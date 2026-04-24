Mónica Cahen d’Anvers a los 91. Todas las fotos del homenaje musical que su familia le hizo en su chacra en San Pedro

A sus 91 años, Mónica Cahen d’Anvers vivió, tal vez, uno de los homenajes más emotivos de su vida. El pasado sábado 18 de abril, sus hijos Iván “Vane” y Sandra Mihanovich y su nieta Sol se subieron a un pequeño escenario e interpretaron frente a un reducido público de familiares e íntimos amigos “La canción de La Campiña”, un tema inspirado en la famosa chacra que construyó la reconocida periodista junto con su marido, César Mascetti –quien murió en 2022–, hace más de cuarenta años en San Pedro.

Iván “Vane” Mihanovich; a su lado, su hija Sol, Mónica Cahen d’Anvers y Sandra. “Somos una gran familia arriba del escenario y eso es muy lindo. Hace poco armamos un ciclo en el lugar que se llama La Campiña de Noche donde cantamos los tres acompañados por mi marido, Matías Onzari, que es bajista, y mi suegro, Eduardo Onzari, baterista”, cuenta Sol foto: Matías Salgado

Desde entonces, La Campiña se convirtió en un ambicioso proyecto que combina la productividad agrícola –en un terreno de unas 500 hectáreas cosechan duraznos y cítricos– con el turismo gastronómico, además del refugio principal de la pareja, su lugar en el mundo. “Llegamos acá en busca del sol, de los perfumes del río, de los aromas, de los pájaros… de todo lo que no encontrábamos en la ciudad y por las que valía la pena pelear en la vida. Y con César tuvimos suerte de querer ese mismo sueño. Esta campiña representa mi madurez y mi vejez”, dijo hace un tiempo la reconocida periodista a ¡HOLA! Argentina.

Junto a su hija, Sandra Mihanovich. “Ella sigue viviendo en San Pedro, pero también un poco en mi casa, en San Isidro. Va y viene…”, cuenta Sandra foto: Matías Salgado

En sintonía con ese espíritu, Sandra Mihanovich quiso sorprender a su madre y compuso su nueva canción junto a la autora rosarina Sandra Corizzo y con el apoyo incondicional de su sobrina, también cantante. “La presentamos la otra noche y fue lindísimo. La gente estaba muy contenta, creo que tuvimos una muy buena recepción. La idea un poco era mostrar de qué se trataba La Campiña, su atractivo, el trabajo, su gente”, cuenta entusiasmada Sol Mihanovich, quien desde hace más de veinte años integra la banda de su tía Sandra.

Mónica Cahen d’Anvers sigue disfrutando sus caminatas por La Campiña, la chacra que construyó junto a su marido, César Mascetti (murió en 2022), hace más de cuarenta años foto: Matías Salgado

Sandra Mihanovich con su sobrina Sol, quien integra su banda desde hace más de veinte años. “Cantar con mi tía tiene otra dimensión. Me voy de gira con ella y tocamos en teatros enormes, recorremos países y eso me parece buenísimo, porque me permite conocer la música en todos los matices… Aprendo muchísimo, soy muy admiradora suya”, cuenta Sol foto: Matías Salgado

–¿Qué significa La Campiña?

–El lugar enseguida me remite a mi infancia, a mis fines de semana en San Pedro con mis abuelos. Mis papás fueron padres muy jóvenes, entonces también pasábamos mucho tiempo con mis abuelos. César siempre me decía: “Sólo tenías tres meses y ya dormías entre nosotros”. Ellos empezaron con un sueño chico, sólo hacían naranjas. Me acuerdo que la gente se agolpaba en la tranquera para ver qué es lo que hacían Mónica y César y esa demanda los empujó a agrandar el proyecto. Primero fue una casa de té para que la gente pudiera conocer el lugar y después sentarse a comer algo rico casero; luego se convirtió en esto grande que es hoy. Mis abuelos trabajaban toda la semana como periodistas y después ponían el resto de sus energías en este nuevo sueño. Es alucinante porque tiene que ver con honrar la tierra, la fruta, las palomas…

Sandra con su pareja, Marita Novaro Hueyo foto: Matías Salgado

Lalo Mir, periodista sampedrino, charló animadamente con su amiga Mónica foto: Matías Salgado

–Tu abuela se animó a subirse al escenario y cantó con ustedes “Una mujer”, de Caetano Veloso y João Gilberto. Se nota que está de muy buen ánimo…

–Sí, por suerte está muy bien. Desde que murió César, todos en la familia la rodeamos muchísimo y estamos muy atentos a que esté bien. Va de una casa a la otra, está mucho con Sandra y con mi viejo, y de repente está con mi hermano Sebastián y un poco conmigo también. La estamos acompañando un montón.

Vane, Sandra y Sol Mihanovich presentaron el tema dedicado a La Campiña foto: Matías Salgado

Mónica escuchó atenta el show y hasta se animó a subirse al escenario y cantar con su familia “Una mujer”, de Caetano Veloso y João Gilberto foto: Matías Salgado

–¿Qué les dijo de la canción?

–Le fascinó. Creo que le hace bien ver que estemos todos cuidando un poco sus pasos. Es como si nuestra brújula después de que partió mi abuelo se hubiera desviado hacia San Pedro. Ahora estamos metiéndonos más en su mundo. La estamos protegiendo, cuidando y, sobre todo, disfrutándola porque ella es lo más.