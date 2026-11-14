Máxima en África: dos looks reciclados, una pieza cargada de significado para el país anfitrión y una marca que usó por primera vez

Como defensora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera, la reina Máxima (55) viajó al continente africano, concretamente a Ghana, en una visita de cuatro días, del 2 al 5 de noviembre. Entre las múltiples actividades de su agenda, la soberana de los Países Bajos conoció una granja y una fábrica en la que se procesan diversas frutas para convertirlas en productos deshidratados, conversó con los agricultores, recorrió el mercado de Accra, donde se reunió con mujeres emprendedoras que gestionan sus finanzas mediante la aplicación fintech Affinity, y tuvo un encuentro con Otumfuo Nana Osei Tutu II, rey de los ashanti, un importante grupo étnico del centro del país.

Durante su visita a PharmAccess, en Accra, Máxima mostró el lado más versátil de su estilo: combinó una falda de jean midi con bordados florales y calados en el bajo, con una blusa blanca también calada, ambos ítems de Chorus (firma que usa por primera vez), ballerinas azules con puntera metalizada y gafas de sol Ray-Ban estilo aviador Cordonpress

Aunque no es jefe de Estado, este rey ejerce una importante autoridad cultural y tradicional sobre su pueblo, especialmente en la región de Kumasi, y desde abril de 2002 está casado con Lady Julia Osei Tutu, una abogada especializada en Derecho Internacional que participa en numerosas iniciativas educativas y benéficas.

Durante una serie de reuniones con autoridades ghanesas, Máxima recicló su impactante vestido Adikia de Altuzarra, un diseño asimétrico estampado en verde y blanco que completó con stilettos Gianvito Rossi y aros de Bode & Bodes CORDONPRESS

Tras completar su agenda oficial, Máxima volvió a demostrar por qué es una de las royals más admiradas por su estilo. En los últimos días de su visita llamó la atención con una serie de apuestas que combinaron elegancia, sustentabilidad y un sutil homenaje a la cultura local. Así, para una reunión en el Ministerio de Finanzas, recuperó un vestido estampado de corte asimétrico de la firma Altuzarra que ya había lucido en varias oportunidades, como en un posado de verano familiar en 2022. También rescató de su guardarropa un diseño estampado de Etro, de 2016, para su encuentro con el rey ashanti, Otumfuo Osei Tutu II.

Para su visita al Banco de Ghana y al Banco Mundial en Acra, lució su emblemática maxipollera Lady Africa, de Vlisco, que combinó con top azul oscuro cinturón ancho y cartera June de Marina Raphael PPE - SIPAPRE

Y, como broche de oro, volvió a lucir la pollera Lady Africa, una de las piezas más simbólicas de su guardarropa. Diseñada por Vlisco, la histórica firma textil neerlandesa conocida por sus estampados inspirados en África, la prenda fue mucho más que una apuesta fashion: se trató de un elegante homenaje a la riqueza cultural del continente y un gesto de respeto hacia el país que la recibió durante su misión oficial para la ONU.

Antes de dirigirse a su encuentro con el rey ashanti, la Reina fue recibida en el aeropuerto con una ceremonia tradicional. Para la ocasión, rescató un conjunto de Etro con estampado paisley en tonos beige y naranja que conserva desde 2016. Completó el look con cinturón trenzado y su bolso Bitti, de SMAAK Amsterdam Patrick van Katwijk - Getty Images Europe