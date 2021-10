“No quería imitarla”. Julieta Cardinal revela qué tuvo que hacer para interpretar a Claudia Villafañe

Hace unos días que no para de correr. Sin embargo, Julieta Cardinali (44) reconoce que, a pesar de estar sobrepasada de trabajo, no se queja. “Es que después de tantos meses de encierro, volver a presentar una nueva ficción es como recuperar un pedacito de esa vida que teníamos antes de la pandemia… Una vida casi normal”, dice la actriz, quien por estos días se prepara para el estreno de la primera temporada de “Maradona: Sueño bendito”, la bioserie basada en la vida de Diego Maradona. Alentada por su novio desde hace cinco años, el médico Luis Cantaluppi (52), y su hija Charo (14) –fruto de su anterior matrimonio con Andrés Calamaro (60)–, Julieta aceptó el desafío de interpretar a Claudia Villafañe en la serie del Diez. “No sabés la alegría y la adrenalina que siento en este momento. Nunca pensé que se iba a generar tanta expectativa” cuenta entusiasmada.

La actriz posa con un look total black de su marca Cardinal. El estreno de la bioserie "Maradona: Sueño bendito" es el 29 de octubre por Amazon Prime Video. Matias Salgado

Hoy la actriz organiza su agenda entre sus proyectos artísticos y su rol como diseñadora. "Me encanta empezar cada temporada pensando qué me gustaría vestir. Y después ver esa fantasía plasmada en una prenda", dice. Matias Salgado

–Puede ser un arma de doble filo tanta expectativa, ¿no?

–Sí, es verdad. Todo esto también me da muchos nervios, pero a la vez estoy tranquila porque sé que lo que hicimos está a la altura de lo que se está esperando. Todo fue muy cuidado, con decirte que antes de comenzar a grabar estuvimos ensayando siete meses. Para mí fue una muy buena experiencia porque real - mente pude construir el personaje de Claudia con tiempo.

–¿Llegaste a hablar con ella?

–No. Yo trabajé este papel con la premisa de componer a Claudia con el mayor de los respetos y espero que lo vean así. La idea no era imitarla, sino más bien acercarnos al mundo de ella, respetar su espíritu y retratar quién era Claudia en la vida de Diego. Vimos fotos, grabaciones, estudiamos gestos, hasta fui a una fonoaudióloga para trabajar la voz.

–¿Qué descubriste de Claudia en este proceso?

–No sé si descubrí algo puntual. Claudia me provoca admiración, es una mujer con tanta fuerza y tanta entereza, con valores tan claros… Eso es lo que se ve y eso es lo que me quedó de ella.

–Cumpliste 44 años la semana pasada. ¿Cómo te encontró el festejo?

–Muy bien. Por suerte, nunca tuve rollo con el tema del paso del tiempo, de hecho, me encanta la experiencia que me dan los años. Hoy siento que tomo decisiones que tienen que ver más conmigo, con lo que siento y con lo que quiero. Cuando sos chica todavía estás probando y descubriendo cómo es la vida, elegís en función de otras prioridades. Por eso te digo que los años me benefician, estoy más tranquila. Aprendí a disfrutar más de la vida, me conecto con las cosas que me importan. Ya no pierdo tiempo en pensar si le caí mal a alguien y esas cuestiones, no me engancho y eso me da una sensación de libertad enorme.

Con su hija Charo, fruto de su matrimonio anterior con Andrés Calamaro. “La adolescencia de mi hija me fascina, pero también me da nostalgia porque un poco extraño esa Charo de chiquita. Estoy un poquito en duelo por eso”, cuenta.

Junto a su novio Luis Cantaluppi, quien trabaja como médico especialista en terapia intensiva.

–¿Cómo es ser madre de una adolescente?

–Siempre disfruté todas las etapas de mi hija. La adolescencia me fascina, pero también me da nostalgia porque un poco extraño a esa Charo de chiquita. Estoy en ese proceso que me cuesta darle rienda suelta y ella me pide pista… Yo quiero que vuelva a tener ocho años. [Se ríe]. Estoy un poquito en duelo por eso. Tengo que aprender a ponerme en un costado y dejar que ella piense por sí misma.

–Hace cinco años que estás en pareja con Luis. ¿Qué es lo que te enamora de él?

–Eso preferiría quedármelo para mí, pero sí te puedo decir que mi relación con Luis es la parte más normal que tengo en mi vida y eso es lo que más me copa. Siempre fui bastante reservada y estar hoy enamorada de un hombre que está fuera del radar de los medios de verdad me da mucha paz, mucha felicidad. Luis es una persona de otro mundo y yo aprendí mucho de él.

