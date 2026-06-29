LA NACION

La selección más sexy. Los jugadores del Mundial 2026 que levantan suspiros dentro y fuera de la cancha

Te presentamos al equipo “imposible”: los once futbolistas que son furor en los estadios y en redes sociales

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Declan Rice, Rodrigo De Paul y Pedro Neto
Declan Rice, Rodrigo De Paul y Pedro Neto

JOŠKO GVARDIOL

Muchos recuerdan al impactante defensor croata que jugó con máscara en Qatar 2022. Nacido en Zagreb, este zurdo versátil de 24 años brilla en el Manchester City, club que pagó 100 millones de euros por su pase. Por el parecido con el apellido de su ex entrenador Pep Guardiola, lo apodaron “Pequeño Pep”, aunque de chico no tiene nada: mide 1,85 metros. Dueño de una potencia física impecable y embajador de la marca de las tres tiras, la prensa europea asegura que está enamorado de Lu Mastrovi, una futura veterinaria
Muchos recuerdan al impactante defensor croata que jugó con máscara en Qatar 2022. Nacido en Zagreb, este zurdo versátil de 24 años brilla en el Manchester City, club que pagó 100 millones de euros por su pase. Por el parecido con el apellido de su ex entrenador Pep Guardiola, lo apodaron “Pequeño Pep”, aunque de chico no tiene nada: mide 1,85 metros. Dueño de una potencia física impecable y embajador de la marca de las tres tiras, la prensa europea asegura que está enamorado de Lu Mastrovi, una futura veterinaria

DECLAN RICE

A los 27 años, el centrocampista es una estrella indiscutida del fútbol inglés. Tras ser capitán del West Ham con sólo 20 años, su pase al Arsenal en 2023 rompió récords por 105 millones de libras. Además de protagonizar tapas y desfilar en pasarelas, es embajador de L’Oréal Paris. En lo personal, desde la adolescencia está con Lauren Fryer, madre de su hijo Jude (4). Ante una reciente ola de críticas en redes hacia la imagen de ella, él fue categórico: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”
A los 27 años, el centrocampista es una estrella indiscutida del fútbol inglés. Tras ser capitán del West Ham con sólo 20 años, su pase al Arsenal en 2023 rompió récords por 105 millones de libras. Además de protagonizar tapas y desfilar en pasarelas, es embajador de L’Oréal Paris. En lo personal, desde la adolescencia está con Lauren Fryer, madre de su hijo Jude (4). Ante una reciente ola de críticas en redes hacia la imagen de ella, él fue categórico: “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”

JUDE BELLINGHAM

Considerado uno de los mejores y más habilidosos del mundo, el mediocampista de 23 años cautiva en el Real Madrid con sus goles y su atractivo. En 2024, Kim Kardashian lo eligió para su campaña de Skims y luego se sumó la marca de las tres tiras, que lanzó unas botitas exclusivas y una línea de ropa junto a él. Nacido en Stourbridge, Inglaterra, su carrera despegó en el Borussia Dortmund antes de su gran salto a España. Desde 2025, está de novio con Ashlyn Castro, una influencer estadounidense seis años mayor que él
Considerado uno de los mejores y más habilidosos del mundo, el mediocampista de 23 años cautiva en el Real Madrid con sus goles y su atractivo. En 2024, Kim Kardashian lo eligió para su campaña de Skims y luego se sumó la marca de las tres tiras, que lanzó unas botitas exclusivas y una línea de ropa junto a él. Nacido en Stourbridge, Inglaterra, su carrera despegó en el Borussia Dortmund antes de su gran salto a España. Desde 2025, está de novio con Ashlyn Castro, una influencer estadounidense seis años mayor que él

CHRISTIAN PULISIC

Al delantero estrella de la selección norteamericana lo llaman “Capitán América”, un apodo que heredó de leyendas de su país. Por su talento, el jugador nacido en Hershey cruzó el Atlántico para brillar en el Borussia Dortmund, el Chelsea y, actualmente, en el AC Milan, donde es una auténtica celebrity. Tras su ruptura a principios de este año con la golfista californiana Alexa Melton, los rumores lo vincularon con la actriz del momento, Sydney Sweeney, un romance que él mismo se encargó de desmentir rápidamente
Al delantero estrella de la selección norteamericana lo llaman “Capitán América”, un apodo que heredó de leyendas de su país. Por su talento, el jugador nacido en Hershey cruzó el Atlántico para brillar en el Borussia Dortmund, el Chelsea y, actualmente, en el AC Milan, donde es una auténtica celebrity. Tras su ruptura a principios de este año con la golfista californiana Alexa Melton, los rumores lo vincularon con la actriz del momento, Sydney Sweeney, un romance que él mismo se encargó de desmentir rápidamentegetty Images - ISI Photos

RODRIGO DE PAUL

Consagrado como el más sexy del Mundial de Qatar, el liderazgo del actual mediocampista del Inter Miami y pieza clave de la Scaloneta en el podio de la belleza sigue intacto. De hecho, en este Mundial 2026, la ciencia le dio la razón: un estudio tecnológico basado en la proporción áurea concluyó que el futbolista nacido en Sarandí es uno de los más lindos del planeta por la simetría de su rostro. En el plano del amor, el jugador que supo conquistar las canchas europeas continúa en una sólida relación con Tini Stoessel
Consagrado como el más sexy del Mundial de Qatar, el liderazgo del actual mediocampista del Inter Miami y pieza clave de la Scaloneta en el podio de la belleza sigue intacto. De hecho, en este Mundial 2026, la ciencia le dio la razón: un estudio tecnológico basado en la proporción áurea concluyó que el futbolista nacido en Sarandí es uno de los más lindos del planeta por la simetría de su rostro. En el plano del amor, el jugador que supo conquistar las canchas europeas continúa en una sólida relación con Tini Stoessel

FERRÁN TORRES

Consolidado como uno de los delanteros más versátiles del fútbol europeo, Ferrán Torres (26) demostró su capacidad para jugar tanto de puntero como de delantero. Pero el hombre nacido en Valencia no sólo se luce dentro de la cancha: impactó como modelo de trajes de baño de la marca Iuman y es uno de los favoritos en las encuestas que miden a los más guapos del Mundial. Su única relación que hizo pública es la que tuvo con la amazona Sira Martínez, la hija del entrenador Luis Enrique, de quien se separó en 2023 pero, por algunos movimientos de ambos en redes sociales en estas últimas semanas, ya se especula con una reconciliación
Consolidado como uno de los delanteros más versátiles del fútbol europeo, Ferrán Torres (26) demostró su capacidad para jugar tanto de puntero como de delantero. Pero el hombre nacido en Valencia no sólo se luce dentro de la cancha: impactó como modelo de trajes de baño de la marca Iuman y es uno de los favoritos en las encuestas que miden a los más guapos del Mundial. Su única relación que hizo pública es la que tuvo con la amazona Sira Martínez, la hija del entrenador Luis Enrique, de quien se separó en 2023 pero, por algunos movimientos de ambos en redes sociales en estas últimas semanas, ya se especula con una reconciliación

PEDRO NETO

El portugués que fue una revelación de la Premier League 2023/24 jugando en el Wolverhampton Wanderers y ahora brilla en el Chelsea acaparó los titulares de la Copa del Mundo no por su rendimiento deportivo, sino porque se convirtió en tendencia en redes sociales al ser coronado de manera no oficial como el jugador más buenmozo del torneo, status que alcanzó según las opiniones de los periodistas acreditados. Mientras Pedro Neto (26) se toma con humor su “título”, su corazón tiene dueña: la modelo Carolina Silva, originaria de Viana do Castelo, igual que él
El portugués que fue una revelación de la Premier League 2023/24 jugando en el Wolverhampton Wanderers y ahora brilla en el Chelsea acaparó los titulares de la Copa del Mundo no por su rendimiento deportivo, sino porque se convirtió en tendencia en redes sociales al ser coronado de manera no oficial como el jugador más buenmozo del torneo, status que alcanzó según las opiniones de los periodistas acreditados. Mientras Pedro Neto (26) se toma con humor su “título”, su corazón tiene dueña: la modelo Carolina Silva, originaria de Viana do Castelo, igual que él

FRANCISCO TRINCÃO

Es una de las sensaciones de la Copa del Mundo. Por su capacidad para desequilibrar –a los 26 años, el delantero portugués que actualmente juega en el Sporting de Lisboa en la selección lusa se luce al lado de Cristiano Ronaldo– y por su facha, que levanta suspiros en todos los estadios. Desde su reciente salto al mundo de la moda en campañas y tapas de revistas, Francisco se ganó el reconocimiento de fashion boy, una legión de seguidores en redes sociales y un amor: está en pareja con Costança Farinha, a quien presentó oficialmente en un posteo de Instagram cuando su equipo salió campeón el año pasado
Es una de las sensaciones de la Copa del Mundo. Por su capacidad para desequilibrar –a los 26 años, el delantero portugués que actualmente juega en el Sporting de Lisboa en la selección lusa se luce al lado de Cristiano Ronaldo– y por su facha, que levanta suspiros en todos los estadios. Desde su reciente salto al mundo de la moda en campañas y tapas de revistas, Francisco se ganó el reconocimiento de fashion boy, una legión de seguidores en redes sociales y un amor: está en pareja con Costança Farinha, a quien presentó oficialmente en un posteo de Instagram cuando su equipo salió campeón el año pasadoGetty Images - Getty Images Europe

MASON MOUNT

El británico que cinceló su cuerpo trabajando a conciencia desde 2019 (tenía una complexión muy delgada y ahora le dicen “Mason Mountain”) es uno de los indiscutidos en el top 10 de los jugadores más atractivos de la Copa del Mundo. Con 27 años, el mediocampista destaca por su estilo y carisma, y por la enorme popularidad que tiene en redes sociales: es el gran favorito en TikTok. Criado en la cantera del Chelsea –actualmente milita en el Manchester United–, también es un soltero codiciado: su última relación conocida fue con la modelo Freya Tidy, de quien se separó hace dos años
El británico que cinceló su cuerpo trabajando a conciencia desde 2019 (tenía una complexión muy delgada y ahora le dicen “Mason Mountain”) es uno de los indiscutidos en el top 10 de los jugadores más atractivos de la Copa del Mundo. Con 27 años, el mediocampista destaca por su estilo y carisma, y por la enorme popularidad que tiene en redes sociales: es el gran favorito en TikTok. Criado en la cantera del Chelsea –actualmente milita en el Manchester United–, también es un soltero codiciado: su última relación conocida fue con la modelo Freya Tidy, de quien se separó hace dos años

MILAD MOHAMMADI

Con una cuenta de Instagram que levanta pasiones desde que la estrenó, el iraní Milad Mohammadi (32) –tiene un hermano gemelo, Mehrdad, que también es futbolista profesional– llamó la atención de los periodistas por su presencia en la cancha y su popularidad estalló hasta hacer de él un fenómeno viral. Dueño de un físico privilegiado y megafashionista, en sus posteos conviven paseos en BMW descapotables con un armario en el que se mezcla ropa de Gucci, Adidas o Pepe Jeans, y ¡el botón de like arde! La estrella del Persepolis F.C. mantiene su vida privada lejos de los medios
Con una cuenta de Instagram que levanta pasiones desde que la estrenó, el iraní Milad Mohammadi (32) –tiene un hermano gemelo, Mehrdad, que también es futbolista profesional– llamó la atención de los periodistas por su presencia en la cancha y su popularidad estalló hasta hacer de él un fenómeno viral. Dueño de un físico privilegiado y megafashionista, en sus posteos conviven paseos en BMW descapotables con un armario en el que se mezcla ropa de Gucci, Adidas o Pepe Jeans, y ¡el botón de like arde! La estrella del Persepolis F.C. mantiene su vida privada lejos de los medios

LEANDRO PAREDES

El mediocampista argentino campeón del mundo en Qatar 2022 encabeza los rankings digitales de los más lindos de esta Copa del Mundo, gracias a un atractivo que combina intensidad futbolera, mirada firme y porte clásico. Con 31 años, Leandro Paredes –que ya se animó a ser modelo junto a su hijo Giovanni para la marca de ropa infantil Rum Rum– no descarta un futuro fashion cuando se retire del fútbol (juega en Boca Juniors), y para eso cuenta con el apoyo de su amor de toda la vida, Camila Galante, y de sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro
El mediocampista argentino campeón del mundo en Qatar 2022 encabeza los rankings digitales de los más lindos de esta Copa del Mundo, gracias a un atractivo que combina intensidad futbolera, mirada firme y porte clásico. Con 31 años, Leandro Paredes –que ya se animó a ser modelo junto a su hijo Giovanni para la marca de ropa infantil Rum Rum– no descarta un futuro fashion cuando se retire del fútbol (juega en Boca Juniors), y para eso cuenta con el apoyo de su amor de toda la vida, Camila Galante, y de sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro
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