Misterio revelado. ¿Por qué Johnny Depp no mira a la cara a Amber Heart durante el juicio?

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es digno de una serie de Hollywood. Intrigas, especulaciones, contradicciones y dos protagonistas que despiertan fascinación. Cada jornada judicial se examina con lupa y cualquier gesto de la ex pareja –por mínimo que sea– desata un nuevo capítulo y genera aún más expectativas.

Depp, que conoció a Heard en 2009 y estuvo casado con ella entre 2015 y 2016, presentó una demanda por difamación por 50 millones de dólares. Getty Images

Una de las cosas que no pasaron desapercibidas, y que se repitió en varias oportunidades, fue la reacción del protagonista de Piratas del Caribe cada vez que Amber sube al estrado: cabeza gacha y mirada clavada en la pantalla que hay sobre su escritorio.

Amber contrademandó a Johnny por 100 millones de dólares. Ella pide que se le de inmunidad frente a la denuncia de su ex marido. Getty Images

La pregunta es: ¿por qué Johnny evitó siempre mirar a su ex? El misterio se develó durante el interrogatorio que hizo Camille Vasquez, abogada de Depp, a Amber, en el que ella reconoció no haber donado el dinero que prometió a causas benéficas tras su divorcio. Vasquez le preguntó si su ex marido la había mirado durante el proceso. “No que yo haya notado”, respondió Heard. “Él le prometió que no volvería a ver sus ojos nunca más, ¿verdad?”, a lo que Amber contestó que no lo recordaba. Entonces se escuchó un audio grabado en 2016 después de que Heard presentara la demanda de divorcio y obtuviera una orden de alejamiento temporal de Johnny. Allí, Amber se dirigía a su ex pidiéndole un abrazo de despedida, a lo que él se negaba respondiendo: “No soy nada para vos y nunca lo seré. No volverás a ver mis ojos de nuevo”. Y cumplió con su palabra y lo dejó en claro en el juicio contra la actriz que está llegando a su fin.

OTRA CUESTIÓN BAJO LA LUPA

Los episodios tóxicos protagonizados por la pareja que están saliendo a la luz no hace sino aumentar día tras día el interés mediático y la expectativa del público, pendientes de cada foto y video que refleja la vida privada del actor y la actriz y modelo, marcada por adicciones, peleas y denuncias cruzadas. En este contexto, muchos pusieron su atención en los looks que Amber vistió en varias de sus citas judiciales, en los que replica las elecciones de vestuario de su ex marido del día anterior. Con el mismo color de traje y camisa, iguales accesorios en la corbata…, Heard parece tener una estrategia legal –que nadie entiende bien– basada en los outfits.

Con el mismo color de traje y camisa e iguales accesorios en la corbata. Getty Images - Ap

Saco y camisa negros para los dos. El único detalle que los diferencia es la corbata de Depp. Getty Images / AP

Saco gris de corte masculino sobre camisa negra. Uno de los looks que Amber le copió a su ex. Getty Images / AP

Aquí, ambos con traje rayado de tres piezas. Getty Images / AP