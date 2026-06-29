La selección más sexy. Los jugadores del Mundial 2026 que levantan suspiros dentro y fuera de la cancha

Consolidado como uno de los delanteros más versátiles del fútbol europeo, Ferrán Torres (26) demostró su capacidad para jugar tanto de puntero como de delantero. Pero el hombre nacido en Valencia no sólo se luce dentro de la cancha: impactó como modelo de trajes de baño de la marca Iuman y es uno de los favoritos en las encuestas que miden a los más guapos del Mundial. Su única relación que hizo pública es la que tuvo con la amazona Sira Martínez, la hija del entrenador Luis Enrique, de quien se separó en 2023 pero, por algunos movimientos de ambos en redes sociales en estas últimas semanas, ya se especula con una reconciliación