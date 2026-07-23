La salida de Julieta Prandi con “otro Ortega”, el viaje de Martitegui con sus hijos y el romántico mensaje de Redrado

CON LA NOVIA DE PAPÁ

Casi al mismo tiempo que empezaron a correr fuertes rumores de separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y que ella se encargó de desmentir de inmediato, la modelo y conductora salió a comer con Dante, el hijo de su novio. Juntos disfrutaron de los platos creados por el chef Tute Gutiérrez del restaurante Godoy Cruz, ubicado en el barrio de Palermo. “Ayer estábamos cenando en casa y me empezó a estallar el teléfono con mensajes… Nada, chicos, estamos bien”, les dijo Julieta a los periodistas que la esperaban en la puerta de la radio donde trabaja. “Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo (…). Me molesta tener que dar explicaciones”, aseguró y aclaró que Emanuel acababa de dejarla ahí con su auto.

Julieta y Dante mantienen una excelente relación

DÍAS DE NIEVE

Las vacaciones de invierno son, para muchos, sinónimo de nieve y esquí. Como para Germán Martitegui, quien aprovechó los días de descanso escolar de sus hijos Lorenzo y Lautaro y voló con ellos a Ushuaia para disfrutar de las pistas y los increíbles paisajes de Cerro Castor. Desde las alturas y con una bandera celeste y blanca, el reconocido cocinero y sus herederos se fotografiaron tras la final de nuestro país en el Mundial. “Los Martitegui bancamos a Argentina, siempre”, escribió Germán en sus redes sociales. Lorenzo y Lautaro nacieron en Estados Unidos a través de la subrogación de vientre y llegaron a la vida del chef en diciembre de 2018 y junio de 2019, respectivamente.

Pura felicidad en la nieve para Germán y sus hijos

El cocinero, Lorenzo y Lautaro esquiaron en Cerro Castor

CUATRO AÑOS DE CASADOS

Fue el 19 de junio de 2022 el día elegido por Martín Redrado y Lulu Sanguinetti para sellar su historia de amor con un fabuloso casamiento en la imponente Villa Balbiano, ubicada en Lago di Como, Italia. Allí, después de casi cuatro años de novios, celebraron durante tres días junto a 120 invitados que llegaron desde distintas partes del mundo. “Sos un regalo de Dios, como te dije hace cuatro años. ¡Te amo con todo mi ser!”, escribió el reconocido economista junto a una foto que los muestra en las ruinas de Angkor, en Camboya. Rápidamente llegó la respuesta de Lulu: “¡Te amo infinito y para siempre!”.

Martín y Lulu llevan casi ocho años de amor

CUANDO FIDEO CONOCIÓ A ROCKY

“Es la primera vez que vengo a ver una obra de teatro y ¡arranqué muy alto!”, dijo Ángel Di María, feliz sobre el escenario del Lola Membrives al término de la función de Rocky. En medio de la fiebre mundialista, el jugador de Rosario Central estuvo acompañado por su mujer Jorgelina Cardoso y le firmó una camiseta de la selección a Nicolás Vázquez, estrella del gran éxito de la calle Corrientes. “Lo admiro muchísimo, lo amo”, reconoció el actor. “Es una obra increíble sobre la resiliencia, el nunca bajar los brazos, pelear por los sueños de cada uno”, agregó Ángel. Como cada noche, Nicolás salió a la puerta del teatro a saludar al público y esta vez lo hizo acompañado de Fideo, lo que provocó la locura de todos los presentes.

El actor y el futbolista posan juntos después de la función

Nico, Ángel y Day Fernández, coprotagonista de la obra