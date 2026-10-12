La sobrina de Lady Di. Descubrimos la nueva faceta de Lady Eliza Spencer a pocos meses de casarse

Los últimos meses fueron inolvidables para Lady Eliza Spencer (34). La sobrina de la princesa Diana anunció su compromiso con Channing Millerd tras una romántica pedida de mano en lo alto de un acantilado en Santorini al atardecer, y comenzó una nueva etapa como empresaria: junto a su prometido, lanzó Lala V, un vino rosado de la Provenza. “Surgió de un sueño compartido entre Channing y yo –le contó Eliza a HELLO!–. Realmente fue una tarea hecha con amor por parte de ambos”. Obviamente el vino también servirá para celebrar su relación, porque planean servirlo durante su boda. “Planificar el casamiento es una etapa muy emocionante para nosotros. Estamos disfrutando mucho del proceso y tomándonos nuestro tiempo”, dijo la novia. Se conocieron en Sudáfrica, donde Eliza creció junto a su madre –la ex modelo Victoria Aitken–, su hermana gemela Lady Amelia Spencer– y sus otros hermanos: Lady Kitty Spencer (35), el vizconde Althorp (32) y Samuel Aitken (23). Según ella, Lala V rinde homenaje a su infancia. “El nombre es muy personal para mí. Cuando mi hermano Samuel era pequeño, no podía pronunciar ‘Eliza’ y me llamaba ‘Lala’. Pronto ‘Lala’ se convirtió en mi apodo familiar y me acompaña desde entonces, así que me pareció especial incorporarlo a la marca”. Luego agregó: “La ‘V’ proviene de mi segundo nombre, Victoria, que es también el de mi madre, por lo que existe ahí otro vínculo familiar entrañable”. Además de presentar su nuevo negocio, Eliza y Channing estuvieron recorriendo Italia en busca de posibles escenarios para su boda.

Eliza luce su espectacular anillo de compromiso Lala V

El momento en que su novio, Channing Millerd, le pide casamiento en un acantilado de Santorini @elizavspencer

Lady Kitty Spencer, Nicky Hilton Rothschild, Eliza y Lady Amelia Spencer celebran el lanzamiento de Lala V

En un idílico escenario de la Provenza, Eliza posa con su vino rosado y confiesa: “Planificar nuestra boda es un capítulo muy emocionante y especial para nosotros” Lala V

La fiesta de lanzamiento del vino se celebró en el exclusivo rooftop Savage Garden de Londres