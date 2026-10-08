Luciana Barroso: la argentina que lleva dos décadas con Matt Damon... más fitness, más moda y una imagen renovada

En esta nota, repasamos su estilo, desde sus primeras apariciones públicas hasta sus radiantes últimas alfombras rojas
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Las cámaras suelen posarse en él, en Matt Damon (55), el talentoso actor nacido en Cambridge, Massachusetts, quien –desde su participación en Will Hunting– viene escribiendo una de las carreras más sólidas y exitosas del mundo del cine. Pero, cada vez más, los flashes apuntan a ella, a su mujer desde hace 20 años, Luciana Barroso (50). En sus últimas apariciones públicas –que siempre son muy puntuales–, la argentina no hace más que acaparar la atención de todos. A comienzos de este año, en la alfombra roja de la película Crime 101, en Los Ángeles, sorprendió con un cambio de look: estrenó nuevo corte de pelo (durante años, llevó melena larga) con delicados reflejos que iluminaban su rostro y marcaban sus facciones. Y tal como sucedió al mes siguiente, en Revels and Revelations, la gala benéfica que se hace en San Francisco, dio que hablar con un diseño negro y muy sensual que dejaba a la vista su figura… torneada como la de su marido, el protagonista de La Odisea.
SOCIOS TODO TERRENO
“Es lo más grande de mi vida”, le dijo a la revista People Damon cuando le preguntaron sobre su mujer desde hace dos décadas, la salteña que conoció en 2003 en Miami: él filmaba la película Stuck on You y ella era moza en un bar. Fue amor a primera vista, confesó él. Se casaron en 2005 en una ceremonia privada en Manhattan y renovaron sus votos matrimoniales en abril de 2013.
“Hay mucho amor, respeto y confianza”, dijo el actor sobre su relación con Luciana. Padres de cuatro hijas –Alexia (27), fruto de una relación previa de la argentina; Isabella (20); Gia (17) y Stella (15)–, Barroso y Damon son socios en lo personal y en lo profesional: comparten la misma filosofía de vida y, además, son socios en Artists Equity, la productora que Matt fundó junto a su amigo y colaborador Ben Affleck. “Ella lee todo lo que hago. Ve los cortes de las películas. Me he apoyado con sus notas durante años”, contó Damon.
Para Matt, la llegada a los 50 trajo una nueva conciencia sobre el paso del tiempo y la necesidad de priorizar la salud y la familia por sobre todas las cosas. Con esa premisa, cuando tuvo que encarar la preparación para La Odisea, buscó un cambio de hábitos profundo y sin locuras drásticas. Luciana no solo lo apoyó, sino que se sumó a la par en cada paso: adoptó su misma disciplina, completó los 90 días del programa estricto que diseñó el doctor Gabe Stump –libre de gluten, lácteos, cafeína, azúcar y alcohol– y entrenó junto a él durante cinco meses en el gimnasio del sótano de su casa en Brooklyn. El resultado de haber hecho propio el camino de su marido hoy salta a la vista: a sus 50 años, la argentina luce una figura radiante.
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