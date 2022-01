Leandro Paredes, figura de la Selección y el PSG, nos recibe junto a su mujer y sus hijos en su chacra de Luján

Dejó su casa de París para pasar las fiestas en Argentina. En la chacra de Luján de Leandro Paredes (27), hay clima de reencuentro familiar. Se escuchan risas, chicos jugando en la pileta y se ven abrazos y miradas cómplices, de esas que uno tiene sólo con gente muy querida. El jugador de la Selección argentina y el Paris Saint-Germain viajó con su mujer Camila Galante (29) y sus hijos Victoria (8) y Giovanni (5), con quienes posa por primera vez en una producción exclusiva.

La fachada principal de la casa, donde predominan las líneas rectas. La puerta de entrada tiene gran protagonismo. Matias Salgado

-Leandro, ¿qué hay en vos de aquel chico que nació en San Justo?

-¡Todo! Sigo siendo el mismo chico tranquilo y humilde que disfruta de su familia y de sus amigos. Eso está intacto en mí.

-¿Nunca te marearon la vida en Europa y los contratos millonarios?

-Yo vengo de una familia de clase baja y tuve la suerte de tener siempre cerca a mis seres queridos –a mi mujer Camila y mi hermana mayor, sobre todo–, que me mantuvieron con los pies sobre la tierra. Es muy difícil no marearse cuando empezás a ganar mucho dinero de tan chico.

-¿Cómo te llevás con la presión dentro de la cancha?

–La presión está todos los días, en los entrenamientos, en los partidos… El éxito se disfruta poco. Ganamos la Copa América y al otro día ya estábamos pensando en el Mundial de Qatar, que también queremos ganar. Las derrotas duran mucho más de lo que se celebran las victorias. A mí me tocó perder la final de la Champions [N. de la R.: el PSG cayó frente al Bayern Múnich en agosto del año pasado] y la amargura me dura hasta hoy.

–¿Sos muy exigente con vos mismo?

–Muchísimo, me paso de rosca con la exigencia porque para mí nunca juego bien.

La familia Paredes al completo camina por el puente que atraviesa la laguna artificial que hay en la chacra. La propiedad fue comprada por el futbolista hace dos años y ahora planea regalársela a su mamá. Matias Salgado

–Ser futbolista de las grandes ligas también trae fotos, campañas… ¿Cómo te llevás con esa faceta?

–Es algo nuevo para mí. Hasta hace poco no les daba bola, me llamaban las marcas y yo no quería saber nada. Cambié mi cabeza porque me di cuenta de que me puede ayudar muchísimo con el marketing personal. Hice algo para Dior y Hugo Boss con el PSG y me sentí muy cómodo.

–¿Quiénes son tus grandes amigos en el PSG?

–Leo (Messi), Marco (Verratti), Ángel (Di María), Neymar, Ander Herrera… Con ellos nos juntamos siempre.

–¿Sólo hablan de fútbol?

–No, tratamos de compartir y hablar de otras cosas. Solemos juntarnos a comer algún asadito en casa o en la casa de ellos. Nuestras mujeres y nuestros hijos se llevan muy bien por suerte. Las charlas de fútbol, sólo en los vestuarios.

–¿Qué admirás de Messi?

–Su humildad. Siendo quien es y lo que genera en el mundo entero, su humildad es increíble. Es un modelo para mí.

–Camila, ¿cómo te llevás con las mujeres de los compañeros de Leo?

Camila: Me llevo muy bien con todas. Con Jorgelina (la mujer de Di María), Antonela (Roccuzzo) e Isabel (la mujer de Ander Herrera) nos vemos más seguido. Salimos, chusmeamos…

Leandro: Hablan mucho de carteras. [Se ríe]

Leo, Camila, Vicky y Giovanni en el bosque de la chacra. Matias Salgado

Una foto cargada de complicidad entre padre e hijo. "No le da ni bola al fútbol", dice Leo, entre risas, sobre su heredero. Matias Salgado

–¿Te molesta el título de “botinera”?

–Si ser botinera es estar con un futbolista, soy botinera. Aunque siempre lo dicen con tono despectivo, como que estamos sólo por dinero o por interés… A mí no me vengan con eso, yo estoy con Leo desde los 16.

–Leo, ¿qué serías si no fueras futbolista?

–¡Ni idea! Desde los 3 años decía que iba a jugar al fútbol y, por suerte, puedo dedicarme y vivir de lo que me apasiona.

–¿Viviste momentos duros en tu carrera?

–Cuando estaba jugando en Boca, un compañero me lastimó y tuve como cinco meses de recuperación. Justo en ese momento me transfirieron al Roma de Italia. Tenía 18 años, lesionado, no podía entrenar, mi hija había nacido hacía un mes, lejos de mi familia… Juro que lloraba todos los días y lo único que quería era volver a Argentina. Después entendí que ese sacrificio era parte del camino que tenía que recorrer para crecer como futbolista.

–¿Cómo manejás la distancia?

–Ya son ocho años que estamos viviendo en Europa y te terminás acostumbrando. Los primeros dos años fueron muy difíciles, estar lejos de los amigos y la familia se vuelve complicado.

–¿Te gustaría volver a Argentina?

–No es la idea por ahora. Siempre dije que me gustaría volver a Boca, pero siento que el país no es seguro para mi familia, así que más adelante veremos.

–¿Cuáles son tus deseos para el año nuevo?

–Salud para todo el mundo y ganar Qatar 2022. Ojalá esta vez integre la lista, porque en el Mundial anterior me quedé afuera y es algo que aún me duele.

UNA GRAN HISTORIA DE AMOR

–¿Cómo conociste a Camila?

–Su hermano menor jugaba conmigo en Boca y yo iba mucho a su casa cuando tenía 7 u 8 años. Le decía a todo el mundo que ella iba a ser mi novia, que nos íbamos a casar. Nos pusimos de novios cuando yo tenía 14 y Cami 16. Hace 12 años que estamos juntos.

–¿Quién dio el primer paso?

Camila: Leo. Él decía que yo no le daba bola, pero cuando me dijo si quería ser su novia, enseguida le dije que sí. Estuvimos casi un año sin que nadie supiera. [Se ríe]

Miradas y sonrisas que dicen más que mil palabras. Leo y Cami se conocieron cuando eran chicos y se pusieron de novios en la adolescencia. Matias Salgado

–¿Cómo definirías esta gran historia de amor?

Camila: Hermosa, no la cambio por nada. Fuimos padres muy jóvenes, nos mudamos a Europa, crecimos juntos… Nos casamos en 2017 en Buenos Aires.

Leandro: Armamos un gran equipo.

Camila y Vicky. A los dos meses de su nacimiento, se mudaron a Italia para acompañar la carrera de Leo en Europa. Matias Salgado

Los hermano Paredes, Victoria y Giovanni. Matias Salgado

Tarde de pileta y sol para aprovechar el verano argentino antes de regresar a Paris. Matias Salgado

–¿Cómo fue irte a Europa siguiendo los pasos de Leo?

Camila: La verdad es que se dio todo muy rápido. Nació Vicky y a los dos meses, nos mudamos. No fue nada fácil, yo estaba recién parida, me alejaba de mi familia…

Leandro: Además su familia la tenía como en una cajita de cristal y, de un momento para el otro, se fue a vivir a otro país.

Camila: Acompañar a Leo en su carrera tiene sus cosas buenas y malas. Me encanta dedicarme a mi familia casi por completo, pero también estoy mucho tiempo sola por los entrenamientos, las concentraciones, los partidos. Ahora estoy super entusiasmada con mi línea cosmética (@camilagalante.co) que sale a la venta en febrero. Es un proyecto que tengo con mi hermana Lourdes y una amiga. Las cremas se producen en Argentina.

–¿Tuvieron alguna crisis, se separaron?

Leandro: Nunca, gracias a Dios.

–¿Qué te sigue enamorando de Cami?

–Lo cariñosa que es conmigo, su generosidad, su humildad, lo que es como mamá. Ella es todo lo que un hombre necesita a su lado.

–Y a vos, Camila, ¿qué te conquista de Leo?

–Que es una gran persona, tiene un corazón enorme, es buen hijo, buen amigo y además es hermoso.

–¿Sos celoso, Leo?

Leandro: Lo normal. Confío mucho en ella. Jamás le revisaría el celular, ni tampoco estoy atento a los comentarios en su Instagram.

Camila: A mí tampoco se me ocurría revisar su celu.

–¿Cómo vivieron de cerca el “Wanda Gate”?

Leandro: Igual que todo el mundo, porque leemos y escuchamos lo mismo que todos. No iríamos nunca a preguntarles a ellos qué pasó. Cada uno sabe y las cosas de parejas se arreglan puertas adentro.

LOS HEREDEROS

-¿Qué es lo mejor de ser papá?

–Todo. En los días malos, mis hijos me cambian el ánimo con una sonrisa, cuando me dicen que me aman o me preguntan cómo me fue. Y aunque ese día haya sido fulero, ellos logran transformarlo en algo bueno. Disfruto mucho de la paternidad.

En el quincho hay una mesa de pool que también se transforma en mesa de ping-ping. Aquí vemos a Leandro y su hija en pleno juego. Matias Salgado

Sobre una de las paredes del quincho, están enmarcadas las camisetas de los clubes en los que jugó Leandro. También la de su actual equipo, el PSG.

Un retrato pintado a mano también ocupa un lugar destacado en el quincho.

–¿Cómo es el vínculo con tus hijos?

–Amoroso a morir. Los cuatro somos muy cariñosos. Cami y yo venimos de familias muy demostrativas y heredamos esa forma de relacionarnos con nuestros hijos.

–¿Giovanni dice que quiere ser futbolista?

–No le ni da bola al fútbol. [Se ríe]

¿Pero te gustaría que lo sea?

–No. Que elija lo que lo haga feliz. No soy el típico padre pesado que le insiste para jugar a la pelota o para que sea futbolista. Yo vi a muchos de esos padres y también vi el sufrimiento que les provocaban a los hijos con ese hostigamiento. Yo no quiero eso para mi hijo.

–¿Cómo llevan ellos tu popularidad?

–Vicky, que es más grande, es consciente de la pasión que despiertan el fútbol y los jugadores. Cuando era más chica se enojaba un poco cuando venían a pedirme fotos, pero ahora lo toma como algo natural.

–¿Les gustaría tener más hijos?

Camila: No, así estamos bien. Nos encantan los chicos, pero no estamos para arrancar de nuevo con pañales.

