paula Dutil), impactante con un vestido de Camila Romano, con la parte superior de encaje. Fue una de las primeras salidas con su novio Francisco Trigili, de impecable smoking Tadeo jones

Las hermanas Tinelli Aquino, cada una con su estilo: Micaela, con un diseño de Joti Harriague, y Candelaria Tinelli, con una propuesta de Verónica de la Canal Tadeo jones

Dante Ortega junto a su madre, Guillermina Valdes, y Juana Tinelli Tadeo jones

Pía Slapka, de punta en blanco, por Yellow House y Atelier Privé. Fue de las pocas que llevó fascinator Tadeo jones

La modelo y cantante Helena Otamendi (hija de Geraldine Neumann y Jorgito Otamendi), con transparencias y encajes de Joti Harriague Tadeo jones

Martina Redrado, hija del economista Martín Redrado y de Ivana Pagés, con Valentina Barbier

La modelo Inés Artagaveytia, con una creación de Joti Harriague, junto al polista Santiago Loza Tadeo jones

Camila Orsi, escritora, poeta y modelo, con un vestido de Esquina Esquina

Imán Kaumann, con diseño de Fabián Zitta Tadeo jones

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, con un vestido de Natalia Antolín Tadeo jones

Brenda Asnicar y Rafael Smith Estrada, broker inmobiliario

Pampita al rojo vivo, con un modelo de Gorof Tadeo jones

Laura Favaloro, directora institucional de la Fundación Favaloro, junto con Oscar A. Mendiz, jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y director ejecutivo de la fundación