No se llevaban bien. Las icónicas actrices de Los Ángeles de Charlie vuelven a juntarse: ¿qué fue de sus vidas tras el éxito?

Cuando se cumplen 50 años de la serie televisión, el trío más famoso se reúne otra vez
- 2 minutos de lectura'
Una reunión cumbre. Eso dicen que será. Aunque falta más de un mes para el 6 de abril, los fans de la televisión de los años 70 hoy están atentos al encuentro en el PaleyFest, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, que tendrán Jaclyn Smith (80), Kate Jackson (77) y Cheryl Ladd (74), las actrices icónicas de una de las series que más marcaron aquella época: Los ángeles de Charlie. Sí, porque antes de que ese título llegara a la pantalla grande (en 2000 y 2003, con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu; y en 2019, con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska), fueron Smith, Jackson y Ladd quienes, en 1976, marcaron el comienzo de la leyenda de las tres glamorosas y audaces detectives de la agencia Townsend. ¿Qué fue de ellas después de que la serie terminó, en 1981?
Tras personificar a Kelly Garrett, Jaclyn Smith, no sólo siguió vinculada al mundo audiovisual, sino que se convirtió, además, en una empresaria exitosa y una militante de la vida saludable. Tras su papel como Jill Munroe, Cheryl Ladd –quien había tenido el gran desafío de reemplazar a Farrah Fawcett– participó también en películas y series y, además, se lanzó a la música (grabó cinco discos), escribió un libro para chicos y puso una agencia de bienes raíces.
De las tres, la de más bajo perfil ha sido Jackson quien interpretó a la recordada Sabrina Duncan en la serie. No tiene redes sociales y una de las últimas veces que se la vio en público fue en 2009, durante el funeral de Farrah Fawcett, con quien, dicen, se llevaba bien, algo que no ocurría entre la morocha de corte carré y otras angelitas. Según cuentan, Jackson le hizo la vida imposible a Cheryl Ladd cuando trabajaban juntas. Habrá que esperar hasta el 6 de abril para ver si, cinco décadas después, siguen sacándose chispas.
