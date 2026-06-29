La selección más sexy. Los jugadores del Mundial 2026 que levantan suspiros dentro y fuera de la cancha

Te presentamos al equipo “imposible”: los once futbolistas que son furor en los estadios y en redes sociales
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JOŠKO GVARDIOL
DECLAN RICE
JUDE BELLINGHAM
CHRISTIAN PULISIC
RODRIGO DE PAUL
FERRÁN TORRES
PEDRO NETO
FRANCISCO TRINCÃO
MASON MOUNT
MILAD MOHAMMADI
LEANDRO PAREDES
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