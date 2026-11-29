Dos años después de haber regresado a Suecia tras haber vivido más de una década en el exterior, la princesa Magdalena (44) se lanzó a una nueva aventura, esta vez lejos de sus compromisos institucionales. Escoltada por su marido, el financista británico-estadounidense Chris O’Neill (52), y sus hijos Nicolas (11) y Adrienne (8) –la princesa Leonore (12) no la pudo acompañar–, desfiló la alfombra roja del parque de diversiones Gröna Lund de Estocolmo durante el estreno de la serie animada Jacken pa Numa, bajo el sello de la plataforma europea SkyShowtime.

Magdalena de Suecia posa en la alfombra roja junto a su marido, Chris O´Neill, y sus hijos Nicolas y Adrienne durante el estreno de la serie infantil animada Jacken pa Numa, ficción que creó y produjo para la plataforma europea SkyShowtime Michael Campanella - Getty Images Europe

Este es uno de los proyectos más personales de la hija de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, quien ideó la historia junto a su amiga Karini Gustafson-Teixeira durante la pandemia. “Espero que a los niños les resulte maravilloso y divertido, ojalá que sigan sintiendo esa curiosidad por la naturaleza y por salir a descubrir alguna aventura”, confió la princesa a la revista Svensk Damtidning tras hablar de su rol como productora de la serie.

Después de vivir catorce años entre Nueva York, Londres y Miami, Magdalena volvió a Estocolmo junto a su familia en 2024 John Berry - GC Images

La historia gira en torno a tres chicos que llegan a un misterioso archipiélago y juntos intentan resolver un gran enigma. “Confieso que le debo mucho a mi padre. Él fue muy importante en mi infancia porque nos enseñó a amar la naturaleza y a cuidarla”, concluyó.

LA HIJA PRÓDIGA

Desde 2010, Magdalena de Suecia vivió entre Nueva York, Londres y Miami, dedicada de lleno al cuidado de su familia. Si bien en ese tiempo mantuvo un perfil reservado, nunca rompió formalmente con la Corona ni renunció a sus títulos. Sí se dejó ver en eventos puntuales de la familia real, como la tradicional ceremonia de los Premios Nobel y determinadas galas de fundaciones benéficas.

Junto a su hermana Victoria (heredera del trono), cómplices y amigas, durante la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit el 25 de agosto de 2001, en la Catedral del Salvador de Oslo Antony Jones - Getty Images Europe

Magdalena y el financista británico O´Neill se conocieron en 2010 en Nueva York. En 2013 se casaron en la Capilla del Palacio Real de Estocolmo y al año siguiente nació su primera hija, Leonore Anna Lu Lundholm - WireImage

Con una mirada puesta en una vida más libre y dispuesta a cumplir sus sueños, Magdalena acompde los suyos. Así como su marido renunció al título de príncipe para continuar trabajando en el ámbito privado, sus tres hijos también fueron liberados de sus obligaciones. El rey Carlos XVI Gustavo lo dispuso así en 2019 tras anunciar que los herederos de la princesa Magdalena y los de su hermano Carlos Felipe ya no serían considerados miembros oficiales de la familia real. Si bien continúan conservando sus títulos, ya no deben cumplir con todos los compromisos de agenda.

El matrimonio real junto a sus tres hijos durante el bautismo de Adrienne, el 8 de junio de 2018, en la capilla del Palacio de Drottningholm, en Estocolmo Samir Hussein - WireImage

“Este cambio se planeó desde hace mucho tiempo. Chris y yo creemos que es bueno que nuestros hijos tengan ahora una mayor oportunidad de forjar sus propias vidas como personas privadas en el futuro”, escribió entonces la princesa en sus redes sociales.

En la actualidad la princesa colabora como vicepresidenta honoraria de la World Childhood Foundation, la organización fundada por su madre en 1999 para prevenir el abuso y la explotación infantil Astrid Stawiarz - Getty Images North America

En 2024 regresó a Suecia para instalarse de manera definitiva en su residencia de Hovstallet, Estocolmo. “Ya era el momento de volver a casa... Extrañaba mucho a mi familia y a mis amigos cercanos. También tenía la sensación de que mis hijos estaban creciendo como pequeños estadounidenses. Para mí era importante traerlos aquí y transmitirles su herencia sueca”, reveló a la revista francesa Point de Vue.

Poco a poco, Magdalena retoma los compromisos de la agenda real. Vestida con el tradicional traje sueco, la princesa participó en los festejos por el Día Nacional el pasado 20 de noviembre Michael Campanella - Getty Images Europe

Desde entonces, la princesa volvió a sumergirse de a poco en la vida de la Corona. Además de retomar su agenda como vicepresidenta honoraria de la World Childhood Foundation –la organización fundada por su madre para prevenir el abuso y la explotación infantil–, el año pasado participó en la tradicional ceremonia de los Premios Nobel y comenzó a planificar su primera gira por el país en diez años.

La princesa acompañó a su hijo, el príncipe Nicolas, en la inauguración del Discovery Park, el parque de diversiones que la localidad de Västernorrland le obsequió al pequeño príncipe el día de su bautismo Rune Hellestad - Getty Images Europe

Curiosa e inquieta, tampoco abandonó su espíritu emprendedor y, a la par de su vida royal, debutó como escritora de cuentos infantiles y hasta lanzó una línea para el cuidado de la piel llamada MinLen, en colaboración con la marca Weleda. “La realidad es que no tengo muchos compromisos oficiales, así que es tiempo de hacer cosas nuevas”, confió entusiasmada a la cadena RTL.

De vuelta en su tierra, Magdalena de Suecia parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre el legado real y el camino creativo. Con proyectos propios en marcha y su familia echando raíces en Estocolmo, la princesa está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida.