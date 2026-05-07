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Las estrellas y el amor. Las parejas de los mejores pilotos del mundo brillaron en el Gran Prix de Miami

Con Franco Colapinto de novio y brillando en el campeonato y Lionel Messi como invitado estelar, la cuarta edición de este show del automovilismo fue viral en todo el mundo

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Flavy Barla, Yael Shelbia y Maia Reficco dijeron presente para alentar a sus parejas
Flavy Barla, Yael Shelbia y Maia Reficco dijeron presente para alentar a sus parejas

La Fórmula 1 de Miami se afianza como uno de los escenarios más atractivos del calendario deportivo. Y su cuarta edición, además de llenarse de estrellas de todos los ámbitos, estuvo teñida de celeste y blanco: la destacada performance de Franco Colapinto, que quedó séptimo y sumó seis puntos para la escudería Alpine, dio 20 mucho que hablar. Lo mismo que la presencia de Lionel Messi, que acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), revolucionó el Autódromo Internacional ubicado en Miami Gardens.

La actriz y cantante argentino norteamericana Maia Reficco (conocida por su protagónico en la serie Kally’s Mashup, de Nickelodeon Latinoamérica, entre otras ficciones y su trabajo en Broadway) eligió un solero a lunares de Buci, que accesorizó con cartera de cuero Prada y mocasines con medias de J.Crew
La actriz y cantante argentino norteamericana Maia Reficco (conocida por su protagónico en la serie Kally’s Mashup, de Nickelodeon Latinoamérica, entre otras ficciones y su trabajo en Broadway) eligió un solero a lunares de Buci, que accesorizó con cartera de cuero Prada y mocasines con medias de J.Crew GettyImages
La pareja posó con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago
La pareja posó con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago GettyImages
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Carlos Sainz y su novia, la modelo escocesa Rebecca Donaldson, llegan al Autódromo Internacional de Miami GettyImages
Franco saluda al italiano Andrea Kimi Antonelli, el ganador
Franco saluda al italiano Andrea Kimi Antonelli, el ganador GettyImages
El español Carlos Sainz, piloto de Williams, charla en el box de Aston Martin con el golfista vasco Jon Rahm y el ex tenista Rafa Nadal
El español Carlos Sainz, piloto de Williams, charla en el box de Aston Martin con el golfista vasco Jon Rahm y el ex tenista Rafa Nadal GettyImages
El piloto británico George Russell y su novia desde hace seis años, Carmen Montero Mundt, que también se sumó a la tendencia lunares con camisa y short de Alexis, y cartera Dior
El piloto británico George Russell y su novia desde hace seis años, Carmen Montero Mundt, que también se sumó a la tendencia lunares con camisa y short de Alexis, y cartera Dior GettyImages
El delantero del Inter de Miami Luis Suárez fue con su mujer, Sofía Balbi. Posaron con Bizarrap (a la izquierda de la imagen) y con el cantante Manuel Turizo (con camiseta que lleva el nombre de su disco, Apambichao)
El delantero del Inter de Miami Luis Suárez fue con su mujer, Sofía Balbi. Posaron con Bizarrap (a la izquierda de la imagen) y con el cantante Manuel Turizo (con camiseta que lleva el nombre de su disco, Apambichao)

Los dos talentos nacionales se abrazaron, se sacaron fotos, saludaron a los fans y Franco no pudo evitar dedicarle unas palabras al capitán de la selección de fútbol en su Instagram: “Mi sueño hecho realidad conocerte!! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida!! Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay, un placer enorme”. Del posado también formó parte la novia de Colapinto, la cantante y 24 actriz Maia Reficco. Hace semanas se rumoreaba que estaban juntos, pero recién el domingo lo oficializaron con un beso que se volvió viral. “Me estresé un poco (con el look), pero vengo acá sólo a bancar a Franco. Fue divertido”, dijo Maia cuando le preguntaron cómo lo había pasado.

Colapinto, en acción
Colapinto, en acción GettyImages
El piloto de Ferrari Charles Leclerc y su mujer, Alexandra, llegan al Team Village. La tiktoker impactó con un total look de Saint Laurent: chaqueta y falda lápiz bicolor, stilettos en punta y minicartera estilo hobo
El piloto de Ferrari Charles Leclerc y su mujer, Alexandra, llegan al Team Village. La tiktoker impactó con un total look de Saint Laurent: chaqueta y falda lápiz bicolor, stilettos en punta y minicartera estilo hobo GettyImages
El futbolista español Sergio Reguilón (juega en el Inter de Miami) y su novia, la influencer y estudiante de Derecho Clara Ranz Rodríguez
El futbolista español Sergio Reguilón (juega en el Inter de Miami) y su novia, la influencer y estudiante de Derecho Clara Ranz Rodríguez GettyImages
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La tiktoker norteamericana Alix Earle disfruta del show en un palco de invitados
La tiktoker norteamericana Alix Earle disfruta del show en un palco de invitados GettyImages

Juan Martín del Potro y Bizarrap también fueron parte el squad criollo que respaldó a Colapinto. Con la calidez y el fanatismo que los caracteriza, les desearon lo mejor antes de que saliera a la pista. El resto de la jornada: un show de moda, de “formuleras” (las parejas de los pilotos) y de fotos que dieron la vuelta al mundo.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Samuel Ganem
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