“Es la mitad de mi vida, mañana será otro día. Otro año más, no voy a madurar, otro año me preguntan si me voy a casar”, canta Natalie Pérez en “La mitad de mi vida”, uno de los temas de Casa, el disco más personal e introspectivo de su carrera. No es casual que esas frases resonaran durante esta charla con ¡HOLA! Argentina. Con los 40 recién cumplidos y en pareja desde hace un año y medio con el productor Tomás Rottemberg (40), la actriz y cantante habla sobre el amor, los desafíos, el paso del tiempo y su presente de plenitud.

–¿Cómo estás transitando este momento de tu vida?

–¡Con mucha cosa dando vueltas! Todo lo social que envuelve tener 40, la “crisis de los 40” y el fin de año… Si me preguntan en qué momento de mi vida estoy, siento que es el mejor. Sé que es difícil vivir verdaderamente en el presente, pero es algo que me sale bastante natural. Desde hace unos años no estoy ni atrás ni adelante, y eso es de las mejores cosas que me pasaron. Siempre digo que está bueno cantar las cosas que no podés contar. En la música intento mostrar mis estados, mis sentimientos y situaciones más personales. Abrir mi corazón también es dejar que el otro pueda abrir el suyo al escuchar una canción. Es generar empatía, que alguien diga: “Esto también me pasó”.

“Cuando cumplí años, me di cuenta de que tengo gente espectacular a mi alrededor. Eso es lo más valioso: los vínculos que construí a lo largo de mi vida”, comparte Natalie Pérez, que acaba de celebrar sus 40 años Tadeo jones

–Después de ocho años de soltería, llegó Tomás a tu vida. ¿Qué hizo diferente esta historia y qué te enamoró de él?

–Tuve una soltería de ocho años que disfruté muchísimo. Me divertí, compartí mucho tiempo con mis amigas y tengo que confesar que disfruto tanto estar soltera como estar de novia. Pero sí hubo una etapa en la que estaba bastante desilusionada. Sentía que las personas con las que salía ya no se sorprendían con nada mío. Con Tomás fue distinto, porque lo sorprendí justamente con no tener “nada” para sorprenderlo. Ahí entendí que, al final, no importa tanto qué hagas, sólo se trata de coincidir con la persona indicada. Estamos recontra enamorados, conviviendo desde el primer día y superfelices. Tenía muchas ganas de compartir mi vida con otro y a él le pasa lo mismo. Los dos somos muy familieros, pasamos mucho tiempo con nuestras familias y eso es muy lindo. Y cuando me preguntan si me voy a casar, algo de lo que me río en “La mitad de mi vida”, entiendo que muchas veces viene desde el cariño y no desde la intención de hacer sentir mal al otro.

“Sé que es difícil vivir verdaderamente en el presente, pero es algo que me sale bastante natural. Desde hace unos años no estoy ni atrás ni adelante, y eso es de las mejores cosas que me pasaron”, asegura Tadeo jones

–Tanto vos como Tomás tenían la idea de no involucrarse con alguien del medio. Sin embargo, terminaron juntos...

–Te juro que no lo puedo creer. [Se ríe]. A veces nos preguntamos: “¿Por qué hicimos esto?”. Yo nunca había salido con alguien del medio. [Natalie y Tomás se conocieron trabajando en Las cosas maravillosas, la obra que ella protagoniza y él produce, pero pasaron cuatro años hasta que comenzaron su relación]. De hecho, cuando lo conocí ni siquiera asocié quién era. Soy bastante colgada: me sonaba su apellido, pero no sabía que Linda Peretz era su mamá. Cuando me enteré, que fue recién cuando empezamos a salir, no lo podía creer. Y ahí empezaron las preguntas en mi cabeza: “¿Por qué estoy acá? Era por otro lado, Natalie”. Tomi también viene trabajando desde hace muchos años para mantener un perfil bajo y es una decisión personal que respeto mucho.

Junto a su novio Tomás Rottemberg, productor de Las cosas maravillosas, la obra que protagoniza y con la que estará este verano en Mar del Plata

–Alguna vez dijiste que soñás con ser mamá y con formar una familia grande. ¿Cómo vivís hoy ese deseo?

–Con las mismas ganas y el mismo deseo de siempre. Esperando que sea en el momento en que tenga que ser. Para mí, el trabajo nunca fue un impedimento ni lo puse por delante de la maternidad. De hecho, pensé que iba a ser mamá mucho más joven. Pero bueno, me tocó esto y simplemente todavía no se dio.

–¿Qué le dirías hoy a la Natalie de 30 años, esa que todavía tenía dudas, miedos e incertidumbres sobre el camino que estaba construyendo?

–No soy una persona que mire mucho el pasado, porque ya pasó y no tengo forma de decírselo, pero le diría que eso no es todo, que siempre hay más por descubrir. Que no baje los brazos, aunque sea una frase muy hecha. También le diría que las cosas suceden cuando tienen que suceder y que uno no puede adelantarse a nada. Que disfrute del proceso porque el camino se hace andando. Tuve muchas crisis, imaginate, en esta profesión, miles. Hasta que un día, ya bastante adulta y con muchos años de camino encima, entendí que también de los “no” se construye una carrera. Antes decía que sí a todo y vivía trabajando. Hasta que me pregunté: “¿Y qué pasa si digo que no?”. Y no pasó nada. Al contrario, aprendí a elegir.

“Estamos recontra enamorados, conviviendo desde el primer día y superfelices”, dice sobre su relación con Tomás Rottemberg Tadeo jones

–Empezaste a actuar a los 9 años…

–Me acuerdo de ver Chiquititas por la tele y querer formar parte de ese lugar de ensueño, armar coreografías, programas de radio y obras de teatro con mis amigas, maquillarnos, poner el pasacassette y rebobinar con un lápiz. Son cosas que hacen los chicos. Los domingos era: “Mírennos, tenemos una coreo” o “armamos una obra”. Empezó como un juego, pero hubo un momento en el que le dije a mi mamá: “Quiero estudiar comedia musical”. Ahí se dieron cuenta de que no era sólo un hobby y empezaron a llevarme a castings. Me acuerdo especialmente el de Chiquititas. Pedían foto y currículum. ¿Qué currículum iba a tener? Tenía 10 años e iba al cole. Así empezó, extrañamente, mi vida laboral. Hoy lo pienso y me parece un delirio, porque era muy chica. Pero también era algo que yo quería muchísimo. Por suerte, tuve experiencias muy lindas y sigo disfrutando del recorrido.

“Tenía 10 años e iba al cole. Así empezó, extrañamente, mi vida laboral. Hoy lo pienso y me parece un delirio, pero también era algo que yo quería muchísimo”, recuerda Tadeo jones

–Te definís como una “oveja negra” e incluso una de las canciones de tu disco habla de eso.

–Te voy a ser sincera: eso nació de una charla con mi psicóloga. Estábamos hablando de cómo siempre fui la que rompió con los esquemas. En mi familia no hay artistas. Ella me explicó que en todas las familias suele haber alguien que ocupa ese rol. Y no está mal: muchas veces son quienes abren camino para el resto. Yo tampoco “transé” con muchas cuestiones dentro del medio. Prefiero mantenerme en la mía, no venderme. Capaz no es la imagen que tienen de mí, pero al final soy bastante oveja negra. Como artista independiente, a veces siento que tengo más piedras en el camino de las que debería, pero me la banco con lo que tengo y con lo que quiero contar. Como dice el tema “Black Sheep”: “Quieren venderme, pero sé escaparme”. La canción nació de esa conversación en terapia.

“En la música intento mostrar mis sentimientos y situaciones más personales. Abrir mi corazón también es dejar que el otro pueda abrir el suyo al escuchar una canción” Tadeo jones

–¿Cuáles son tus próximos proyectos?

–Tengo un par de proyectos audiovisuales para el año que viene, una película y una serie. También sigo con Sería increíble en Olga y terminando esta gira musical, que fue una experiencia bárbara. Pero, a nivel personal, mi gran objetivo es otro: bajar un cambio. Me cuesta mucho desconectar y encontrar tiempo para mí, para el disfrute, el ocio, los amigos, esas cosas simples que a veces quedan relegadas. Con Tomás también estamos con ganas de mudarnos. Quiero además estudiar piano, ir a baile, jugar al tenis o, simplemente, disfrutar de hacer nada.

–Si hoy tuvieras que hacer una lista de “las cosas maravillosas” de tu vida, como hacen los espectadores de la obra que protagonizás, ¿cómo sería?

–El otro día, cuando cumplí años, me di cuenta de que tengo gente espectacular a mi alrededor. Creo que eso es lo más valioso: los vínculos que construí a lo largo de mi vida. Mi nueva familia: mi novio, mi perro y mis dos gatitos, tener trabajo, buena salud y dormir tranquila. Soy muy agradecida con la vida y con la posibilidad de seguir haciendo Las cosas maravillosas, una obra que te deja pensando y revalorizando muchas cosas. Ya hice la lista el año pasado, pero al volver a encontrarme con el texto este año sigo descubriendo cosas nuevas. Y cuando salgo del teatro y la gente se acerca a contarme lo que sintió, pienso que todo valió la pena.

Natalie despliega el estilo descontracturado que la distingue durante la producción con ¡HOLA! Argentina que hizo en el departamento de la artista Maia Astrid Croizet, diseñado por MasConceptual Arquitectura Tadeo jones

Producción: Paola Reyes @paoreyesandaur

Maquillaje y peinado: Joaquina Espínola @joaquinamuastudio

Agradecimientos: Allô Martínez (@allo_martinez), Lomm Shoes (@lommshoes), Luna Garzón Accesorios (@lunagarzonaccesorios), Maia Astrid Croizet (@maiacroizet), Varas Otero (@varasotero) y Camila Medina