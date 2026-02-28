No se llevaban bien. Las icónicas actrices de Los Ángeles de Charlie vuelven a juntarse: ¿qué fue de sus vidas tras el éxito?

Una reunión cumbre. Eso dicen que será. Aunque falta más de un mes para el 6 de abril, los fans de la televisión de los años 70 hoy están atentos al encuentro en el PaleyFest, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, que tendrán Jaclyn Smith (80), Kate Jackson (77) y Cheryl Ladd (74), las actrices icónicas de una de las series que más marcaron aquella época: Los ángeles de Charlie. Sí, porque antes de que ese título llegara a la pantalla grande (en 2000 y 2003, con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu; y en 2019, con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska), fueron Smith, Jackson y Ladd quienes, en 1976, marcaron el comienzo de la leyenda de las tres glamorosas y audaces detectives de la agencia Townsend. ¿Qué fue de ellas después de que la serie terminó, en 1981?

Jaclyn Smith en un desfile, en Beverly Hills, en 2024. La única actriz que participó en los 110 episodios tiene 80 espléndidos años, es dueña de su propia marca de ropa, accesorios y perfume y es una gran promotora de hábitos saludables. En 2002, superó un cáncer de mama Getty Images

Tras personificar a Kelly Garrett, Jaclyn Smith, no sólo siguió vinculada al mundo audiovisual, sino que se convirtió, además, en una empresaria exitosa y una militante de la vida saludable. Tras su papel como Jill Munroe, Cheryl Ladd –quien había tenido el gran desafío de reemplazar a Farrah Fawcett– participó también en películas y series y, además, se lanzó a la música (grabó cinco discos), escribió un libro para chicos y puso una agencia de bienes raíces.

Cheryl Ladd, a quien también le diagnosticaron un cáncer en 1987, posa en un evento en Arizona, en 2019. La actriz incursionó en la música y en la literatura infantil Getty Images

De las tres, la de más bajo perfil ha sido Jackson quien interpretó a la recordada Sabrina Duncan en la serie. No tiene redes sociales y una de las últimas veces que se la vio en público fue en 2009, durante el funeral de Farrah Fawcett, con quien, dicen, se llevaba bien, algo que no ocurría entre la morocha de corte carré y otras angelitas. Según cuentan, Jackson le hizo la vida imposible a Cheryl Ladd cuando trabajaban juntas. Habrá que esperar hasta el 6 de abril para ver si, cinco décadas después, siguen sacándose chispas.

Kate Jackson hizo participaciones en Criminal Minds, Sabrina, la bruja adolescente y Ally McBeal. Acá, en el Annual Primetime de los Emmy Awards, en Los Ángeles, en 2006 Getty Images