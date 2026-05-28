Matias Lipman cuenta su historia de superación y cómo se convirtió en representante de futbolistas

Más allá de lo profesional, intento acompañar a los jugadores desde otro lugar, entendiendo que, aunque van a hacer lo que aman, también atraviesan un cambio de vida muy profundo”, cuenta a ¡HOLA! Argentina Matías Lipman (37), representante y dueño de la agencia Leduar Football, en su casa de Barrio Parque. Padre de Capri (4), atraviesa un presente de equilibrio entre la intensidad de los viajes y su trabajo con una vida personal “simple”.

Matías (37, separado, padre de una hija llamada Capri) posa en el living de su casa de Barrio Parque Matías Salgado

–Viviste en Suecia hasta la adolescencia y luego tu familia se instaló en la Argentina. ¿Qué recuerdos te trae ese momento?

–Nací en Suecia, donde viví hasta los 17 años. Volver fue, en muchos sentidos, un duelo: dejé amigos, colegio e idioma. Fue una etapa de incertidumbre, pero con el tiempo entendí que también era una gran oportunidad. Ahí empecé a estudiar Relaciones Públicas, sin imaginar que terminaría en el fútbol.

–¿Cuándo sentiste que ese mundo te despertaba una forma de trabajo?

–Fue un proceso personal. Alrededor de los 24 tuve un “momento cero”, en el que me cuestioné todo. Tenía pocos recursos, pero muchas ganas de encontrar algo que me representara.

–¿Cuándo fue que el esfuerzo empezaba a dar resultados?

–En 2015, con el pase de Ramiro Funes Mori a Everton. Yo era un desconocido, pero cuando logré que me escucharan, sentí que algo empezaba a acomodarse.

–¿Cómo aprendiste a convivir con el “no”?

–Es un aprendizaje constante. Hago psicoanálisis desde que llegué a la Argentina y fue clave para construir confianza y sostener el proceso.

–¿Tu vivencia personal te ayuda a acompañar a los jugadores en el exterior?

–Sí. Sé lo que implica llegar a un lugar desconocido. Haber vivido afuera me permite entender esas dinámicas y transmitirles tranquilidad y acompañamiento.

–¿Hubo alguna experiencia que te haya marcado especialmente?

–Sí. Con Claudio Spinelli, a quien llevamos a Ucrania en plena pandemia. Todo se hizo a la distancia y, pocos meses después, estalló la guerra. Nos organizamos con Cancillería y lo sacamos del país vía Polonia. Fue un momento muy difícil que mostró que este trabajo va mucho más allá del fútbol.

–¿Qué valores te transmitió tu familia?

–La cultura del esfuerzo. Mis padres siempre trabajaron mucho y eso lo heredé, especialmente de mi madre.

–¿Cómo te transformó la paternidad?

–Muchísimo. Capri es lo que más disfruto hoy. Ser padre me ordenó y me conectó con algo más esencial. Ella es muy sociable. Trato de inculcarle el disfrute y que sea buena persona. Hoy mi mayor felicidad está en lo simple, con ella y mis afectos.

“Haber vivido afuera me permite entender esas dinámicas y transmitirles tranquilidad a los jugadores”, nos cuenta Matías Salgado