Los fabulosos 99 de Mirtha: las invitadas que mantienen vivo el recuerdo de su adorada hermana Goldy

“Qué maravilla, no puedo creer que haya llegado a esta edad. Si soy centenaria nos reunimos, ¿no?”, dijo Mirtha Legrand para desatar la ovación entre los 73 selectos invitados que la acompañaron el lunes 23, en casa de su hija Marcela Tinayre, en Barrio Parque, con motivo de su cumpleaños. Y los desafió: “Disfruto de la vida, no tengo necesidad de trabajar y sin embargo trabajo. Busquen a una de 99 como yo”.

Radiante, junto a su hija, que se lució como anfitriona y la acompañó en su entrada triunfal. Mirtha llevó un conjunto de chaqueta bordada con piedras y perlas y falda larga de Claudio Cosano Movilpress

Para el momento del brindis, Chiquita se cambió y se puso un set imprimé de Iara Alta Costura. Su nieta, Juana Viale, y su hija, Marcela, la escucharon atentas cuando se levantó para decir unas palabras

El momento de la torta y los deseos de la cumpleañera

A su lado estaban, además de Marcela, sus nietos, Juana y Nacho Viale, con sus respectivas parejas, Yago Lange y Lucía Pedraza. También los hijos de Juana, Ámbar de Benedictis, y Silvestre y Alí Valenzuela. Y todos estuvieron pendientes de la cumpleañera que, a pesar de que en la invitación había pedido expresamente que no le llevaran regalos, recibió flores, bombones, anillos, pañuelos y perfumes.

Abuela y nieta comparten un momento de risas y charla

Las hermanas Verónica, Marina, Mercedes y Constanza Solari, nietas de Goldy, posaron junto a Mariana Gallego (de rojo) y Marcela

Después del cocktail en el living, la comida se sirvió en el jardín, que entoldaron previendo la lluvia que se desató a medianoche





TODO UN ÉXITO

Durante toda la semana se ajustaron detalles para que la fiesta fuera un éxito. Y lo fue. El cóctel se sirvió en el living, y después se pasó a una carpa montada en el jardín que, de la mano de Ramiro Arzuaga, se convirtió en un spot mágico con luces tenues y ocho mesas vestidas con manteles rosas y decoradas con flores frescas, veladores en tonos pastel y abanicos que funcionaron como souvenirs y llevaban impresa una de las frases emblemáticas de Chiquita: “Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa”.

Como desde hace una década, Ramiro Arzuaga estuvo a cargo de la ambientación. Optó por el rosa, el dorado, las flores frescas y las luces tenues de los veladores de cada una de las ocho mesas ubicadas en el jardín

En cada puesto Arzuaga sumó abanicos que llevaban impresa una de las frases emblemáticas de Chiquita: “Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa”

En la mesa de la cumpleañera se sentaron Patricia Bullrich, Carlos Rottemberg, Teté Coustarot, Marcelo Polino, Juan José Campanella y Amalia Amoedo, mientras que la familia se fue turnando para acompañarla.

Nacho Viale dijo presente con su novia, Lucía Pedraza Movilpress

Juana Viale impactó con un crop top tejido y maxifada. Llegó acompañada por su novio, el regatista y ambientalista Yago Lange, y sus hijos Silvestre y Alí Valenzuela Movilpress

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana, incluyó encaje y capucha en su outfit Movilpress

Ignacio Viale del Carril, padre de Nacho y Juana, fue de los primeros en llegar Movilpress

El catering de Schuster incluyó burrata con tomates cherry, ñoquis de sémola o salmón con salsa teriyaki, y un postre de frutas tibias con helado de crema americana. Después de la torta (de Duhau Patisserie, decorada con flores de azúcar), Jairo cantó sus grandes éxitos y Roberto Moldavsky sumó la cuota de humor.

Jairo deleitó con su música y estuvo acompañado por su novia, la abogada cordobesa Laura Bonfante Movilpress

Los hermanos Santiago, Camila, Valeria y Marcos Gastaldi, también dijeron presente Movilpress

Una vez más, Gino Bogani dio cátedra de estilo Movilpress

Un momento de confidencias entre Dany Mañas, Teté Coustarot y Marcelo Polino Movilpress

Martín Cabrales, íntimo de la familia, junto a Dora Sánchez Movilpress

“Toda mi admiración para nuestra querida Chiquita, para Marce y su divina familia”, les dedicó Gabriel Oliveri, que disfrutó del festejo íntimo

Iliana Calabró posó con Alejandro Veroutis, uno de los infaltables en los tés que Chiquita organiza los domingos Movilpress

De la mano de Héctor Vidal Rivas, su asesor de imagen e íntimo amigo de toda la vida, Mirtha brilló con dos cambios: recibió a sus invitados con un traje blanco inmaculado, de Claudio Cosano, y brindó con un set imprimé de camisa y pantalón de Iara Alta Costura que causó sensación. “Salimos de los clásicos vestidos y la gente la elogió muchísimo, no están acostumbrados a verla un poco más descontracturada, pero los dos looks eran muy apropiados para la ocasión”, le dijo a ¡HOLA! Argentina Vidal Rivas.