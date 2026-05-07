Las estrellas y el amor. Las parejas de los mejores pilotos del mundo brillaron en el Gran Prix de Miami

La Fórmula 1 de Miami se afianza como uno de los escenarios más atractivos del calendario deportivo. Y su cuarta edición, además de llenarse de estrellas de todos los ámbitos, estuvo teñida de celeste y blanco: la destacada performance de Franco Colapinto, que quedó séptimo y sumó seis puntos para la escudería Alpine, dio 20 mucho que hablar. Lo mismo que la presencia de Lionel Messi, que acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), revolucionó el Autódromo Internacional ubicado en Miami Gardens.

La actriz y cantante argentino norteamericana Maia Reficco (conocida por su protagónico en la serie Kally’s Mashup, de Nickelodeon Latinoamérica, entre otras ficciones y su trabajo en Broadway) eligió un solero a lunares de Buci, que accesorizó con cartera de cuero Prada y mocasines con medias de J.Crew GettyImages

La pareja posó con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago GettyImages

Carlos Sainz y su novia, la modelo escocesa Rebecca Donaldson, llegan al Autódromo Internacional de Miami GettyImages

Franco saluda al italiano Andrea Kimi Antonelli, el ganador GettyImages

El español Carlos Sainz, piloto de Williams, charla en el box de Aston Martin con el golfista vasco Jon Rahm y el ex tenista Rafa Nadal GettyImages

El piloto británico George Russell y su novia desde hace seis años, Carmen Montero Mundt, que también se sumó a la tendencia lunares con camisa y short de Alexis, y cartera Dior GettyImages

El delantero del Inter de Miami Luis Suárez fue con su mujer, Sofía Balbi. Posaron con Bizarrap (a la izquierda de la imagen) y con el cantante Manuel Turizo (con camiseta que lleva el nombre de su disco, Apambichao)

Los dos talentos nacionales se abrazaron, se sacaron fotos, saludaron a los fans y Franco no pudo evitar dedicarle unas palabras al capitán de la selección de fútbol en su Instagram: “Mi sueño hecho realidad conocerte!! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida!! Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay, un placer enorme”. Del posado también formó parte la novia de Colapinto, la cantante y 24 actriz Maia Reficco. Hace semanas se rumoreaba que estaban juntos, pero recién el domingo lo oficializaron con un beso que se volvió viral. “Me estresé un poco (con el look), pero vengo acá sólo a bancar a Franco. Fue divertido”, dijo Maia cuando le preguntaron cómo lo había pasado.

Colapinto, en acción GettyImages

El piloto de Ferrari Charles Leclerc y su mujer, Alexandra, llegan al Team Village. La tiktoker impactó con un total look de Saint Laurent: chaqueta y falda lápiz bicolor, stilettos en punta y minicartera estilo hobo GettyImages

El futbolista español Sergio Reguilón (juega en el Inter de Miami) y su novia, la influencer y estudiante de Derecho Clara Ranz Rodríguez GettyImages

Los actores Terry Crews, Colin Farrell y Patrick Dempsey GettyImages

El presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann Agnelli, fue con su mujer, Lavinia Borromeo GettyImages

Anna de Ferran le puso música a la jornada GettyImages

El piloto canadiense Lance Stroll y su novia, la modelo y actriz israelí Yael Shelbia GettyImages

Jun Martín Del Potro pasea por el paddock GettyImages

La modelo y ex Miss Costa Azul Flavy Barla que está de novia con el piloto Esteban Ocon, deslumbró con un little black dress GettyImages

El piloto mexicano Sergio Pérez y su mujer, Carola Martínez, con una blusa cuello halter y falda lápiz a lunares GettyImages

Colapinto recibe la felicitación de su jefe, Flavio Briatore

La tiktoker norteamericana Alix Earle disfruta del show en un palco de invitados GettyImages

Juan Martín del Potro y Bizarrap también fueron parte el squad criollo que respaldó a Colapinto. Con la calidez y el fanatismo que los caracteriza, les desearon lo mejor antes de que saliera a la pista. El resto de la jornada: un show de moda, de “formuleras” (las parejas de los pilotos) y de fotos que dieron la vuelta al mundo.