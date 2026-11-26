Dress code de gala y recambio generacional en la velada más esperada del año
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La del Prix Baron B-Édition Solidarité es una de las noches más esperadas y convocantes del calendario porteño. Desde que se lanzó en 2011 para dar visibilidad a organizaciones comprometidas con distintas causas, este encuentro convoca a destacadas personalidades del ámbito social, artístico y cultural. En esta 15ª edición, que se realizó en el Hipódromo de Palermo y estuvo conducida por Iván de Pineda, fueron las nuevas generaciones las que marcaron el pulso de la lista de invitados.
Junto a figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, Benjamín Vicuña y Eva de Dominici, siempre presentes, tomó la posta una camada joven que copó la velada desde el comienzo: Valentina Barbier –la primogénita de Juliana Awada–, Fini Bocchino –hija de Andrea Frigerio–, Francesca Ribero –de Andrea Bursten y de Federico Ribero–, Benicio Gravier –de Valeria Gravier–, Imán Kaumann –de Miuki Madelaire–, Lara Tarlowski –de Yanina Solnicki–, India y Dante Ortega, Helena Otamendi, Zuzu Coudeu... Respetando el dress code del evento –para ellos, black tie y para ellas, vestidos largos–, disfrutaron de la música de los DJ y estuvieron atentos a sorteos esperados (el premio mayor consistía en dos pasajes a París).
El momento más emotivo llegó con las palabras de Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Favaloro, que este año fue la institución destinataria de lo recaudado. Sobrina nieta del recordado cirujano René G. Favaloro, dijo: “La prioridad siempre fue, es y será el paciente. Gracias por hacer que este legado siga latiendo”.
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