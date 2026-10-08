Luciana Barroso: la argentina que lleva dos décadas con Matt Damon... más fitness, más moda y una imagen renovada

Las cámaras suelen posarse en él, en Matt Damon (55), el talentoso actor nacido en Cambridge, Massachusetts, quien –desde su participación en Will Hunting– viene escribiendo una de las carreras más sólidas y exitosas del mundo del cine. Pero, cada vez más, los flashes apuntan a ella, a su mujer desde hace 20 años, Luciana Barroso (50). En sus últimas apariciones públicas –que siempre son muy puntuales–, la argentina no hace más que acaparar la atención de todos. A comienzos de este año, en la alfombra roja de la película Crime 101, en Los Ángeles, sorprendió con un cambio de look: estrenó nuevo corte de pelo (durante años, llevó melena larga) con delicados reflejos que iluminaban su rostro y marcaban sus facciones. Y tal como sucedió al mes siguiente, en Revels and Revelations, la gala benéfica que se hace en San Francisco, dio que hablar con un diseño negro y muy sensual que dejaba a la vista su figura… torneada como la de su marido, el protagonista de La Odisea.

En el estreno mundial de Crime 101, en febrero de 2026, con cambio de look y un estilismo sofisticado. A pesar de que elige estar alejada de los flashes, cada vez que Luciana aparece en la red carpet recurre a diseñadores de primera línea, desde Dior hasta Versace, pasando por Saint Laurent y el argentino Gustavo Cadile Getty Images

Con sus cuatro hijas –Alexia (fruto de una relación previa de la salteña, fue adoptada legalmente por Damon), Isabella, Gia y Stella–, en Nueva York, en el estreno de The Instigators, una de las películas que Luciana realizó con Artists Equity, la productora en la que es socia junto con su marido y con Ben Affleck Getty Images

SOCIOS TODO TERRENO

“Es lo más grande de mi vida”, le dijo a la revista People Damon cuando le preguntaron sobre su mujer desde hace dos décadas, la salteña que conoció en 2003 en Miami: él filmaba la película Stuck on You y ella era moza en un bar. Fue amor a primera vista, confesó él. Se casaron en 2005 en una ceremonia privada en Manhattan y renovaron sus votos matrimoniales en abril de 2013.

Con el pelo largo, acompañando a Matt en los premios Gotham Independent Film Awards en Cipriani Wall Street Getty Images

En el evento benéfico OneXone, en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá llevó un vestido de líneas simples Getty Images

“Hay mucho amor, respeto y confianza”, dijo el actor sobre su relación con Luciana. Padres de cuatro hijas –Alexia (27), fruto de una relación previa de la argentina; Isabella (20); Gia (17) y Stella (15)–, Barroso y Damon son socios en lo personal y en lo profesional: comparten la misma filosofía de vida y, además, son socios en Artists Equity, la productora que Matt fundó junto a su amigo y colaborador Ben Affleck. “Ella lee todo lo que hago. Ve los cortes de las películas. Me he apoyado con sus notas durante años”, contó Damon.

De la mano de su amor, en el Odeon Leicester Square en Londres, durante el estreno de Jason Bourne. Para la cita, eligió un vestido de gran tajo, sandalias plateadas Getty Images

En Los Ángeles, el estreno de Los hermanos Grimm, meses antes de dar el “sí, quiero” Getty Images

Transparencias, brillos y escote profundo para asistir al Royal Hall of Industries en Sídney, en el desfile de Camilla and Marc, durante la Semana de la Moda, en Australia, en 2018 Getty Images

Enfundada en espectacular strapless de Valentino con transparencias y apliques brillantes, para acompañar a su marido en la alfombra roja de la película El último duelo, en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia Getty Images

Con un diseño con brillos en el estreno de Misión Rescate, en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2015, Canadá Getty Images

La argentina no le teme a los colores: para la red carpet de Pequeña gran vida, en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia, optó por un strapless con escote y detalles metalizados, que acompañó con un clutch espejado Getty Images

Para Matt, la llegada a los 50 trajo una nueva conciencia sobre el paso del tiempo y la necesidad de priorizar la salud y la familia por sobre todas las cosas. Con esa premisa, cuando tuvo que encarar la preparación para La Odisea, buscó un cambio de hábitos profundo y sin locuras drásticas. Luciana no solo lo apoyó, sino que se sumó a la par en cada paso: adoptó su misma disciplina, completó los 90 días del programa estricto que diseñó el doctor Gabe Stump –libre de gluten, lácteos, cafeína, azúcar y alcohol– y entrenó junto a él durante cinco meses en el gimnasio del sótano de su casa en Brooklyn. El resultado de haber hecho propio el camino de su marido hoy salta a la vista: a sus 50 años, la argentina luce una figura radiante.

Un plano más abierto de la foto de la apertura de esta nota. Luciana, con un elegante diseño de seda con gran escote y breteles finos; el pelo, recogido, daba protagonismo a las joyas Getty Images