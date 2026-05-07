Las estrellas y el amor. Las parejas de los mejores pilotos del mundo brillaron en el Gran Prix de Miami

Con Franco Colapinto de novio y brillando en el campeonato y Lionel Messi como invitado estelar, la cuarta edición de este show del automovilismo fue viral en todo el mundo
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La Fórmula 1 de Miami se afianza como uno de los escenarios más atractivos del calendario deportivo. Y su cuarta edición, además de llenarse de estrellas de todos los ámbitos, estuvo teñida de celeste y blanco: la destacada performance de Franco Colapinto, que quedó séptimo y sumó seis puntos para la escudería Alpine, dio 20 mucho que hablar. Lo mismo que la presencia de Lionel Messi, que acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), revolucionó el Autódromo Internacional ubicado en Miami Gardens.
Los dos talentos nacionales se abrazaron, se sacaron fotos, saludaron a los fans y Franco no pudo evitar dedicarle unas palabras al capitán de la selección de fútbol en su Instagram: “Mi sueño hecho realidad conocerte!! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida!! Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay, un placer enorme”. Del posado también formó parte la novia de Colapinto, la cantante y 24 actriz Maia Reficco. Hace semanas se rumoreaba que estaban juntos, pero recién el domingo lo oficializaron con un beso que se volvió viral. “Me estresé un poco (con el look), pero vengo acá sólo a bancar a Franco. Fue divertido”, dijo Maia cuando le preguntaron cómo lo había pasado.
Juan Martín del Potro y Bizarrap también fueron parte el squad criollo que respaldó a Colapinto. Con la calidez y el fanatismo que los caracteriza, les desearon lo mejor antes de que saliera a la pista. El resto de la jornada: un show de moda, de “formuleras” (las parejas de los pilotos) y de fotos que dieron la vuelta al mundo.
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